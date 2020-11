感恩節 準備吃大餐了嗎？

【文・東吳大學英文系副教授、前系主任 曾泰元】

美國最重要的節日之一:Thanksgiving Day

11月的第4個星期四是美國的感恩節(Thanksgiving,全稱Thanksgiving Day)。對大多數的美國人而言,感恩節是耶誕節之外最重要的節日。甚至,由於耶誕節的商業化嚴重,重視家庭團聚的感恩節反而更受珍視。

我任教於台北的東吳大學英文系,每年的11月下旬的感恩節前,系裡都會隆重推出「感恩節大餐」(Thanksgiving dinner),廣邀師生參與。這項文化活動已經舉辦了許多屆,是東吳英文系行之有年的特色傳統之一。藉由餐會活動,師生彼此提醒要知福惜福,常懷感恩。

美國史上的「第一個感恩節」(First Thanksgiving)於1621年舉辦,迄今已有近400年的歷史。且讓我們話說從頭,先簡單瞭解一下感恩節的歷史背景。

第一個感恩節與清教徒、印地安人有關

1620年9月,經歷了一個多月的意外與延宕,名為「五月花號」(Mayflower)的客船總算從英格蘭南部的普利茅斯(Plymouth)啟航。船上滿載著100餘名的清教徒(即Puritans。現稱Pilgrims「朝聖者」,又稱Pilgrim Fathers「朝聖先輩」),在海上遭遇了不少的風浪險阻,終於在11月抵達了北美新大陸,最後在當今的麻塞諸塞州(Massachusetts)建立了普利茅斯殖民地(Plymouth Colony)。

抵達之後,情況毫不順遂,迎接他們的,更是嚴酷的寒冬和險峻的疫情。沒有足夠的食物裹腹,加之傳染病肆虐,大半人因而喪命。隔年,也就是1621年,在當地印地安人的協助下,清教徒移民學會了農耕漁獵,不僅得以溫飽,而且還喜獲豐收。殖民地總督邀請鄰近的印地安人前來,參加他們豐收節的慶祝活動,與所有的移民展開了一連三天的盛宴同歡。倖存的清教徒感謝季節的豐厚贈與,感謝印地安人的熱情相助,感謝上帝幫他們熬過這一年的困頓愆舛,讓他們得以從谷底翻身,漸入佳境。這,就是第一個感恩節。

牛津英語詞典的Thanksgiving有「道謝、禱告」之意

此乃美國文化的核心節日,英語世界權威的《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary,簡稱OED)自然沒有缺席。OED收錄了Thanksgiving,各個義項按「歷史原則」(historical principles)依序排列,先從本義的「道謝」開始,再是由此引伸的「感恩禱告」,接著才是當今首要的「感恩節」。在給感恩節下定義之前,OED精簡扼要地記述了這個節日的來龍去脈:

The first celebration was held by the Plymouth colony in 1621, in thankfulness for their first harvest in America after a year of struggle and privation, and the usage became general in New England. After the Revolution, it extended to the Middle States, and later to the West; after the Civil War gradually to the South. Its national observance has been annually recommended by the President since 1863.

(普利茅斯移民於1621年舉行第一次的慶祝活動。在美洲經歷了一年的搏鬥與匱乏之後,他們藉此感謝第一次的豐收。這個用法先在新英格蘭普及開來,獨立戰爭後擴展到瀕大西洋的中部諸州,之後傳到西部,南北戰爭之後再逐漸傳到南部。從1863年開始,總統每年都建議全國慶祝)。

美國感恩節必備:烤火雞、南瓜派

在美國,感恩節的到來,也開啟了所謂的「節假日季」(holiday season)。從11月下旬的感恩節起,持續到12月下旬的耶誕節,再接至新年伊始的元旦假日止,歷時長達一個多月。

