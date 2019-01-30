親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
工業技術與資訊
CTimes零組件
智動化
科技新報
英語島

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

Live／彭政閔記者會 宣告球員生涯最後一季

孤單成流行病 科學家實驗治療寂寞藥物

2019-01-30 11:35科技新報

【文‧黃嬿】

人類經過數百萬年的進化，成為需要社會聯繫的生物，就像人類需要食物和水一樣，但隨著技術進步與社會變遷，使得寂寞變成一種流行病。由於寂寞引起的健康問題愈來愈普遍，科學家開始尋找治療寂寞的藥方。

科技已經消除與其他人交往的必要性和不便，現在人們可以在家工作、線上訂購雜貨、在家裡看電影而不必上電影院，但這種方便的現代生活，同時也在讓人類彼此脫離。加上小家庭與單身社會的變遷，認為自己寂寞的人愈來愈多。

寂寞會增加罹患心血管疾病、神經退化性疾​病、認知能力下降和轉移性癌症等各種疾病的風險，還會減弱免疫系統。寂寞也會對心臟產生影響，研究發現在失去配偶後的前 3 個月，另一半死亡風險增加 66%。芝加哥大學普利茲克醫學院 (University of Chicago Pritzker School of Medicine) 大腦動力學實驗室主任 Stephanie Cacioppo 表示，孤獨可能會僵化成一個固定狀態，改變大腦結構和過程。

Cacioppo 正在與研究人員針對慢性孤獨症改變大腦的方式，以及它對神經系統的破壞進行一系列臨床試驗。她認為寂寞就像口渴是脫水的信號一樣，孤獨也是一種生物信號，代表你已經缺乏聯繫，而如果有針對抑鬱和焦慮等其他社交痛苦的藥物，為什麼不能針對孤獨來研發藥物?

行為、情感和孤獨傾向是我們對威脅的原始反應的一部分，這種反應由大腦的兩個區域，杏仁核和島葉所引導，使身體對即將發生的危險保持高度警惕。 研究團隊發現一種名為孕烯醇酮的神經類固醇，已被證明可以改善與壓力有關的疾病，並緩解當人們面臨社會威脅時出現的大腦過度警覺問題。在老鼠的實驗中發現，當老鼠被社會隔離時，它們的孕烯醇酮水平降低，這種轉變也發生在孤獨的人類身上。

(首圖來源：Flickr/Lily CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Lily CC BY 2.0)
分享

2013 年一項針對 31 名健康者的研究發現，給人口服別孕烯醇酮化合物 (孕烯醇酮衍生物)，對參與者大腦中的杏仁核和島葉大腦中的有安定作用。Cacioppos 進一步關注孕烯醇酮和別孕烯醇酮對孤獨引發生理反應的治療作用，向寂寞但健康的個體施用 400 毫克口服劑量的孕烯醇酮，雖然實驗還在進行中，但他們有信心會看到接受孕烯醇酮治療的患者與接受安慰劑治療的患者相比，結果會顯著減少感知孤獨感。雖然一些抗抑鬱藥也具有類似的效果，但會產生不良副作用，如嗜睡、噁心和失眠。

Cacioppo 表示，他們的目標不是讓人們不再感到孤獨，而是想辦法去干擾孤獨感影響大腦和身體的方式。她說，「如果我們能夠在孤獨的人心中減少警報系統，就可以讓他們重新聯繫，而不是更加退縮。」

科學家還嘗試採用催產素來對抗慢性孤獨症的可能性。催產素已被證明可以促進親社會行為、從屬關係和信任。另外，Cacioppo 與其他科學家也在實驗心臟藥物 β 受體阻滯劑，β 受體阻滯劑可抑制身體對腎上腺素的反應，由於壓力會加劇癌症的散播，因此研究人員已經在測試 β 受體阻滯劑對癌症患者的影響，科學家認為 β 受體阻滯劑也可以減輕孤獨帶來的破壞性。

