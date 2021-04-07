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中翻英用直譯不好嗎？從「脫褲子放屁」的英文說起

聯合新聞網 / 英語島
Photo credit＠英語島編輯室
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【文・東吳大學英文系副教授、前系主任 曾泰元】

語言的遞嬗演變，也可能會出人意表，有時甚至絲毫不留情面，讓鐵口直斷的專家灰頭土臉，讓教科書式的金科玉律生鏽長斑。不過適時地運用合理的直譯，譬如「脫褲子放屁」（to take off your pants to fart），順著英文的規則來組織，但又沿用中文的譬喻來措詞，以低調的方式給兩個語言搭橋，做個有主體性的文化交流，這種心態和作法，應該是阻力較小，也是比較穩妥的吧？

牛年新春期間，我從網上看到了一段英文的視頻，在嘻笑和讚嘆聲中，想到了詞語翻譯的問題。

金球獎女主角：別再叫我「羅莎蒙‧派克」

羅莎蒙‧派克（Rosamund Pike）是英國的知名演員，美國時間2021年2月28日，榮獲了第78屆金球獎「音樂及喜劇類」電影的最佳女主角。她的英國伴侶熱愛中國，從零開始自學中文，無師自通。孩子從小就跟著爸爸學，中文說得既流利又道地。「裴淳華」是伴侣給她取的漢名，她不只喜歡，甚至要求中文媒體採用，不要再使用音譯名「羅莎蒙‧派克」。

金球獎頒獎前的2021年2月19日，她上了英國的喜劇性談話節目《葛瑞恩‧諾騰秀》（The Graham Norton Show）。主持人葛瑞恩‧諾騰知道她家裡的中文氛圍，了解到她也在學中文，希望她能講兩句。她便把孩子教她的搬出來，字正腔圓地介紹了「脫褲子放屁」，並把它直譯為「taking your trousers off to fart」。

別再叫我「羅莎蒙‧派克」 /英語島編輯室
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英文版的脫褲子放屁，為何深受西方人歡迎？

節目現場隨即爆出了笑聲、掌聲、和驚呼聲。主持人也樂壞了，說中文能有這樣一個動詞，真是讓人愛死了。裴淳華從不同的角度舉例，藉以解釋這句中文，意思差不多就是做了多餘而不必要的事，多此一舉。主持人豁然開朗，說這就像是「培根上的奶油」（butter on bacon）。在座的嘉賓笑聲連連，點頭如搗蒜，似乎深得其味，覺得既有趣又貼切。裴淳華又以中文反覆說了幾次「脫褲子放屁」，咬字標準，聲調正確，比大多數華人都說得好。她適時輔以直譯的「taking your trousers off to fart」，讓大家能明白這句中文字面的意思。最後建議大家，如果想學一句中文，這句不錯，很好用。

「脫褲子放屁」略顯粗俗，另有一個比較文雅的「畫蛇添足」，二者語義接近，都指多此一舉，沒有必要。「脫褲子放屁」的英文，可以找到現成的慣用語套用，譬如「to gild/paint the lily」（字面「給百合花鍍金／著色」），或「to over-egg the pudding」（字面「在布丁裡加太多雞蛋」）。節目主持人所說的「butter on bacon」（字面「培根上的奶油」），或加了動詞的完整版「to put butter on bacon」（字面「在培根上塗奶油」），這兩個也都可以，不過知名度似乎相對不足。

Photo credit＠英語島編輯室
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中文直譯成英文，其實更活潑獨特

然而裴淳華在節目中介紹的金句，卻讓我們驚覺，中翻英有另一種可能性，長久以來都不受重視，甚至遭到壓抑鄙夷，那就是直譯。裴淳華直譯了「脫褲子放屁」，因為比喻獨特，意象鮮活，生動傳神，結果反而讓人拍案激賞。

中翻英的時候，老師都教我們要到英文裡找答案，英文必須道地，中式英文要避免。如果英文裡找不到完全相符的，那就找最接近的。如果連最接近的也不可得，那就盡量想辦法。無魚，蝦也好。不求漂亮的高分，但求及格過關。

此乃妥適之中道，是行之有年的標準作法，是跨文化溝通的穩定基石。然而語言是活的，有彈性也有創造力，倘若一味按標準來，恐會讓語言缺氧，喪失彈性，抹煞本該有的創造力。

明星加持，“to take your trousers off to fart”成為當紅流行語

節目播出的隔天，《葛瑞恩‧諾騰秀》在自己的YouTube官方頻道推出了2分鐘的相關視頻，標題是《裴淳華的孩子教她用國語說「脫褲子放屁」》（Rosamund Pike’s Kids Taught Her To Say “Take Your Trousers Off To Fart” In Mandarin），在我寫這篇文章的2021年3月初，已經有30多萬的觀看次數，很受歡迎。

Photo credit＠youtube
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世事難料。這「脫褲子放屁」的直譯「to take your trousers off to fart」橫空出世，語言獨特，生動傳神，加上明星效應，節目熱播，說不定會廣受英語人士喜愛，爭相模仿，見機使用，最後在英文裡安家落戶，進入權威詞典，成了「to gild/paint the lily」、「to over-egg the pudding」的同義詞。

