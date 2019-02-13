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沒動力振作怎麼辦？科學家稱給他人建議會激勵自己

2019-02-13 13:41科技新報

【文‧黃嬿】

每當一個人努力動機不足，總是需要旁人協助或提供建議，但是很少人會接受建議後去行動。研究動機的 MIT 史隆管理學院（MIT Sloan School of Management）心理學家和芝加哥大學布斯商學院（University of Chicago Booth School of Business）行為科學教授表示，過去接受建議的方式根本不管用，要獲得動力的關鍵是自己提供建議，比接受他人建議更有效。

QUARTZ 報導指出，心理學家早就知道缺乏將知識轉化為行動的動力與自我控制能力不足有關，但他們想進一步將自我控制的主導權放在當事人手中，看看會有什麼效果。科學家研究的人口樣本包括努力尋找工作的失業成年人、想努力省錢的成年人、有憤怒管理問題的成年人，以及在學校表現落後的兒童。

研究失業者向同樣不如期望的同齡人提供建議，然後所有參與者都閱讀職業諮詢網站 The Muse 的求職提示。給予和接受建議後，68% 失業者表示，他們提供建議之後，比收到建議後更有動力找工作。

（首圖來源：Flickr/Hiroyuki Takeda CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Hiroyuki Takeda CC BY 2.0）
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另外想省錢的這組，72% 的人表示，提供建議後比接受專家建議更激勵他們省錢；而 77% 有憤怒管理問題的人表示，提供憤怒管理建議後，比接受美國心理學會專業心理學家建議後更有動力控制自己的脾氣。正努力減肥的這組也有同樣反應，72% 的人給予減肥建議提升他們對減肥的信心，比接受診所經驗豐富的營養師建議更有效。

且有趣的是，實驗參與者完全沒有意識到提供建議的有效性。科學家表示，對接受建議這種錯誤的期望很可能是由於人們普遍認為沒有動力是因為缺乏知識。事實上，沒有動力的人通常都知道他們應該做什麼才能成功，他們只是不採取行動。例如，人們認為失敗的節食者是因為缺乏有效的飲食資訊，但事實是，失敗的節食者知道夠多了，只是不把知識化為行動。

提供建議而不是接受建議似乎可幫助無動機的人產生自信，因為提供知識會讓他們反思已有的知識。雖然提供建議不會給提供者帶來新資訊，但科學家認為這會增加提供者的信心，提升一個人的信心可激發動力和成就，甚至超過實際能力。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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