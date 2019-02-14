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人為什麼會打哈欠？科學還無法解釋的數種現象

2019-02-14 13:43科技新報

【文‧Emma stein】

地球與宇宙存有各種我們窮盡腦汁也無解的奧秘，比如人類究竟為什麼會有打哈欠的行為、貓咪為何會有謎樣呼嚕聲、暗物質究竟是什麼等。

人類、貓、狗、猴等脊椎動物在曬個太陽或感到疲累會懶懶地打哈欠，只是科學家到現在都還不確定打哈欠的確切原因。

早些時候，科學家認為打哈欠是因為腦部缺氧、二氧化碳過多，所以透過打哈欠將肺部撐大，吸入更多氧氣以平衡血液中的氧氣與二氧化碳含量，但該假設的支持度低，且科學界已得出另一個結論：打哈欠與呼吸經過完全不同的機制發揮作用。

近來科學家則提出動物實驗證據表明，打哈欠是種冷卻大腦的體溫調節行為，但真正的生物功能仍不清楚。更重要的是：科學家不懂為什麼打哈欠會「傳染」？2005 年一項研究指出，當你看到別人打哈欠時，大腦中管理同情與社交功能的區域會活化，我們透過複製他人的臉部表情來了解他人。

（首圖來源：Flickr/rjp CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/rjp CC BY 2.0）
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也因此，科學家研究發現精神病患者較不易被傳染到打哈欠行為；而除了焦慮與精神分裂等精神病患者，多發性硬化症、偏頭痛、癲癇等症狀也都與體溫調節功能障礙有關。

一種只分布在美國德克薩斯州與日本的蘑菇

Chorioactis geaster 為真菌屬底下的單一物種蘑菇，全世界只能在同緯度的美國德克薩斯州與日本特定地區找到，極其罕見。在德克薩斯州，這種蘑菇也被暱稱為「惡魔雪茄」，原因是磨菇尚未成熟時，菌蓋類似深棕色或黑色雪茄，最終菌蓋會伴隨著怪異的嘶嘶聲與煙霧裂開成星形，釋放出孢子。

▲ Chorioactis geaster 蘑菇。（Source：Tim Jon...
▲ Chorioactis geaster 蘑菇。（Source：Tim Jones [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons）
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土星北極著名的「六邊形風暴」

天文學家已經觀察出現在土星北極一個怪奇的風暴數十年，最早由航海家 1 號（Voyager 1）於 1981 年發現，它呈六邊形狀、直徑可塞下兩顆地球，並且短短幾年從綠松石色變為黃色，多數天文學家認為這是大氣層中某種形式的駐波，或是新型態極光。

但去年 9 月一項新研究則指出，這個從上方俯視如六邊形的巨大風暴，實際上很可能是一個高聳的「雲塔」結構，其真面目仍尚無定奪。

（Source：NASA）
（Source：NASA）
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獨來獨往的座頭鯨開始成群結隊

座頭鯨（humpback whale）一般都是單獨一隻或幾隻一起生活（常見族群數量為 1～3 隻，少數大型族群數量達 15 隻），但南非比勒陀利亞大學於 2017 年發表的研究卻發現，南非海岸附近的座頭鯨在過去幾年開始成群結隊，數量從 20 隻到 200 隻不等，海洋學家不清楚為什麼這種古老生物習性發生了如此不尋常的變化。

暗物質之謎

我們周遭所有習以為常的物質都是由質子、中子與電子組成，但暗物質的組成與行蹤還是個謎，它們不與電磁力相互作用，我們只能透過重力效應發現暗物質大量存在於宇宙中，科學家推測，暗物質很可能是種粒子物理標準模型以外的新粒子，比如「大質量弱交互作用粒子（Weakly Interacting Massive Particle，WIMP）」、軸子或惰性微中子等。

早期理論認為暗物質是隱藏起來的一般物質星體，比如黑洞、中子星、衰老的白矮星、褐矮星等，這些星體一般歸類為暈族大質量緻密天體（MAssive Compact Halo Objects，MACHOs）然而多年天文觀測一直無法找到夠量的 MACHOs；近幾年一些研究則開始探討暗物質可能由原始黑洞組成。

神祕無解的快速電波爆發

快速電波爆發（fast radio burst，FRB）是宇宙中的高能瞬態電波脈衝（以毫秒為單位），起源至今不明朗，科學家認為它們可能來自脈衝星或高度磁化的中子星，也有哈佛史密森天體物理學中心的天文學家深信 FRB 是外星文明：如果使用定向能量光束為太空船提供動力，也可能產生這些快速電波爆發。

迄今為止，科學家已紀錄約 60 個 FRB 訊號，其中 FRB 121102 與 FRB 180814.J0422 + 73 是唯二兩個重複出現的訊號，能幫助科學家逐步判別 FRB 究竟來自一次性災難事件，還是持續性來源。

貓咪的謎樣咕嚕聲

當你搔癢你的寵物貓時，可能會聽到它們發出咕嚕聲，主要機制是貓咪喉嚨周圍的肌肉收縮產生振動。事實上，咕嚕聲也因貓而異，有些貓從來不會發出咕嚕聲，但有些貓咕嚕咕不停，坊間有人傳聽到咕嚕聲代表貓咪很舒服、也有人傳這代表貓咪不安，眾說紛紜，但科學家絕對不會這樣跟你解釋。

為何貓咪會發出呼嚕聲，據《BBC》報導，科學家一種假設是咕嚕聲能讓貓咪身體恢復活力，由於咕嚕聲振動頻率介於 20～150Hz，恰好落在促進骨骼生長的範圍內，所以貓咪打呼嚕可能是一種低能量的自我修復方法，讓骨骼和組織維持良好狀態。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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