把「脫褲子放屁」直譯為「to take your trousers off to fart」，當然不是裴淳華的獨創。中英雙語在彼此交流時，早就有人做此嘗試。然而經我查證，另一個版本的「to take off your pants to fart」似乎更為常見。

long time no see、to lose face都是直譯的經典例子

把中文的說法直譯成英文，最有名的當屬「好久不見」（long time no see）。這個招呼語本是不登大雅之堂的洋涇浜英語（Chinese Pidgin English），文法不符合英文的習慣，卻因緣際會，全球通行，許多人朗朗上口，英文詞典也多有收錄。

把中文直譯成英文，另有一個知名的例子「丟臉」（to lose face）。這個「to lose face」是英文裡標準的說法，甚至還是專業術語，是語用學（pragmatics）的重要概念，英文詞語的聖經《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）有收。

美籍華裔作家裘小龍（Qiu Xiaolong）以英文創作，其偵探推理小說暢銷歐美，作品文字的風格與眾不同，散發出獨特的新鮮感和無所不在的中國味，他的第一部小說《紅英之死》（Death of a Red Heroine）就獲得了世界上最重要的推理獎項之一「安東尼獎」（Anthony Award）的肯定。

Photo credit＠英語島編輯室
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在這本得獎作品裡，裘小龍為了描述上海新興事物的大量迸發，修辭上捨棄了英文裡老掉牙的「to mushroom」（像蘑菇一樣地迅速增長），回歸中文同樣老掉牙的「雨後春筍」，把它直譯為「to sprout like bamboo shoots after a spring rain」，結果這句英文居然引人矚目，被美國全國性的書評節目點名，大加讚賞，說這個比喻不落俗套，既新鮮又有詩意。

Photo credit＠英語島編輯室
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異國文化碰撞，造就獨特且活潑的「中式英文」

我們總認為，從中文直譯的英文是中式英文，是英文不夠好的展現，沒想到英語世界的觀感顛覆了我們的認知。把中文直譯，也能夠活靈活現，引人入勝。

成語「井底之蛙」家喻戶曉，井底下的青蛙只能看到井口那麼大的一小塊天，用以比喻見識狹小的人。英譯「井底之蛙」，傳統上會在英文裡找答案，譬如用既有的「to see no further than the end of one’s nose」（字面「最遠只能看到自己的鼻尖」）。如果回歸中文，改採直譯，把它翻成「a frog at the bottom of a well」，是否也頗具特色？英文是朝下看自己的鼻尖，目光就這麼短淺，中文是抬頭看井口的天，世界就這麼狹小。不同的角度，不同的比喻，卻殊途同歸。

一個語言文化裡了無新意的陳腔濫調，移植到另一個語言文化，說不定就成了魔力十足的新穎獨特，而關鍵，可能就在適度、合理的直譯。中文母語能夠豐厚我們的英文表達，對英語人士而言，因文化差異而散發出的異國風味，可能既迷人又讓人喜愛。

李安的電影《臥虎藏龍》獲獎無數，堪稱武俠片的顛峰之作。片名的英文「Crouching Tiger, Hidden Dragon」，就是在英文框架下的直譯，一方面遵循了文法規則，照顧到了英語人士的語感，一方面也體現了不同之處，在溫和的守成中滲出謎樣的創意，給人豐富的想像空間。

Photo credit＠英語島編輯室
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權威詞典也收入中式英文“add oil!“、”no can do“

一些由中文直譯的中式英文在網上廣為流傳，如「人山人海」的「people mountain people sea」，「好好學習，天天向上」的「good good study, day day up」，「你行你上啊」的「you can you up」，「給你點顏色瞧瞧」的「give you some color to see see」、「不作不死」的「no zuo no die」。這些說法硬梆梆地打破了英文的文法規則，讓英語人士不知所云，挑戰了語言理解的底線，如此的搞笑之作，只能當作是茶餘飯後的談資。然而話說回來，「不能行；不可以」的「no can do」、「加油」的「add oil!」，雖也是硬梆梆的中文直譯，卻又被英文認可、接納，收進了詞典泰斗OED。

翻譯見仁見智，常無定論。語言的遞嬗演變，也可能會出人意表，有時甚至絲毫不留情面，讓鐵口直斷的專家灰頭土臉，讓教科書式的金科玉律生鏽長斑。不過適時地運用合理的直譯，譬如「脫褲子放屁」（to take off your pants to fart）和「雨後春筍」（to sprout like bamboo shoots after a spring rain），順著英文的規則來組織，但又沿用中文的譬喻來措詞，以低調的方式給兩個語言搭橋，做個有主體性的文化交流，這種心態和作法，應該是阻力較小，也是比較穩妥的吧？

收錄於英語本文島English Island 2021年4月號
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第89期封面：3分鐘搞定Email，寫出專業感。 /英語島編輯室
第89期封面：3分鐘搞定Email，寫出專業感。 /英語島編輯室

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