美國的「節假日季」 【英語島編輯室】

美國人過感恩節,一般是全家團聚,緬懷當年五月花號先民的種種,並感謝上蒼的賞賜與厚愛。過節最重要的部分,就是一頓感恩節大餐。由於歷史上的原因,這頓大餐多由美國的本土食材所做成,菜色則反映了第一個感恩節大餐的內容,如烤火雞(roast turkey)、越橘醬(cranberry sauce)、火雞填料(stuffing或dressing)、馬鈴薯泥(mashed potatoes)、南瓜派(pumpkin pie)等。

因為火雞,感恩節也稱為Turkey Day

感恩節大餐的火雞,英文特稱為Thanksgiving turkey(感恩節火雞),則是餐桌上的重頭戲,因此感恩節時而俗稱為火雞節(Turkey Day)。美國人感恩節吃火雞,就如同華人端午節吃粽子一樣,是個根深蒂固的文化傳統。

關於主角火雞,數十年來有個公關的噱頭,每每成為感恩節的焦點。從1947年起,美國的「全國火雞聯盟」(National Turkey Federation)都會在感恩節前夕敬獻一隻活火雞給總統,以便感恩節當天能登上第一家庭的餐桌。不過自1989年老布希開始,這個儀式就轉變成了「火雞赦免」(turkey pardoning)大典,在媒體鏡頭的大量關注下,這隻「幸運的火雞」喜從美國總統的手中獲得新生,被送回去度過短暫的餘生。

Carve a Turkey不是雕刻火雞!

感恩節吃的火雞一般是完整的一隻,在送進烤箱之前,火雞裡會塞滿填料(stuffing),烤完之後把填料取出,作為一道配菜。火雞填料的主原料是麵包丁(crouton)或麵包屑(breadcrumb),另常加洋蔥(onion)、西芹(celery)、鼠尾草(sage)或其他的植物調味料(herbs and spices)。當然,鹽和胡椒用以提味增鮮,必不可少。

需要注意的是,烤的好一整只火雞就像北京烤鴨一樣,需要有人「片」,這個動詞的英文多用carve,千萬不要把這裡的carve翻成「雕刻」,以免貽笑大方。

片下來的火雞肉味道偏淡,需要蘸醬來吃,最傳統的搭配莫過越橘醬(cranberry sauce),甜味濃郁,獨特的美國味。這種吃法,宛如北京烤鴨蘸甜麵醬,道道地地的中華味。

烤火雞是感恩節大餐必不可少的主菜(main dish),此外還有許多配菜(side dish)。除了上述的填料(stuffing)之外,經典的還包括馬鈴薯泥(mashed potatoes)配肉汁(gravy)、番薯(sweet potato)、抱子甘藍(Brussels sprout)、玉米(corn)、四季豆(green bean)、南瓜派(pumpkin pie)等,不一而足。

感恩節重要看點:梅西百貨遊行、黑五購物節

感恩節除了大餐之外,紐約市梅西百貨(Macy’s)的遊行也是特色之一。感恩節當天上午9點,梅西感恩節大遊行(Macy’s Thanksgiving Day Parade)在曼哈頓舉行,以大型的人物氣球為主題,聲勢浩大,走街穿道,歡樂陽光。

感恩節在週四,隔天週五俗稱「黑色星期五」(Black Friday),是個引發採購狂潮的購物節。「黑五」開啟了美國一年中最忙碌的耶誕節購物季(Christmas shopping season),盛況宛如近幾年興起的「雙十一」。

即使生活不順,保有感恩之心才是最重要的

感恩節雖是西洋的節日,不過感恩也是我們華人重視的核心品德之一。已故的知名作家陳之藩在其傳世名篇《謝天》寫道,無論什麼事,得之於人者太多,出之於己者太少,因為需要感謝的人太多,就謝天吧。我們感謝老天爺慷慨的賞賜,感謝上天對我們的寬容與厚愛。

瞭解西洋節,懷抱中華心。2020年新冠疫情肆虐,世界各地天災不斷,我們雖遭逢挫折阻撓,猶能平安健康,實在很不容易。飲水思源,我們之所以能有今日,也要憶苦思甜,少點抱怨,常懷感恩才是。

Happy Thanksgiving! 感恩節快樂!

