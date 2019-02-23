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厭惡傳統官僚文化 新東方年輕員工尾牙吐嘈公司

2019-02-23 07:44科技新報

【文‧黃嬿】

日前中國英語教育平台新東方的尾牙，有 6 名平均年齡介於 23~35 歲的員工上台表演時諷刺公司的官僚文化，結果新東方創辦人兼董事俞敏洪還給參與員工每人 12 萬人民幣獎勵敢言勇氣，公開承諾將重用年輕員工幫助公司重回正軌。新東方曝露的問題，其實反映全球年輕人與上世代管理層的差異，而現今職場文化無法滿足千禧世代對工作的追求，才是最大問題。

新東方年輕員工尾牙時唱出「幹得累死累活，有成果又如何，到頭來幹不過寫 PPT 的......」還說為何總是討好老闆的人而不是把客戶顧好的人才能晉升。這件事引發中國媒體議論紛紛，也突顯現今職場文化的問題。

香港金融人工智慧平台 MioTech 創辦人 Jason Tu 在日經新聞針對這件事撰文指出，直言不諱的年輕中國員工不再罕見。且 1982~1998 年間出生的 4 億中國人比長輩更有企業家精神、全球性和獨立思想。

至於為什麼年輕人對於傳統公司文化愈來愈不滿？Jason Tu 分析指出，上一代的生活比較艱苦，他們歷經戰爭、飢餓和貧困，驅使他們從農村到城市工作和創業，他們的需求很簡單，只有賺錢養活、安置和教育自己的家庭，他們的工作態度就是保持低調、完成工作，追求更高的薪酬和向上晉升。但是年輕城市一代的基本需求早已得到滿足，因此他們尋求的東西比上一代更多。

（首圖來源：Flickr/Joybot CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Joybot CC BY 2.0）
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Jason Tu 表示，他在面試年輕人時感覺到，很多年輕人會問額外的工作職責是什麼、職業發展途徑和有趣的公司文化，而不是舊的標準薪酬和工作時間，且年輕人並非不願意努力，需要加班的時候他們甚至自願在星期日到辦公室工作。

千禧一代需要工作生活平衡，但這並不是指他們會把工作與生活切割得很清楚，邊工作邊玩是家常便飯。Jason Tu 表示，員工旅行時，發現很多員工都會在閒暇時刻打開電腦工作。

千禧一代不是長輩所說的無所事事、懶惰的麻煩製造者，他們致力過充實的生活，追隨自己的熱情，且將這種態度帶入工作場所。

富比士（Forbes）一篇分析千禧一代工作精神的文章也指出，相較老一輩人完成工作是為了獲得報酬，年輕人要的不只是薪水，而是希望自己的工作有目的性。如果讓千禧一代做不熱中的事、不認同的事，或一些缺乏挑戰或激勵的事，雇主會面臨很大阻力，且再高薪水也買不到忠誠度。

報導認為，若認為自己的工作有助於實現更大目標時，千禧一代願意長時間、艱苦的工作，以積極的方式服務世界。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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