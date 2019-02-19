瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

【文‧黃嬿】

現在各地方政府都在迎合新創公司，希望能帶動當地過時的低薪產業，重拾城市活力，但是鼓勵創業不是資金補貼，提供辦公室，帶隊去參展這麼簡單，要從勞工方暫時卸下他們的經濟重擔，以及點燃心中的創業之火，需要更多更有創意的做法。

過去 20 年，瑞典勞工一直享有一個不同尋常的特權，即享有 6 個月休假和開辦自己生意的法定權利。Business Insiders 報導指出，《Conduct a Business Operation Act》法條是瑞典員工享有的一系列權利之一，任何從事全職工作至少 6 個月的人都有權申請無薪休假。這也是瑞典首都斯德哥爾摩以人均計算企業獨角獸數量僅次於矽谷的重要原因之一。

瑞典新創企業當中最著名的是 Spotify，成立於 2006 年，去年在紐約證券交易所上市，市值達到 245 億美元。其他包括 2011 年被微軟以 85 億美元收購的 Skype 和 Mojang，Mojang 也被微軟於 2014 年以 25 億美元收購。

(首圖來源：Flickr/Maria Eklind CC BY 2.0) 分享 facebook

不過要請 6 個月假拿去創業，還是得經由雇主點頭，前提是員工要創的業不能與現有的雇主競爭，也不會給他們帶來任何重大不便才行，如果員工是公司的重要關鍵人物，雇主可以拒絕請求。

在北歐國家社會和經濟當中，平等已經成為北歐模式的血脈，稅收資助免費教育和醫療保健，勞動力內部的工會化程度很高，腐敗程度低，而且自由市場經濟充滿活力。整個社會運作的重點是在需要時支持人民，使他們繁榮昌盛，並確保平等。尤其是育兒假，斯堪的納維亞國家經常被引用為其他國家的榜樣。瑞典勞工還可以因為家庭照顧、學習充電、從事政治或工會活動也可以合法請假。

不過雖然新創公司是產業轉型的力量，但是很少有國家能夠真正受惠於新創企業。最新的世界經濟論壇 (World Economic Forum) 全球競爭力報告 (Global Competitiveness report) 強調，德國、美國和瑞士都被稱為創新強國，但對於大多數國家而言，創新能力仍然有限，非常本地化或僅存在於少數幾個產業。因此雖然創新對全球各國來說都是必不可少的，但大多數都未能成為一國的成長引擎。

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