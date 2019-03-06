關於肌肉記憶：使用它或失去它 直到你再次鍛鍊

【文‧Nana Ho】

鍛鍊的人應該都曾聽過肌肉記憶（Muscle Memory）這說法，即經過訓練後即使停止活動導致肌肉消失，重新鍛鍊仍能快速回復原有水準。最近科學家發現越來越多證據支持這項說法：儘管做過的艱苦鍛鍊你早已忘記，但那些肌肉可能在默默等待被喚醒。

合胞體（Syncytium）是一種特殊類型的組織，在這種組織中，細胞融合在一起非常接近，看起來就像一個巨大的單細胞，其中最大合胞體就是肌肉，心臟、骨骼甚至胎盤都建構在這些細胞網路上。

科學家普遍認為伴隨肌肉生長，幹細胞會提供新細胞核來滿足更大的肌肉細胞合成需求，而這也導致過去曾有的一項假設──即細胞核控制一定體積的細胞質，當肌肉因停止鍛鍊或疾病而消失、萎縮時，肌細胞的數量就會減少。

由於許多研究人員曾在不活動、受傷或癱瘓引起的萎縮肌肉組織中發現解體的細胞核，這項假設曾認為可能性很高，然而現代檢測手段也已發現相關研究並沒有正確區分真正的「肌核」（myonuclei）細胞或鄰近的單核細胞。

近期兩項在囓齒動物和昆蟲的獨立研究展現了不同的觀點。研究顯示，即使經歷肌肉萎縮或程序性死亡，細胞核也不會從萎縮的骨骼肌纖維中消失，這意味著一旦肌肉纖維獲得細胞核，它便會一直存在。

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儘管這些研究還未直接與人類結果比擬，但對理解肌肉生物學仍有重要意義，由於肌細胞是肌纖維的合成引擎，保留它們將可使肌肉大小和力量在一次退步後更快恢復，也能夠用來解釋肌肉記憶現象。

論文作者、麻薩諸塞大學（UMass）生物學教授 Lawrence Schwartz 認為，這意味著我們可以在青少年時保留肌肉的生長潛力，來防止老年時期的虛弱。由於青春期時激素會增強肌肉成長，營養和強大的幹細胞庫使之成為個人「儲蓄」的理想時期，以便在老年時保持活躍。

值得一提的是，由於研究在實驗鼠測試發現，肌細胞在類固醇使用結束後很長時間內仍能持續存在，研究也支持對運動員進行頻繁的藥物測試，並對已證實的使用者提出永久性禁令。

「運動生理學有很好的文獻指出，即使有很長一段時間沒訓練，透過鍛鍊重新獲得一定程度的肌肉，還是比第一次訓練更容易。『使用它或失去它』（use it or lose it）這個短句可更準確的表達為『使用它或失去它，直到你再次鍛鍊』。」

研究已刊載在《Frontiers In Physiology》期刊。

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