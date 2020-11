美國郵政改革 為何捲入大選泥巴戰？

【文・邱品儒-英語島編輯室】

美國郵政不能匯錢,但可以「換護照」

有在美國居住過的人,應該都有跟美國郵政(United States Postal Service,簡稱USPS)交過手的經驗,在巷弄間穿梭的白色小車既帶來了令人引頸企盼的希望,卻也總是發生把信件包裹寄丟還雙手一攤、無計可施的樣子,相較於台灣的郵務人員總是快手快腳的解決各項疑難雜症,USPS的效率時常讓人氣結

跟許多國家一樣,USPS是美國唯一公立的郵政系統,由聯邦國會根據美國憲法第一條所成立,郵政總長是由總統指派的九位郵政董事選出,叫做Postmaster General,目前的Postmaster General由親川普的Louis DeJoy擔任,已經為USPS帶來許多頗具爭議的改變。此外,美國郵政也不像台灣的郵局兼辦儲匯、保險、代售……等業務,唯一的特殊功能是民眾可以在這裡申辦和更新美國護照。

連年虧損、拿不到政府預算,USPS前景慘淡

用USPS遞送信件包裹並不便宜,動輒二、三十塊美金起跳的國際包裹還常常消失在路途上,但氣惱歸氣惱,USPS每年卻有高達數十億美金的虧損,因為即使作為美國唯一公立郵政系統,USPS並不受政府預算支援,大部分收入還是來自民眾付的郵資費用甚至是Amazon外包的遞送服務,並且還要與私有快遞企業像是UPS、Fedex、DHL…等競爭。五十年前成立的USPS初衷是希望獨佔市場的郵局可以自給自足,但很顯然這個方針已不再有用了。

川普執政以來,推崇資本主義的國民精神加上推崇資本主義的政黨一直試圖推動USPS私有化,新上任的郵政總長DeJoy,更是20年來首位非USPS員工出身卻直接空降總長的人選(在上任前,他是一家運輸公司的執行長)。DeJoy想辦法削減內部支出,包括禁止員工為了準時遞件而超時工作,以及減少能快速處理信件的硬體設備,但如此一來原本已經不佳的郵政效率更是雪上加霜。這些明顯要阻礙選舉的舉動最終在2020年九月被法院禁止實施。

疫情不停歇,vote by mail選民達歷史新高

多數允許寄信投票的州還是需要先上網登記,選票才會寄到家裡 Photo credit@邱品儒

2020年是極重要的一年,11月的總統大選攸關川普能不能連任成功,但新冠疫情爆發以來除了造成美國境內對川普的信任危機外,也引起各界對於傳統投票方式的憂慮。至截稿為止,全美五十個州加上華盛頓特區皆允許某種程度上的「寄信投票(vote by mail)」,而發送選票的重責大任自然落在USPS頭上。大部分的州需要投票人預先登記要寄信投票,才會將選票(ballot)寄到家裡;有一部分州的投票人不需登記就會自動收到選票,而傳統上比較保守的五個州如密西西比(Mississippi)、田納西(Tennessee)和德州(Texas)則是要求投票人提出合理理由才能寄信投票。

這下也讓川普和所屬的共和黨開始苦惱,畢竟相對來說,民主黨的支持者較相信病毒傳染的風險因此不敢親自到投票所投票,vote by mail代表更多反川普者可以安全待在家投下決定性的一票。於是川普政府想方設法要阻止vote by mail發生,除了宣揚vote by mail會導致詐欺(fraud)行為發生,試圖違反憲法延後大選,也強力反對任何關於增加USPS預算的提案。為了勝選,執政黨不顧增加民眾感染新冠病毒的風險,也要打擊已經連年虧損的郵政系統來達到自身政治目的。

川普:我討厭vote by mail,但我還是做了

事實上,目前並沒有證據顯示vote by mail會導致選舉被操控或者偏向某一政黨,USPS的員工及工會甚至數度站出來表示:郵局已經準備好為選民服務了!然而遲遲無法通過的預算案加上處處限制郵務效率的郵政總長,還是為這次的大選蒙上一層陰影。更諷刺的是,在其他州大力阻撓vote by mail的川普本人之前還為自己和夫人梅蘭妮雅(Melania Trump)申請了vote by mail,因為居住在華盛頓特區的他們可不想回戶籍所在地—佛羅里達州(Florida)投票啊!

美國人在投完票的時候會得到一張”I Voted”的小貼紙,彰顯自己是個驕傲的公民 Photo credit@ Getty/AFP/Kamil Krzaczynski

每日,穿著藍衫的郵差依舊固定下午兩點多來開啟我家的信箱,在疫情毫無緩解跡象之時恪守著崗位,選舉季節更是無怨無悔的超時工作。也許下次面對板著一張臉又不知變通的郵局辦事員,我會在心裡默默感謝他們撐著這艘不能沉的大船吧。

