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紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

影響兒童發育 美心理學家：家長有充分理由限制手機使用

2019-01-29 09:19科技新報

【文‧黃嬿】

有太多文獻警告兒童與青少年 3C 成癮的後果，但仍有一群人認為這只是害怕新技術的一種反應而已，就像上一代父母過度擔心孩子電視看太多一樣。美國國立衛生研究院 (National Institutes of Health；NIH) 資助一項耗資 3 億美元的研究發現，每天使用螢幕超過 7 小時的兒童大腦出現變化，每天使用超過 2 小時的人認知技能降低。

美國國立衛生研究院資助的研究使用核磁共振成像 (MRI) 檢查使用智慧手機和其他螢幕設備的兒童大腦結構變化，顯示每天在螢幕上花費超過 2 小時的孩子，在語言和思考測試中得分較低。每天在電子設備上花費超過 7 小時的孩子顯示皮質過早變薄，這個過程通常在發育後期才會發生，但研究人員還不知道是否有負面影響。

聖地牙哥州立大學心理學教授 Jean Twenge 在 The Conversation 撰文指出，為何父母應該要擔憂智慧手機。他表示今天的便攜式設備，包括智慧手機和平板電腦與過去的客廳電視機和電話根本不同。第一是時間花費差很多，一般美國青少年每天花在電視上的時間超過兩個半小時，但現在青少年每天花費大約 6 個小時在數位媒體。同時減少其他活動的時間，如與朋友面對面交流、閱讀或外出。

(首圖來源：Flickr/Juhan Sonin CC BY 2.0)
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而且現在的智慧手機吸引力比電視、電話大太多了。便攜式設備可以隨身攜帶，導致人們到哪裡都不專心。此外，花更多時間使用螢幕的兒童和青少年，包括電視和便攜式設備都睡得更少。一方面是因為電子螢幕發出的藍光讓大腦認為現在仍然是白天，然後就不會產生足夠的褪黑激素來快速入睡並獲得高品質的睡眠。

有些人可能會說電視也同樣糟糕，畢竟也需要時間並發出藍光，但是研究發現每天在便攜式設備上花費 4 小時或更長時間的 2~10 歲兒童，相比沒有花時間在行動裝置上的人，睡眠被剝奪時間高出兩倍。 Twenge 表示，電視時間也與較少的睡眠有關，但不是那麼強烈或一致。

在 14~17 歲的青少年中，每天在便攜式電子設備上花費 4 個小時或更長時間的人，比沒有的人在睡眠不足的可能性上增加 44%。這或許可以解釋為什麼隨著智慧手機愈來愈普遍，2012 年之後青少年的睡眠剝奪情況大幅增加。

電視不像智慧手機等行動裝置具有心理刺激性，智慧手機是社交生活的重要部分，而且智慧手機和平板電腦可以帶到臥室和床上，導致一些青少年整個晚上不睡覺。先前研究發現，看數小時的電視與較少的睡眠有關，特別是小學適齡兒童，每天看超過 3 小時的電視也與抑鬱有關，但沒有便攜式設備那麼明顯。所以 Twenge 認為，上一代父母擔心孩子看太多電視是正確的，但現代父母對行動裝置的擔憂顯得更加合理。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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