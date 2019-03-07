小說 1984 真實上演 上千萬中國人因社會信用評分被禁搭飛機和火車

【文‧黃彥鈞】

中國共產黨政府推行的社會信用制度引發外界對人權和隱私侵犯的批評，而且已有成千上萬的中國公民生活因此受影響。

中國共產黨表示 30 年來的經濟改革動搖了社會結構，而社會信用制度將會改善快速變遷的社會秩序。根據中國國家公共信用信息中心的資料，因為未交稅款或罰款等違規而禁止購買機票的次數達 1,750 萬次。在社會信用制度的規定下，違規導致無法購買火車票的次數也達 550 萬次，另外有 128 人因欠稅被禁止出境。

2014 年以來中國政府就在各地實驗社會信用制度，對違規者扣除社會信用分數，分數低者就會受到各式各樣限制。位於黑名單的公司則可能會失去政府的訂單或銀行貸款，甚至被禁止發行債券或進口貨物。公共信用信息中心表示自從這種懲罰機制實施以來，社會信用制度已經讓 350 萬人「自願履行法律義務」，不過公共信用信息中心的報告，並未說明社會信用制度目前應用於哪些地區及多少人身上。

（首圖來源：Flickr/Max Talbot-Minkin CC BY 2.0） 分享 facebook

美國副總統 Mike Pence 批評這項制度是歐威爾式系統，從各方面控制人們的生活。中國共產黨預計在 2020 年建立全國性體系，但尚未解釋如何運作。社會信用制度過去只是小說家的預言，如今因電腦科技進步及人工智慧和臉部辨識等新技術的發展，讓這種全面監控的能力在中國成為現實。

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