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年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 14:58科技新報

【文‧黃嬿】

早在 2016 年，蘋果無線耳機 AirPods 就被科技業嘲笑，覺得沒有線的耳機以後會變成街頭垃圾，很容易搞丟，沒想到產品推出兩年後突然變成網路爆紅事物（meme），現在這副台幣 5 千多元的小豆莢在年輕人之間已轉變為真正的身分象徵。

所謂的 meme 是指「迷因」，概念起源於 1976 年科普作家理察道金斯於作品《自私的基因》解釋文化資訊傳播的方式。網路爆紅特別指網路迷因。去年底歐美聖誕假期間，Twitter 出現成千上萬與 AirPods 相關的幽默推文，主題各不相同，但幾乎所有推文都將 AirPods 當作地位象徵，而不是嘲笑。

（首圖來源：Unsplash）
（首圖來源：Unsplash）
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這些推文幾乎都是關於人們如何將 AirPods 升級為身分地位象徵的笑話，像是「我現在有 AirPods 了我是執行長了。」 一則病毒推特開玩笑說，全球十大最富有的人第一是 AirPods 用戶，第二是亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos），第三是比爾蓋茲。社群媒體行銷機構 Social Chain 常務董事 Katy Leeson 就很疑惑，「問題是 AirPods 並不是最貴的無線耳機」。

雖然蘋果沒有發表 AirPods 銷售數據，但在一系列搞笑推文後，Google Trend 數據顯示去年聖誕節期間，Google 搜尋 AirPods 的次數比 2016 年產品剛推出時同期高出 9 倍。

價格打中區間

這行為代表人們購買這些東西只是為了炫耀，且不需花太多錢就可以辦到，雖然 160 美元並不便宜，但對無線耳機來說也不是非常貴，相較 Beats by Dr. Dre 的 200 美元，Powerbeats 可能擁有更好音質，路易威登（Louis Vuitton）價格驚人的 1 千美元無線耳機更是奢侈品，AirPods 這個價格恰好位於最佳位置，就是價格稍貴，足以令人印象深刻，但又夠便宜、年輕，科技迷能輕易擁有。

有分析指出，這些年來人們對奢侈品的定義已發生變化，不再是高不可攀的高價品，而是特殊性。在電子產品氾濫的時代，耳機理所當然比服裝更重要，是一項重要投資，雖然 AirPods 音質不怎麼樣。

一名 17 歲在舊金山灣區上高中的學生將 AirPods 比為 Nike 運動鞋，當孩子戴上 AirPods 時，會覺得自己被他人注目，且是富有的象徵。

迷因本身並沒有意義，無法用邏輯解釋，很多時候只是純粹為了好玩，所以發生得很快，消失也很快。AirPods 的時尚似乎是一種純粹的網路時代現象，只是令人意外的是，推出兩年的產品會在年輕世代間突然爆紅，仍然令人匪夷所思。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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