當然，即使 Cacioppo 的試驗取得巨大成功，孕烯醇酮，無論是合成的、提取的或其他方式取得，也不能真正治愈孤獨症，但至少藥物的出現可以讓罹患現代病兆的大腦稍微平靜一點。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

分享

科技新報

科技新報是一群對資訊科技、能源、半導體、行動運算、網際網路、醫療、生物科技有高度熱忱與興趣的產業與新媒體人士，共同組成的時代新媒體，以產出有觀點與特色的原創文章為主要任務。Technews這個含跨不同科技領域的新媒體，協助各地的讀者，聚焦在能夠影響人類未來的新科技脈動，以及新的全球市場情報，掌握有價值的資訊與觀點，有機會提供給大家作為個人、組織或單位，在各自的學業、事業、投資與社會議題上的決策做重要參考。

相關新聞

影響兒童發育 美心理學家：家長有充分理由限制手機使用

2019-01-29 09:19

算得快又準就是數學好？專家稱那是上世代的標準

2019-01-24 15:06

夜貓子不是獨行俠 研究稱夜行動物交友更廣

2019-01-23 15:11

每個人晝夜節律不同 丹麥專家稱朝九晚五是笨制度

2019-01-22 13:37

年輕人愛用外送 App 專家指難怪存不到錢

2019-01-21 12:44

為何大家都愛去咖啡店工作？科學家稱是多巴胺作祟

2019-01-18 13:09

研究：與藥物成癮患者類似 社群媒體成癮者容易做出糟糕決定

2019-01-17 10:13

抗壓有妙方 研究指深呼吸可打通大腦任督二脈

2019-01-16 10:46

不分性別族群收入黨派 長輩更容易轉貼假新聞

2019-01-15 11:44

年輕人買不起房 美國父母贊助比例大增

2019-01-14 16:48

研究發現長期霸凌會導致青少年大腦結構變化 增加焦慮症風險

2019-01-11 13:31

跨物種新研究表明 一夫一妻制似乎受相同基因表達調控

2019-01-10 11:21

iPhone XR 如何陷蘋果於困境？

2019-01-08 12:02

進化使然？為何男嬰比女嬰多的 3 種說法

2019-01-07 15:37

雞湯為何能舒緩感冒症狀？

2019-01-04 12:58

網路導致社會疏離？研究指線上約會促成的婚姻更穩固

2019-01-03 12:46

運動者較不容易感冒？研究發現與蛋白質有關

2019-01-02 15:13

貧富差距副作用 研究：精神疾病患者增與社會不平等有關

2018-12-28 13:28

壓力山大不如休假 多國先驅企業主動嘗試週休三日

2018-12-27 14:13

自認不是千禧世代？你可能是更獨特的微型世代

2018-12-26 11:02

賺多少才滿意？美專家找到最適收入戳破幸福迷思

2018-12-25 13:36

拯救消失的城鎮 日本地方政府免費送空屋

2018-12-24 16:28

與主管變麻吉好嗎？實驗發現微妙壓力會影響決策

2018-12-20 11:32

為抵抗極端孤僻封閉環境，南極科學家會開啟「心理冬眠」模式

2018-12-19 15:27

為何嬰兒、寵物萌到讓你無法自拔想咬捏？「可愛侵略性」背後

2018-12-13 13:52

企業醜聞不斷 執行長絕對權力惹禍

2018-12-12 11:19

科技進步卻解不了孤獨 過半孤獨者擔心出事時無依無靠

2018-12-11 10:52

好制度別羨慕 德國職業培訓機制會限縮思想

2018-12-10 14:52

不是站著工作就比坐著健康 研究：沒有鍛鍊身體才是問題

2018-12-07 13:26

生活壓力太大 南韓人逃進「監獄」

2018-12-06 13:15

幸福哪裡來 研究指男性重職場女性重關係

2018-12-05 14:17

「讓人愉悅的直率」，心理學家歸納出健康人格特質

2018-12-04 14:34

大東京太擁擠 日本政府計劃付錢請人們離開

2018-12-03 16:12

不需要高強度運動 研究指長壽關鍵在於自然活動

