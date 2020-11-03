市場押寶民主黨 川普be positive能成功翻轉嗎？

【文・陽明海運董事長 鄭貞茂】

這次美國大選究竟鹿死誰說，各個預測都說不準。不過不管最後誰當選，這次新冠肺炎所帶來的經濟影響與衝擊，可能還會延續數年，投資人不要急著追逐短暫行情，而應抱持著”be positive , be patient”的態度，才不會在投資上成為病人而住進套房。

positive、patient都有兩種意思

美國總統選舉首次辯論之後，川普總統驚傳感染新冠肺炎，並引發金融市場動盪。但川普住院沒幾天就出院，有人從陰謀論的角度，認為川普染病是選舉策略考量，希望爭取同情票。網路上還流傳這樣一則笑話，說川普在第一次辯論結束之後，民調並未改善，因此他去諮詢顧問的意見，顧問的回答是“Be positive, be patient.”，翻成中文的意思是「要維持正面態度，要有耐心」，沒想到川普解讀成「要感染covid-19，要成為病人」。在這裏positive本來是正面的意思，竟然被當成新冠肺炎檢測結果的「陽性」，而patient一詞也從耐心變成病人的意思。這雖然是笑話一則，但也可以看出英文有許多一語雙關(pun)的用法，用的恰當，可以產生很多樂趣。

在美國，得票數高不代表一定當選

言歸正傳，美國總統選舉即將在11月3日舉行，同時眾議院全部435個席位、參議院其中33個議席也會進行改選，從選舉前兩週的民調來看，民主黨候選人拜登領先川普約10個百分點，差距還蠻大的，如果沒有意外，拜登應該會贏得選舉，但因為美國特殊的選舉人制度，得票數比較多的不見得會當選，最終還得看每位候選人所得到的選舉人票數，才能決定勝負。

事實上，過去五次美國總統大選中就有兩次，勝出一方的選民絶對票數是少於對手的，2000年的布希在全民投票中比他的對手少了50萬張票，但在選舉人票上卻多了271張，當時還因佛羅里達州的開票結果產生爭議，雙方陣營經過不斷的法律攻防，最終在高爾退讓的情況下布希才宣布當選總統。4年前川普同樣在全民投票上輸給民主黨的希拉蕊將近300萬票，但在選舉人票數上卻以306張高於希拉蕊的232張，川普因此當選。由於有了上次經驗，因此即便川普民調落後拜登，評論專家也不敢百分百預測拜登會當選。

美國特別的選舉人制度：贏者全拿

美國非常特殊的選舉人制度來源是因為美國開國之初，當時幅員廣大加上通訊困難，全民普選根本是不可能，於是設計這一套選舉人制度，先由每一州選出州的選舉人，然後再由這些選舉人來投票。通常來說，各州會將所有的選舉人票都投給在該州的選民投票中勝出的人。例如：假設共和黨候選人在德州的全民投票中贏得50.1%的票數，那他就會獲得該州的全部38張選舉人票，這就是所謂贏者通吃的精神。但也有例外，在緬因州和內布拉斯加州，會依據每個候選人在本州內的投票得票比例來分配選舉人票。由於每一州的選舉人數量大致反映該州的人口規模，因此一些人口較多的大州就成為候選人兵家必爭之地。以現在總共538張選舉人票數來計算，要獲得過半數的支持，即270張選票才能當選。

美國各州分配的選舉人票 /英語島編輯室

由於過去投票結果，有些州會比較支持固定的政黨候選人，因此在選區的分布上就產生所謂的紅州(共和黨)與藍州(民主黨)，另外比較沒有那麼傾向任一政黨的州稱為搖擺州(swing state)，今年各家媒體關注的焦點，就在於4年前川普贏得勝利的6大搖擺州：威斯康辛、密西根、賓夕法尼亞州，亞利桑那、佛羅里達、以及北卡羅來納州。雖然目前民調顯示拜登這6個州的平均支持度約高於川普3.9個百分點，但4年前川普落後的幅度還更大，因此評論家也只能憑各自的觀點來預測誰是今年總統選舉的最後贏家。

川普vs.拜登—誰的政見能吸引更多選民？

對於投資人來說，除了關心誰當選之外，當然也關心未來的政策走向，以及對金融市場的影響與衝擊。從一些市場分析報告來看，川普的選舉主軸是美國優先，拜登則主張重建美好，重新恢復與美國盟友之間的互信與情誼。在中國政策上，市場普遍認為川普會持續採取較強硬的態度，拜登則是較為溫和。另外在賦稅政策上，共和黨的一向基調是延續減稅政策，民主黨則主張提高稅賦，增加富人負擔。其他經濟政策上，川普將繼續推動簽訂有利美國的貿易政策，並推出1兆美元基礎建設計畫；相對地拜登倡議提高基本時薪至15美元，另外則投入7,000億美元用於採購及研發投資。此外，針對大型科技公司如臉書、谷歌及亞馬遜，民主黨主張應展開反托拉斯調查。在環保政策上，川普支持石化能源，追求美國能源獨立；拜登則計畫投入兩兆美元以因應氣候變遷所帶來的衝擊。

不論誰當選，經濟復甦才是選民最想要的

其實美國選民最關心的還是經濟問題，川普總統剛上任時美國經濟成長表現相當不錯，2017年第四季經濟成長率還到過3.9%，但隨著美中貿易衝突升溫，美國經濟表現就逐漸走下坡，今年遇到新冠肺炎疫情，美國經濟陷入嚴重衰退，第二季經濟成長率是嚇死人的負31.4%。另一方面，美國就業市場一度表現強勁，失業率降至3.5%的低點，但川普防疫應變措施不佳，導致疫情嚴重癱瘓經濟，就業市場急劇萎縮，今年3月份失業率一度高達14.7%。這些經濟數據讓川普很難吹噓他的經濟政策成效，也讓市場多數參與者認為這次大選民主黨很可能贏得白宮及國會兩院的掌控權，形成「藍色浪潮」。不過不管最後誰當選，這次新冠肺炎所帶來的經濟影響與衝擊，可能還會延續數年，投資人不要急著追逐短暫行情，而應抱持著”be positive , be patient”的態度，才不會在投資上成為病人而住進套房。（2020.10.19）

第84期封面：未來工作 /英語島編輯室

收錄於英語本文島English Island 2020年11月號

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