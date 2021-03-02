難度五顆星 越野滑雪卻成瑞士人最愛？

【文．英語島編輯室Audrey】

可以沒有電影院，但絕不能關閉滑雪場

瑞士，一個冬季以雪聞名的國度，國人愛好冬季運動的程度超乎想像。在這個肺炎蔓延的時刻，所有的商店、休閒娛樂場所（影院、游泳池……等）被迫關門，餐廳只能做外賣生意，但是滑雪場卻是全歐洲唯一還開放的，由此可見「滑雪」在瑞士人民心中不可或缺的地位。

一般國人所知的滑雪、雪板都屬於高山滑雪 (alpine skiing)。此種滑雪運動都是依靠重力由高至低的方式作為主要動力，所以必須搭乘纜車從平地到山上才能開始。現在基於肺炎的關係，很多瑞士人害怕人塞的滿滿的纜車，讓這次筆者想介紹的主角：越野滑雪（cross-country skiing）變得越來越熱門。

越野滑雪成為俄羅斯、北歐國家的最愛

cross-country skiing屬於北歐滑雪（nordic skiing）的一支，顧名思義是來自北歐斯堪地那維亞半島的一種滑雪運動，country skiing中的country並不是指國家，而是鄉村（countryside）之意，相傳是早期北歐民族在半島上的移動方式。越野滑雪在現今北歐或是俄羅斯多雪但無高山之地非常的熱門，很多北歐滑雪比賽的名次都是這些國家包辦的，這些國家派出的整支隊伍實力十分都堅強，特別是素有戰鬥名族之稱的俄羅斯，不像瑞士或是法國團隊中只偏向擁有一個特別強的運動員。相對於高山滑雪，cross-country skiing主要在緩坡或平地進行，其動力來自雪板在雪上的滑動以及手臂利用雪棍插入雪中的推動力，是一種會運用全身力量的運動。

邊滑雪邊跳月球漫步……還能順便練溜冰？

cross-country skiing還會分成兩種：classic（經典）和skating（筆者自翻：溜雪）。經典式的雪道會有機器先押好的的兩個軌道，運動者只需要把兩個雪板分別放到軌道中即可，左右腳平放著向前移動，基本上就是像麥可傑克森的月球漫步舞步一般「靈動」，而雪棍則用來加速或支撐著上坡。筆者今年開始從經典式換成溜雪式，實在是因為經典式太過單調，因為你就是被困在軌道內無法控制想去的方向，唯一好處是不太需要花心思保持平衡，但上坡時真的只靠手臂和核心肌群也是很吃不消。

瑞士雪道示意圖 /英語島編輯室

筆者將skating翻成溜雪是因為它的原理和溜冰非常相似，運動者雙腳需要微內八，利用雪板鋒利的邊邊推雪，再以雪回報的反作用力當成加速工具。通常在經典式軌道外的地方就是溜雪的場地，比起經典式溜雪更多了許多自由，壞處在於運動者必須保有良好的平衡感。

比起傳統滑雪，越野滑雪更耗時間及體力

筆者在剛開始練習時，摔跤簡直是家常便飯，因為腳上連著比身體還長的雪板感覺過於怪異，一開始甚至會擔心一腳的雪板踩到另一腳，然後跌得慘兮兮。最後事實證明，因為踩到雪板而跌倒其實還滿困難的，常常也會看到運動細胞過於發達的瑞士人在溜雪時的優雅姿勢如同在雪上起舞般，正確來說應該是「飛舞」，因為他們的速度是比一般人用盡全力衝刺奔跑還要快的。

筆者在學習高山滑雪中使用的是滑雪板，相較於溜雪，需要更多大腿的力量。總地說溜雪是一項非常消耗體力的運動，遠遠比高山滑雪還要累上數倍，因為某些雪道需要爬坡，而雪除了很滑之外也沒有其他重力幫你，因此大部分的溜雪者溜雪的時間一到二小時，是比滑雪（通常一整天）更短，因為溜雪更累。

想省錢也想體驗滑雪樂趣，就選cross-country skiing

筆者個人也偏好skating，因為相較於使用滑雪板，溜雪的速度比較慢，跌倒真的比較不痛，甚至也比較不容易跌倒。更重要的這也是個相對便宜的選擇，溜雪只需要雪板、雪棍和鞋子，衣服其實穿得舒服就可，不像滑雪需要穿防水外套、特定的雪褲、安全帽、雪板和雪板鞋以及很暖的手套跟雪鏡。這整套買下來大概要2000法郎（約台幣60,000元），更別提雪場的整天票要2-3000台幣。筆者的雪板、雪棍和鞋子買下來約30,000台幣。當然也必須提一下cross-country skiing的日票也才10法郎 (約台幣300元)，夜間票夜才五法郎。如果你對溜雪真的很有興趣，全瑞士的年票也才140法郎，相當於台幣4200元，真是太物超所值啦！有機會的話，不如挑個時間來體驗這種瑞士經典式cross-country skiing！