2018-12-03 09:00

辦公室友誼提高生產力 專家指不需要變成密友

2018-11-29 12:25

情緒勞動折磨人 研究指女性更容易做表面功夫

2018-11-28 13:10

40萬人遺傳數據分析表明 基因決定你偏愛喝茶還是咖啡

2018-11-27 13:59

電影該如何分級？德科學家：分析放映影廳的空氣就知道

2018-11-26 13:15

想不起剛剛發生的事？研究：倒退走有助短期記憶回想

2018-11-23 12:55
看更多

熱門文章

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:33

家庭主婦靠記帳 40歲財務自由

2019-01-30 08:54

生技股剛性需求逐步擴大

2019-01-29 09:26

聚寶盆催財旺運全攻略 風水師教你2019發大財！

2019-01-29 09:28

「征服法國的台灣面膜」超越標準的精神征服世界

2019-01-29 09:39

婆媳說好話甭過招 看見｢努力｣來｢鼓勵｣

2019-01-29 09:23

冬天吃補「藥」小心：視體質選藥材保您安康

2019-01-28 11:52

品牌設計格格不入？ 必學在地化行銷5關鍵

2019-01-29 09:39

光映自然

2019-01-28 10:19

2019新北市文化走春

2019-01-28 11:53

我的工作不好懂 誰能為我加油？

2019-01-29 09:21

年度精選 台灣通路行銷10大案例

2019-01-29 09:39

美侖美奐 歐陸宮廷風格

2019-01-25 15:46

高俅升遷的階梯

2019-01-28 10:22

只要一抬頭 那我們就搞砸了

2019-01-29 11:49

學徒精神

2019-01-28 10:22

獲頒卓越貢獻成就獎 謝沅瑾聲名遠播全世界

2019-01-29 09:33

杜甫埋伏在中年等我

2019-01-28 10:22

照顧情緒 音樂未必是良方

2019-01-29 11:49

臉友─臺灣原住民人面文物特展

2019-01-28 11:53

影響兒童發育 美心理學家：家長有充分理由限制手機使用

2019-01-29 09:19

《擁抱脆弱》：玫瑰 ──揮不去的自責

2019-01-29 13:47

突圍重生改革再出發 張淯翻倍媒體價值鏈

2019-01-29 09:29

張悅然—火光中看見人性的絕望與希望

2019-01-28 15:11

抗癌五線譜 曲不終沿著夢想挺進

2019-01-29 09:26

我最愛的人 傷害我最深：女兒在臉書上罵媽媽？

2019-01-29 09:26

我要你每天告訴自己 創作女歌手江松霖

2019-01-29 09:23

年前求好運 微創拉皮正夯！

2019-01-30 08:52

2018-2019地產設計大獎 中國 仝育設計自然筆韻再綻芳華！

2019-01-29 15:26

重返古希臘的意義

2019-01-28 10:22

重振市場信心

2019-01-29 09:26

2019新北青年參與社造行動 徵選起跑

2019-01-28 11:53

從三大議題看當前購屋迷思 ─香港經驗 國安與社會問題能不戒慎？

2019-01-29 09:26

用文字傳遞品牌溫度 以文學傳承在地文化

2019-01-29 09:39

舞動立春

2019-01-29 09:23

淬鍊時光的韻味 GALENE Jewellery

2019-01-29 15:27

華漾 圓滿幸福的推手 陪你走到紅毯那端

2019-01-29 09:26

點滴雨水 浸潤大地

2019-01-29 09:23

海爾智慧家庭杯鄭州站 張顥瀚設計之心令全場傾倒！

2019-01-29 09:15

2018-2019地產設計大賽 中國 張顥瀚深厚藝術底蘊直抵眾心！

2019-01-29 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top