感恩節 準備吃大餐了嗎？

【文・東吳大學英文系副教授、前系主任 曾泰元】

美國最重要的節日之一：Thanksgiving Day

11月的第4個星期四是美國的感恩節（Thanksgiving，全稱Thanksgiving Day）。對大多數的美國人而言，感恩節是耶誕節之外最重要的節日。甚至，由於耶誕節的商業化嚴重，重視家庭團聚的感恩節反而更受珍視。

我任教於台北的東吳大學英文系，每年的11月下旬的感恩節前，系裡都會隆重推出「感恩節大餐」（Thanksgiving dinner），廣邀師生參與。這項文化活動已經舉辦了許多屆，是東吳英文系行之有年的特色傳統之一。藉由餐會活動，師生彼此提醒要知福惜福，常懷感恩。

美國史上的「第一個感恩節」（First Thanksgiving）於1621年舉辦，迄今已有近400年的歷史。且讓我們話說從頭，先簡單瞭解一下感恩節的歷史背景。

第一個感恩節與清教徒、印地安人有關

1620年9月，經歷了一個多月的意外與延宕，名為「五月花號」（Mayflower）的客船總算從英格蘭南部的普利茅斯（Plymouth）啟航。船上滿載著100餘名的清教徒（即Puritans。現稱Pilgrims「朝聖者」，又稱Pilgrim Fathers「朝聖先輩」），在海上遭遇了不少的風浪險阻，終於在11月抵達了北美新大陸，最後在當今的麻塞諸塞州（Massachusetts）建立了普利茅斯殖民地（Plymouth Colony）。

抵達之後，情況毫不順遂，迎接他們的，更是嚴酷的寒冬和險峻的疫情。沒有足夠的食物裹腹，加之傳染病肆虐，大半人因而喪命。隔年，也就是1621年，在當地印地安人的協助下，清教徒移民學會了農耕漁獵，不僅得以溫飽，而且還喜獲豐收。殖民地總督邀請鄰近的印地安人前來，參加他們豐收節的慶祝活動，與所有的移民展開了一連三天的盛宴同歡。倖存的清教徒感謝季節的豐厚贈與，感謝印地安人的熱情相助，感謝上帝幫他們熬過這一年的困頓愆舛，讓他們得以從谷底翻身，漸入佳境。這，就是第一個感恩節。

牛津英語詞典的Thanksgiving有「道謝、禱告」之意

此乃美國文化的核心節日，英語世界權威的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）自然沒有缺席。OED收錄了Thanksgiving，各個義項按「歷史原則」（historical principles）依序排列，先從本義的「道謝」開始，再是由此引伸的「感恩禱告」，接著才是當今首要的「感恩節」。在給感恩節下定義之前，OED精簡扼要地記述了這個節日的來龍去脈：

The first celebration was held by the Plymouth colony in 1621, in thankfulness for their first harvest in America after a year of struggle and privation, and the usage became general in New England. After the Revolution, it extended to the Middle States, and later to the West; after the Civil War gradually to the South. Its national observance has been annually recommended by the President since 1863.

（普利茅斯移民於1621年舉行第一次的慶祝活動。在美洲經歷了一年的搏鬥與匱乏之後，他們藉此感謝第一次的豐收。這個用法先在新英格蘭普及開來，獨立戰爭後擴展到瀕大西洋的中部諸州，之後傳到西部，南北戰爭之後再逐漸傳到南部。從1863年開始，總統每年都建議全國慶祝）。

美國感恩節必備：烤火雞、南瓜派

在美國，感恩節的到來，也開啟了所謂的「節假日季」（holiday season）。從11月下旬的感恩節起，持續到12月下旬的耶誕節，再接至新年伊始的元旦假日止，歷時長達一個多月。

美國的「節假日季」 【英語島編輯室】

美國人過感恩節，一般是全家團聚，緬懷當年五月花號先民的種種，並感謝上蒼的賞賜與厚愛。過節最重要的部分，就是一頓感恩節大餐。由於歷史上的原因，這頓大餐多由美國的本土食材所做成，菜色則反映了第一個感恩節大餐的內容，如烤火雞（roast turkey）、越橘醬（cranberry sauce）、火雞填料（stuffing或dressing）、馬鈴薯泥（mashed potatoes）、南瓜派（pumpkin pie）等。

