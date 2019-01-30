孤單成流行病 科學家實驗治療寂寞藥物

【文‧黃嬿】

人類經過數百萬年的進化，成為需要社會聯繫的生物，就像人類需要食物和水一樣，但隨著技術進步與社會變遷，使得寂寞變成一種流行病。由於寂寞引起的健康問題愈來愈普遍，科學家開始尋找治療寂寞的藥方。

科技已經消除與其他人交往的必要性和不便，現在人們可以在家工作、線上訂購雜貨、在家裡看電影而不必上電影院，但這種方便的現代生活，同時也在讓人類彼此脫離。加上小家庭與單身社會的變遷，認為自己寂寞的人愈來愈多。

寂寞會增加罹患心血管疾病、神經退化性疾​病、認知能力下降和轉移性癌症等各種疾病的風險，還會減弱免疫系統。寂寞也會對心臟產生影響，研究發現在失去配偶後的前 3 個月，另一半死亡風險增加 66%。芝加哥大學普利茲克醫學院 (University of Chicago Pritzker School of Medicine) 大腦動力學實驗室主任 Stephanie Cacioppo 表示，孤獨可能會僵化成一個固定狀態，改變大腦結構和過程。

Cacioppo 正在與研究人員針對慢性孤獨症改變大腦的方式，以及它對神經系統的破壞進行一系列臨床試驗。她認為寂寞就像口渴是脫水的信號一樣，孤獨也是一種生物信號，代表你已經缺乏聯繫，而如果有針對抑鬱和焦慮等其他社交痛苦的藥物，為什麼不能針對孤獨來研發藥物?

行為、情感和孤獨傾向是我們對威脅的原始反應的一部分，這種反應由大腦的兩個區域，杏仁核和島葉所引導，使身體對即將發生的危險保持高度警惕。 研究團隊發現一種名為孕烯醇酮的神經類固醇，已被證明可以改善與壓力有關的疾病，並緩解當人們面臨社會威脅時出現的大腦過度警覺問題。在老鼠的實驗中發現，當老鼠被社會隔離時，它們的孕烯醇酮水平降低，這種轉變也發生在孤獨的人類身上。

(首圖來源：Flickr/Lily CC BY 2.0) 分享 facebook

2013 年一項針對 31 名健康者的研究發現，給人口服別孕烯醇酮化合物 (孕烯醇酮衍生物)，對參與者大腦中的杏仁核和島葉大腦中的有安定作用。Cacioppos 進一步關注孕烯醇酮和別孕烯醇酮對孤獨引發生理反應的治療作用，向寂寞但健康的個體施用 400 毫克口服劑量的孕烯醇酮，雖然實驗還在進行中，但他們有信心會看到接受孕烯醇酮治療的患者與接受安慰劑治療的患者相比，結果會顯著減少感知孤獨感。雖然一些抗抑鬱藥也具有類似的效果，但會產生不良副作用，如嗜睡、噁心和失眠。

Cacioppo 表示，他們的目標不是讓人們不再感到孤獨，而是想辦法去干擾孤獨感影響大腦和身體的方式。她說，「如果我們能夠在孤獨的人心中減少警報系統，就可以讓他們重新聯繫，而不是更加退縮。」

科學家還嘗試採用催產素來對抗慢性孤獨症的可能性。催產素已被證明可以促進親社會行為、從屬關係和信任。另外，Cacioppo 與其他科學家也在實驗心臟藥物 β 受體阻滯劑，β 受體阻滯劑可抑制身體對腎上腺素的反應，由於壓力會加劇癌症的散播，因此研究人員已經在測試 β 受體阻滯劑對癌症患者的影響，科學家認為 β 受體阻滯劑也可以減輕孤獨帶來的破壞性。

當然，即使 Cacioppo 的試驗取得巨大成功，孕烯醇酮，無論是合成的、提取的或其他方式取得，也不能真正治愈孤獨症，但至少藥物的出現可以讓罹患現代病兆的大腦稍微平靜一點。

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