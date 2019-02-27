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有奶奶的孩子是個寶 新研究加強「祖母假說」進化益處

2019-02-27 13:26科技新報

【文‧Emma stein】

對人類女性來說，進入更年期是衰老的自然階段，然而，更年期在動物世界其實相當罕見。為什麼？一個有名的理論稱為祖母假說（grandmother hypothesis），認為女性永久失去生育能力後，會轉而將精力放在照顧後代的後代（孫字輩），從進化角度來看，有益於血脈傳承。

過去，祖母假說備受爭議，原因是沒有數學基礎做為支持，直到最近，兩篇發表在《Current Biology》期刊的新研究首度收集 17～18 世紀數據，量化出祖母對孫子女存活率的影響力。

第一個研究取用工業時代前（1731～1895 年）芬蘭教會存取共 5,815 名兒童的資料，當時婦女平均生育 6 名孩子，但有約三分之一的孩子於 5 歲前夭折。芬蘭圖爾庫大學研究人員分析後發現，如果外婆住在後代家庭附近且年齡介於 50～75 歲之間，則其 2～5 歲的年幼孫子女存活率，較外婆已故者增加 30%；至於父系這邊的祖母對孫兒整體存活率沒有什麼影響力。

但當祖母年齡超過 75 歲時，2 歲以前孫兒的死亡率又較祖母已故者提高 37%，如何解釋這個弔詭現象？澳洲伊迪斯科文大學未參與研究的人類學家 David Coall 懷疑，由於當時的家庭環境多為三代同堂，父母可能需要在照顧年邁、纏綿病榻的老人與哭鬧幼兒間做取捨，最後結果就是嬰幼兒夭折。

第二項研究中，另一團隊想了解如果外祖母居住地與後代家庭相隔甚遠，是否也會因此影響孫字輩的壽命與健康情況。研究人員使用 1608～1799 年間，法國移民者定居加拿大聖羅倫斯河谷後，由法國天主教牧師詳盡記錄了 150 年出生、結婚、死亡的數據，歸納出 3,382 名外婆與 56,767 名孫字輩，而結論再度支持於 1960 年代提出的祖母假說。

（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）
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研究發現，外婆與女兒的家庭距離每增加 100 公里，女兒的孩子就會減少 0.5 個，當外婆在世時，長女的孩子比幼女更容易活超過 15 歲。在該資料庫中，1 個祖母的孫子女數量從 1～195 人不等，相差懸殊。

目前已知具有明確更年期現象的動物只有 5 種，一個是人類，另外 4 種都是鯨魚；有些靈長類動物表現出更年期特徵，但這些動物的壽命與繁殖期差不多長而已，不像人類，在更年期結束後還有好長一段人生路要走（沒意外或病痛的話）。

當然，這些新研究或許能解釋更年期是人類等少數動物特有的進化過程，但並未明確證實更年期和祖母假說一定有關，許多研究一直在探討更年期的奧秘；這也可能不適合套用在現代社會，因為現代人平均生育率降低，不再傾向三代同堂。有趣的是，研究人員相信探討祖母的存在，也許可以解釋現代兒童的心理健康問題。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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