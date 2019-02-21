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辦公室採光不足 恐導致員工記憶力喪失

2019-02-21 15:21科技新報

【文‧黃嬿】

一天上班至少 8 小時，在腦力等於競爭力的時代下，好的環境更能激發創意，促進溝通合作，因此現在人比以往更重視工作空間，使得企業不只要重視門面，辦公室內部空間設計現在已成為吸引人才的條件之一。事實上科學證明辦公室空間的確很重要，一項研究顯示，如果在光照不足的環境工作會降低記憶力。

據 Fast Company 報導指出，美國國家可再生能源實驗室研究發現，暴露在自然光下的人不太容易受到壓力和午後疲倦影響，並且幸福感更高。根據 2018 年美國康乃爾大學一項研究顯示，美國近一半的勞工表示，工作場所缺乏自然採光使他們感到疲倦或沮喪。

光會激發荷爾蒙和神經遞質釋放，使人們感到警覺和充滿活力。去年美國密西根州立大學一項新研究也發現，在昏暗的地方花費太多時間，如光線不足的辦公室，可能會改變老鼠的大腦結構，影響記憶和學習新事物的方式。

美國密西根州立神經科學家研究尼羅河草鼠的大腦，發現將這些老鼠放在昏暗的光線空間中連續 4 週之後，老鼠失去 30% 的海馬體，海馬體是負責學習和記憶的大腦區域。昏暗的燈光也影響老鼠在空間任務的表現。

（首圖來源：Flickr/Nate Steiner CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Nate Steiner CC BY 2.0）
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但是讓暴露在昏暗光線下的老鼠換到強光環境連續一個月後，完全恢復失去的心智能力。科學家表示實驗使用的昏暗光線相當於北美洲冬季日光與室內照明，難怪人類在冬季會感到精神萎靡。

研究人員發現，當光線較暗時，大腦中的特定肽無法維持海馬神經元之間的連接。由於連接減少，導致海馬體的學習和記憶表現下降。雖然這項研究是針對老鼠，但也突顯人類居住的空間設計會對大腦思維方式產生直接影響。

科學家表示，由於人類在室內度過 90% 時光，辦公室如果吸收大量自然光線，這不僅是勞工的好處，對雇主而言能帶動整體生產力與效率。

如果唯一的光源來自螢光燈，走出室外可能是最好的選擇，也可以投資購買自然光燈放在桌上，模仿自然光也可限制睡眠激素褪黑激素產生。如果特別容易受缺乏陽光的負面影響，那麼可能得檢查體內維生素 D 水準並服用補充劑。

辦公室對大腦的影響不僅如此，報導指出缺乏休息的自由度，員工容易產生疲勞。由於人類的大腦不能長時間集中在深層，當負責邏輯和分析思維的大腦前額皮質耗盡時，就會發生疲勞現象。問題是理想的休息方式因人而異，有些人需要四處走動，有些人需要一些空氣或喝一杯茶，不幸的是許多辦公室裡這些是不受歡迎的行為。

如果工作場所的休息時間有限，科學家建議仍應該在無法離開辦公桌的時候暫停一下，如每隔 1 小時左右站起來伸展，或花 1 分鐘專注呼吸，多少也可達到補充一些精力和注意力的效果。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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