因為火雞，感恩節也稱為Turkey Day

感恩節大餐的火雞，英文特稱為Thanksgiving turkey（感恩節火雞），則是餐桌上的重頭戲，因此感恩節時而俗稱為火雞節（Turkey Day）。美國人感恩節吃火雞，就如同華人端午節吃粽子一樣，是個根深蒂固的文化傳統。

關於主角火雞，數十年來有個公關的噱頭，每每成為感恩節的焦點。從1947年起，美國的「全國火雞聯盟」（National Turkey Federation）都會在感恩節前夕敬獻一隻活火雞給總統，以便感恩節當天能登上第一家庭的餐桌。不過自1989年老布希開始，這個儀式就轉變成了「火雞赦免」（turkey pardoning）大典，在媒體鏡頭的大量關注下，這隻「幸運的火雞」喜從美國總統的手中獲得新生，被送回去度過短暫的餘生。

Carve a Turkey不是雕刻火雞！

感恩節吃的火雞一般是完整的一隻，在送進烤箱之前，火雞裡會塞滿填料（stuffing），烤完之後把填料取出，作為一道配菜。火雞填料的主原料是麵包丁（crouton）或麵包屑（breadcrumb），另常加洋蔥（onion）、西芹（celery）、鼠尾草（sage）或其他的植物調味料（herbs and spices）。當然，鹽和胡椒用以提味增鮮，必不可少。

需要注意的是，烤的好一整只火雞就像北京烤鴨一樣，需要有人「片」，這個動詞的英文多用carve，千萬不要把這裡的carve翻成「雕刻」，以免貽笑大方。

片下來的火雞肉味道偏淡，需要蘸醬來吃，最傳統的搭配莫過越橘醬（cranberry sauce），甜味濃郁，獨特的美國味。這種吃法，宛如北京烤鴨蘸甜麵醬，道道地地的中華味。

烤火雞是感恩節大餐必不可少的主菜（main dish），此外還有許多配菜（side dish）。除了上述的填料（stuffing）之外，經典的還包括馬鈴薯泥（mashed potatoes）配肉汁（gravy）、番薯（sweet potato）、抱子甘藍（Brussels sprout）、玉米（corn）、四季豆（green bean）、南瓜派（pumpkin pie）等，不一而足。

感恩節重要看點：梅西百貨遊行、黑五購物節

感恩節除了大餐之外，紐約市梅西百貨（Macy’s）的遊行也是特色之一。感恩節當天上午9點，梅西感恩節大遊行（Macy’s Thanksgiving Day Parade）在曼哈頓舉行，以大型的人物氣球為主題，聲勢浩大，走街穿道，歡樂陽光。

感恩節在週四，隔天週五俗稱「黑色星期五」（Black Friday），是個引發採購狂潮的購物節。「黑五」開啟了美國一年中最忙碌的耶誕節購物季（Christmas shopping season），盛況宛如近幾年興起的「雙十一」。

即使生活不順，保有感恩之心才是最重要的

感恩節雖是西洋的節日，不過感恩也是我們華人重視的核心品德之一。已故的知名作家陳之藩在其傳世名篇《謝天》寫道，無論什麼事，得之於人者太多，出之於己者太少，因為需要感謝的人太多，就謝天吧。我們感謝老天爺慷慨的賞賜，感謝上天對我們的寬容與厚愛。

瞭解西洋節，懷抱中華心。2020年新冠疫情肆虐，世界各地天災不斷，我們雖遭逢挫折阻撓，猶能平安健康，實在很不容易。飲水思源，我們之所以能有今日，也要憶苦思甜，少點抱怨，常懷感恩才是。

Happy Thanksgiving! 感恩節快樂！

第84期封面：未來工作 /英語島編輯室

收錄於英語本文島English Island 2020年11月號

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