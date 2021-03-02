Solo Economy：一人消費力 帶動五千億市場

【文・英語島編輯室】

也許你會想「一個人的開銷會比一個家庭小吧？」但照目前的市場數據來看，高收入單身者或是獨居者往往更願意花錢。選購物品時，願意為品質好的產品付出高價，也願意付出金錢尋求專業協助，比方雇用理財專員為自己規劃財富、找高水準的課程自我進修等，一個人的消費力，正帶動著整個世界的商機。

在美國，一人戶比家庭花得更多

根據Insider報導，在2010年，美國單身人口一年賺進1.9兆美金（約新台幣53兆），平均每人花費超過34,000美金（約新台幣95萬），比已婚無小孩的家庭高出6,500美金（約新台幣18萬），也比已婚有小孩的家庭高出11,500美金（約新台幣32萬）。

在台灣，一人經濟有5,000億元市場

台灣一人消費力 /英語島編輯室

根據內政部統計，2019年時20到35歲的未婚族群高達367.5萬人（包含喪偶及離婚），全台一人戶約突破3成。

中央社報導，商研院商業發展與策略研究所所長黃兆仁指出，這樣的「單身經濟」，在台灣一年規模可超過新台幣5,000億元，最明顯的成長就在餐飲業跟寵物業，近年出現的一人火鍋、一人燒肉等「獨自用餐友善」的餐飲環境皆是因應一人生機，而寵物則為獨居者提供了陪伴、療癒的功能。

一個人，買得小、少但要品質好

一個人購物力 /英語島編輯室

過去我們在消費時，總會希望買到「又便宜又好」的商品，但在一人經濟的市場中可以觀察到，只要品質好，消費者也願意掏出相對應的金錢，比方選購家電或3C產品時，許多人可以因為品牌信用、機體性能、使用年限等因素，選擇較高單價的產品，而「客製化」、「量身打造」也可吸引到喜歡獨特風格的顧客。

幫顧客解決「一人」的問題，就有市場

超市中整包的蔬菜及肉品通常會比散裝的便宜，但對於單身戶來說，一次購入太多食材反而吃不多，也有保存問題，所以即便小包裝較貴，也仍有顧客會選擇購買，因為小包裝的產品為他們解決了「一人」的問題。在家電、家具等市場也可觀察到相同現象，許多廠商推出多功能的一人料理鍋，傢俱尺寸較小或是可伸縮等，皆是為了吸引一人消費族群的目光。

另外，日本市場趨勢專家、《超單身社會》作者荒川和久指出，在單身社會中，單身者希望透過消費帶來精神上的安定和充實，即「emo消費」（精神價值的消費），比方說在手遊app中課金達到高級數，從中獲得成就感，或是吃高價的點心犒賞自己，也有人透過閱讀、心靈或運動課程達到內心的滿足。

日本《超單身社會》示意圖

參考資料：Google 2020台灣智慧消費關鍵報告、Insider、中央社、智經研究中心