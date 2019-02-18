冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

【文‧黃嬿】

到了冬天更嗜睡好像是正常的事，就跟動物一樣，身體自動會需要冬眠；但是科學家認為，冬天多睡覺沒有什麼好處，而且容易罹患季節性情感障礙 (Seasonal Affective Disorder，SAD)，讓自己心情愈來愈抑鬱。

波士頓醫學博士與臨床精神病學家約翰夏普 (John Sharp) 表示，許多動物冬天會需要長時間休眠，但人類並不需要，如果太少接觸陽光，會影響情緒和身體健康，使人們更容易受到悲觀和疲勞的影響。而且還影響晝夜節律，對健康產生不利的連鎖反應。

別小看晝夜節律的作用，晝夜節律不只控制何時醒著何時入睡，還主管從情緒到消化的一切身理運作。科學家表示，即使是少量接觸日光也可以幫助控制晝夜節律。在冬季走出戶外不只有這些好處，NBC 還整理其他 5 個對身心健康的益處，包括讓心情愉快、促進維生素 D 吸收、減緩焦慮、改善記憶力、增強免疫系統。

報導指出，自然採光可以提高一種讓身體感覺良好的化學物質 5-羥色胺，因此走出去可以增加積極情緒、緩解抑鬱症。由於室內光線比室外少，冬季又比夏季少，因此大腦中的血清素水平在冬季最低，所以更應該讓自己走出戶外，避免季節性低潮情況發生。醫學界通常使用光療來治療季節性抑鬱症，就是這個原理。

(首圖來源：Flickr/Lawrence Harman CC BY 2.0) 分享 facebook

第二個好處是促進維生素 D 吸收，維生素 D 可促進鈣的吸收、減少炎症並促進免疫功能。還有助於提升血清素水平。他建議就算在冬天，人們應該多穿一點在戶外快步行走至少 10 分鐘，才能吸收足夠的陽光。

先前就有心理學家發現，在緩解焦慮症狀方面，步行 10 分鐘可能與 45 分鐘的運動一樣好。特別是在自然中步行可以減少反覆性的消極情緒，消極情緒會增加與負面情緒相關的大腦活動，並增加抑鬱的風險。

走到戶外還可以改善記憶力，美國密西根大學 (University of Michigan) 一項研究發現在植物園周圍走動的人表現出的回憶能力提高近 20%，而在城市周圍行走的人並沒有改善。在戶外活動也能改善免疫系統，日本研究測量森林浴的效果，研究發現森林浴可減少壓力荷爾蒙，增加細胞內的抗癌蛋白質。

美國國家醫學圖書館的網站 MedlinePlus 也稱運動，甚至在寒冷天氣中走到戶外可能有助於防止感染疾病，因為在戶外活動可以將細菌衝出氣管和肺部。這篇文章給出遊有了更多理由，趁著今年暖冬、雨少，2 月又是工作天數最短、假最多的一個月，大家好好把握盡情享受陽光的自然療效吧！

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