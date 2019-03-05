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以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 12:07科技新報

（首圖來源：Flickr/Rojs Rozentāls CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Rojs Rozentāls CC BY 2.0）
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【文‧黃嬿】

以色列新創公司很多，時常被媒體當作新科技發展的學習榜樣，但或許很多人不知道，在一個名為「Startup Nation」的國家，貼近民眾日常生活的事物通常非常低技術含量，整個國家發展的技術幾乎都輸出到國外，以色列當地人甚至排斥新科技。

1996 年當發明 ICQ 的以色列新創公司 Mirabilis 以 2.87 億美元的價格賣給美國線上（AOL）時，引發以色列科技新創企業的大爆炸，從那以後每個人都夢想建立自己的新創企業，然後像 ICQ 一樣成功退場。此後風險投資產業大量參與，以色列政府開始鼓勵和補貼許多風險投資機構，結果產生一個全新的技術生態系統，這個系統在過去 25 年裡一直在以色列發展。

現在以色列約有 8% 勞動力從事科技行業，科技業產值占出口 45%。 蘋果、Intel 和 Google 在這裡擁有重要研發中心。這些人才有些來自海外，但大多數是在以色列當地培養，以色列軍隊也為人才開發許多關鍵技能，譬如以色列網路安全產業就仰賴退伍軍人人才，推升以色列創造的人均風險資本比率是美國兩倍多。

但是，以色列的經濟學家和政府官員表示，以色列的社會主義歷史和嚴厲的法規構成企業的障礙，阻礙國際和本地公司在這裡銷售最具創新性的產品。加上以色列人口不到 900 萬人，因此也很少有企業想在這裡試驗新產品。因此本地零售商通常不需與較大國際公司競爭，使他們能保持老式。

商業不時興採用新技術

譬如最為人詬病的就是以色列議會去年才允許以色列人透過電子郵件與政府機構溝通，先前都要使用傳真，但是該法律排除銀行、信貸公司和電信公司，因此傳真機仍是生活的重要組成部分，但幾乎沒人家裡有傳真機。

這形成一個奇特的現象，就是以色列眾多科技工作者每天在研發世界最先進的技術，但他們要與銀行交易必須到處找傳真機。網路操作在以色列也不盛行，大多數銀行業務只能在開設帳戶的分行親自處理，在以色列線上購買書籍可能需要等上數週時間。許多人把希望寄託在今年進駐以色列市場的亞馬遜，希望可以刺激本地零售業的競爭力。

種種限制導致以色列大多數技術創新最終都是應用在海外而不是國內。由於不善用科技，以色列的勞動生產率，即每小時工作的國內生產總值，是 OECD 排名工業化程度最高國家中最後一名。經濟學家警告稱，未能解決這個差距，可能會產生嚴重後果。

以色列雖然是全球人均新創公司數量最多的國家，但當地人使用的新科技卻很少，且這個國家面對新科技的心態也很糟糕，如以色列共享叫車公司 Via 執行長表示，即使有一些非常棒的應用，人們也會不斷抱怨。Via 雖然是以色列人創立的公司，但在以色列當地礙於法規至今無法上路。

科技與傳統並行無交集

以色列人口僅台灣的三分之一，每年卻能創造出 1 千家新創公司，與矽谷、紐約齊名。受以色列人人服兵役的專業訓練影響，以色列年輕人更有實戰經驗，每個人基本上都創業過。雖然以色列有先天條件與社會對創業氛圍的包容，但自己對新科技的使用卻不怎麼熱中，使當地年輕人形容以色列是「一個現代化的國家，但只有一隻腳踏進未來，一隻腳踏入《聖經》。」

除了少數高科技和科學專業人士，以色列一個是平庸和低效率的超級大國，由於服務與貿易部門效率低下，過去十年以色列國際貿易下降 23%。以色列當地主要報紙之一《國土報》探討這個問題時甚至嚴厲指出，「以色列身為蓬勃發展的高科技國家，只是欺騙性的假象。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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