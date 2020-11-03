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美國郵政改革 為何捲入大選泥巴戰？

聯合新聞網 / 英語島
USPS獨有的白色小廂型車 Photo credit＠邱品儒
USPS獨有的白色小廂型車 Photo credit＠邱品儒

【文・邱品儒-英語島編輯室】

美國郵政不能匯錢，但可以「換護照」

有在美國居住過的人，應該都有跟美國郵政（United States Postal Service，簡稱USPS）交過手的經驗，在巷弄間穿梭的白色小車既帶來了令人引頸企盼的希望，卻也總是發生把信件包裹寄丟還雙手一攤、無計可施的樣子，相較於台灣的郵務人員總是快手快腳的解決各項疑難雜症，USPS的效率時常讓人氣結

跟許多國家一樣，USPS是美國唯一公立的郵政系統，由聯邦國會根據美國憲法第一條所成立，郵政總長是由總統指派的九位郵政董事選出，叫做Postmaster General，目前的Postmaster General由親川普的Louis DeJoy擔任，已經為USPS帶來許多頗具爭議的改變。此外，美國郵政也不像台灣的郵局兼辦儲匯、保險、代售……等業務，唯一的特殊功能是民眾可以在這裡申辦和更新美國護照。

連年虧損、拿不到政府預算，USPS前景慘淡

用USPS遞送信件包裹並不便宜，動輒二、三十塊美金起跳的國際包裹還常常消失在路途上，但氣惱歸氣惱，USPS每年卻有高達數十億美金的虧損，因為即使作為美國唯一公立郵政系統，USPS並不受政府預算支援，大部分收入還是來自民眾付的郵資費用甚至是Amazon外包的遞送服務，並且還要與私有快遞企業像是UPS、Fedex、DHL…等競爭。五十年前成立的USPS初衷是希望獨佔市場的郵局可以自給自足，但很顯然這個方針已不再有用了。

川普執政以來，推崇資本主義的國民精神加上推崇資本主義的政黨一直試圖推動USPS私有化，新上任的郵政總長DeJoy，更是20年來首位非USPS員工出身卻直接空降總長的人選（在上任前，他是一家運輸公司的執行長）。DeJoy想辦法削減內部支出，包括禁止員工為了準時遞件而超時工作，以及減少能快速處理信件的硬體設備，但如此一來原本已經不佳的郵政效率更是雪上加霜。這些明顯要阻礙選舉的舉動最終在2020年九月被法院禁止實施。

疫情不停歇，vote by mail選民達歷史新高

多數允許寄信投票的州還是需要先上網登記，選票才會寄到家裡 Photo credit＠邱品儒
多數允許寄信投票的州還是需要先上網登記，選票才會寄到家裡 Photo credit＠邱品儒

2020年是極重要的一年，11月的總統大選攸關川普能不能連任成功，但新冠疫情爆發以來除了造成美國境內對川普的信任危機外，也引起各界對於傳統投票方式的憂慮。至截稿為止，全美五十個州加上華盛頓特區皆允許某種程度上的「寄信投票(vote by mail)」，而發送選票的重責大任自然落在USPS頭上。大部分的州需要投票人預先登記要寄信投票，才會將選票(ballot)寄到家裡；有一部分州的投票人不需登記就會自動收到選票，而傳統上比較保守的五個州如密西西比(Mississippi)、田納西(Tennessee)和德州(Texas)則是要求投票人提出合理理由才能寄信投票。

這下也讓川普和所屬的共和黨開始苦惱，畢竟相對來說，民主黨的支持者較相信病毒傳染的風險因此不敢親自到投票所投票，vote by mail代表更多反川普者可以安全待在家投下決定性的一票。於是川普政府想方設法要阻止vote by mail發生，除了宣揚vote by mail會導致詐欺（fraud）行為發生，試圖違反憲法延後大選，也強力反對任何關於增加USPS預算的提案。為了勝選，執政黨不顧增加民眾感染新冠病毒的風險，也要打擊已經連年虧損的郵政系統來達到自身政治目的。

川普：我討厭vote by mail，但我還是做了

事實上，目前並沒有證據顯示vote by mail會導致選舉被操控或者偏向某一政黨，USPS的員工及工會甚至數度站出來表示：郵局已經準備好為選民服務了！然而遲遲無法通過的預算案加上處處限制郵務效率的郵政總長，還是為這次的大選蒙上一層陰影。更諷刺的是，在其他州大力阻撓vote by mail的川普本人之前還為自己和夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）申請了vote by mail，因為居住在華盛頓特區的他們可不想回戶籍所在地—佛羅里達州（Florida）投票啊！

美國人在投完票的時候會得到一張”I Voted”的小貼紙，彰顯自己是個驕傲的公民 Photo credit＠ Getty/AFP/Kamil Krzaczynski
美國人在投完票的時候會得到一張”I Voted”的小貼紙，彰顯自己是個驕傲的公民 Photo credit＠ Getty/AFP/Kamil Krzaczynski

每日，穿著藍衫的郵差依舊固定下午兩點多來開啟我家的信箱，在疫情毫無緩解跡象之時恪守著崗位，選舉季節更是無怨無悔的超時工作。也許下次面對板著一張臉又不知變通的郵局辦事員，我會在心裡默默感謝他們撐著這艘不能沉的大船吧。

第84期封面：未來工作 【英語島編輯室】
第84期封面：未來工作 【英語島編輯室】

收錄於英語本文島English Island 2020年11月號
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