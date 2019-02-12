網路成癮算不算疾病尚未定案 但已成為現代新難題

【文‧黃彥鈞】

雖然網路成癮並未被官方機構列為疾病，但已經有不少人深受其害，美國也開始出現了治療網路成癮的療程和機構。

網路成癮的特徵是無法控制自己使用網路，而且無視自己過度使用的後果。精神科醫生指出有高達 8% 的美國人受到網路成癮的影響，而且這個症狀在全世界越來越普遍。美國已經有一系列新的網路成癮治療方式，佛羅里達州、新罕布夏州和賓夕法尼亞州等地的心理健康中心也加入了網路成癮治療的療程。

精神科醫生 Kimberly Young 在 1995 年成立網路成癮中心以來就一直在這個領域進行研究，他認為這已經成為一種公共健康議題。不過有些人認為這是個假議題，像是心理學家 Anthony Bean 就認為過度的打遊戲和上網可能代表其他心理疾病，但不應該將這種症狀視為一種疾病。「就像是將這個行為病理化，而非真的去了解發生了什麼事」，Bean 這麼說。

（首圖來源：Flickr/Perzonseo Webbyra CC BY 2.0） 分享 facebook

Lindner 希望中心的「Reboot」計畫為 11 到 17 歲青少年治療成癮症狀，這些患者因為對網路遊戲、賭博、社群媒體或色情等內容成癮而住院治療。參與「Reboot」計畫的患者需要在郊區的醫療所待上 28 天，裡面有 16 間寢室以及教室、健身房和餐廳。患者會在裡面接受診斷測試和心理治療，學會減少使用網路。投入成癮臨床治療的 Chris Tuell 認為，網路雖然沒有被認定為成癮物質，但同樣會利用釋放產生快感的化學物質來劫持大腦的獎勵系統，而且法律並未對使用網路設定年齡限制。

雖然世界衛生組織（WHO）和美國精神病學協會都沒有把網路成癮視為疾病，不過醫學專家已經開始更認真面對網路成癮，就連有些線上遊戲和遊戲機廠商也會建議玩家不要玩遊戲過度。世界衛生組織發言人 Tarik Jasarevic 表示，網路成癮是該深入深入研究的議題，也是未來會考量納入疾病的類別。「不管有沒有被歸類，人們還是會遭遇這些問題」， Tuell 說。

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