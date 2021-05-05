隨著疫苗問世後疫情時代 你怎麼吃？

有人說：「人類的飲食習慣能說明當年發生什麼事。」許多人在疫情威脅下有了更多在家烹飪的機會，而食物的口味和價格也不再是唯一考量，大家反而更關注糧食供應鏈的變化、品牌是否落實友善地球的精神、料理方式是否造成污染⋯⋯等。隨著疫苗問世，迎來後疫情時代的我們，2021的飲食趨勢又會出現什麼改變呢？

2020 生酮飲食最熱門

根據UC Davis Health網站，從Google網站搜尋次數來看，2020最熱門的飲食方式就是「生酮飲食」，但生酮飲食主要的方式為降低碳水化合物攝取，多吃肉類等高脂肪食物，實際的碳水化合物份量，可以想像成約一週只能吃兩片麵包，這樣的飲食法通常只適合短期執行，長期攝取大量脂肪可能會對心血管造成負擔。

2021 地中海飲食法保健康

美國新聞雜誌U.S. News and World Report指出，2021年最推薦的飲食為「地中海飲食法」，這種飲食法顧名思義為參考地中海地區居民的飲食習慣，多吃新鮮蔬菜水果、豆類、堅果、全穀食物與海鮮，而紅肉及糖則要少吃。這樣的吃法，可以降低得到心臟疾病、糖尿病及癌症的機率。

那些大明星帶起的飲食風潮

Gwyneth Paltrow/ The Clean program 21天潔淨飲食計畫

致力於推廣養生生活的Gwyneth Paltrow曾表示，自己一年內會執行兩到三次「21天潔淨飲食計畫」，這個方法主要是在21天內避免攝取致敏食材，包含蛋奶類、麩質以及糖跟酒精等，且一天中有兩餐須為液態，可以喝果昔、果汁或湯。

Jessica Biel/ Caveman diet 原始人飲食法

原始人飲食法又稱舊石器時代飲食，也就是向原始人學習，不吃加工食品、乳製品、澱粉類蔬菜、酒精及糖、代糖等，多攝取天然蔬果、堅果，種子和健康的脂肪如橄欖油，堅果和酪梨，除了Jessica Biel外，據說Megan Fox、MileyCyrus也都遵循過這個飲食法，Caveman diet也是2013年最多Google搜尋次數的熱門關鍵字。

Victoria Beckham/ Alkaline Diet 鹼性飲食法

4大飲食趨勢 /英語島編輯室

近年多以時尚設計師身份出席活動的Victoria Beckham，據說以鹼性飲食法維持身材，將身體的pH值維持在7.35至7.45間，生活中攝取的食物為80%鹼性、20%酸性，鹼性食物的例子有紅蘿蔔、檸檬等新鮮蔬果以及堅果等，而酸性食物則為紅肉、酒精、精緻澱粉等。

吃素成為新時尚

IFT（美國食品科學學會）指出，有更多的美國消費者選擇購買植物為主的（plant-based）食物，其中多數為年輕人，且也有數據顯示，吃「彈性素」的人正逐漸增加中。

什麼是彈性素Flexitarianism？

有別於純素主義者vegan必須嚴格遵守吃素、不使用動物產品、皮革等，彈性素則寬鬆許多，其實就是在自己方便時或想吃時吃素，有的人也會選擇執行一週一素、一餐一素等，都可算是彈性素。

根據市調公司Packaged Facts的調查數據，雖然美國仍有5成以上的人葷素不忌，但已有超過3成的人認為自己是彈性素食者，雖然還是會吃肉，但有時會吃全素或是素餐。Packaged Facts的負責人Jennifer Mapes-Christ表示，儘管目前的植物肉、植物奶等商品看似是滿足純素者與素食者的需求，但葷食者及彈性素食者其實佔了更大的商機。

Innova Market Insights統整4大飲食趨勢

健康飲食 /英語島編輯室

Plant-Forward 植物性替代品熱度不減

Tailored to Fit 選擇更符合自己價值觀的食物

New Omnichannel Eating 更多購買食物、用餐的方式

In Tune With Immune 攝取能增強免疫的食物

人類到底該怎麼吃？

如果將時間推到幾百萬年前，我們可以發現，人類本來是「吃素」的，基本上攝取一些可食用的植物，隨著各種變因影響，發展至今，人類不僅什麼都吃，甚至開始想著「未來該怎麼吃？」美國商業雜誌Forbes的一篇文章指出，未來的食物趨勢包含了昆蟲與植物肉，在飲食上，人類除了追求吃得健康，許多人也想要吃得開心，而考量到環境、道德等更多複雜的因素，人類還想要吃得環保、維持永續發展，近年流行的彈性素會是解方之一嗎？未來人類不會宰殺動物，改吃細胞肉了嗎？

＊飲食方式各有利弊，建議諮詢醫師，勿嘗試極端飲食法＊

參考資料：UC Davis Health、U.S. News and World Report、Cosmopolitan、Marie Claire、IFT、Packaged Facts、Innova Market Insights

第90期封面：飲食新革命 /英語島編輯室

收錄於英語本文島English Island 2021年5月號

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