刀叉湯匙NO！印度人為何鍾愛用「手」吃飯?

【文・英語島編輯室／Elsa】

一般提到用手吃飯，第一個出現在你腦海中的想法會是什麼？

1.咦？（太文化衝擊，腦袋停止思考）

2.用手吃飯好嗎？

3.似乎有些不方便。

4.不用餐具，真是環保愛地球。

5.為什麼不用湯匙和筷子？

當我第一次來到印度，在甘地國際機場準備開始享用我人生中的第一餐「印度在地料理」，瞥見隔壁桌的印度帥哥用湯匙將咖哩和其他醬料和在飯中，然後再用手抓飯的方式進食，湯匙經「攪拌」後就靜靜地被晾在餐盤角落；雖然來印度前已經做好功課，但看著帥哥捨棄湯匙不用還是讓我滿頭黑人問號。到底是什麼原因，讓印度人至今仍維持著用手吃飯的方式？

其實，用手吃飯是尊敬神明的行為

除了常見的「傳統說法」，這種行為背後還是有其一套邏輯。常見說法是，用手能直接感受食物的溫度，避免食物過燙傷了口腔，並且進一步讓人和食物有連結，能享受吃飯真正的樂趣，這是印度長久以來的「傳統」，其他進食工具反到被視為阻礙；但更精確地描述應該是，印度人非常敬畏大自然和其宗教諸神，從古印度時期，食物被視為是諸神及大自然的恩賜，用手吃飯除了被視為是對神的尊敬，也是對食物的尊重，用手進食也能和神產生連結（connect to GOD）。

因此最根本的原因在於尊重食物及諸神，在這樣的觀念演進下，印度主食通常以餅（北印）或飯（南印）為主，而其他食物如蔬菜、肉類在上桌前，就已被切成適合用手進食的大小，直到16世紀英國人來到印度，西式料理及湯匙、叉子等觀念才逐漸被傳入。

南印度的Idli，由磨成漿的米蒸熟而成，並附上沾醬和蔬菜咖哩湯 /英語島編輯室

印度人吃飯的小秘訣：大拇指、食指、中指

雖說是用手，但並不是像我們想像中真的就直接用手抓東西吃。在到印度當地朋友家作客後，我發現其實印度人用餐前會習慣先沐浴，如果不在家，在餐館或在外，一定會先把手清潔乾淨後才開始進食；食用時也不是使用整個手掌，是只用大拇指、食指和中指的第一指節抓取食物，如果吃到整個手掌都是食物或者湯汁沾滿整隻手，反而會被視為沒禮貌且不衛生；進食完畢後也一定會再把手清潔乾淨，這是整個進食的過程。

甩開刻板印象，印度人的左右手都能進食

我初次試著用手吃飯，因為習慣的關係，很想立刻返回湯匙的懷抱，但因為用手抓取的份量有限，吃的速度雖慢且有點彆扭，但反而能避免狼吞虎嚥的狀況，而且能降低使用免洗餐具，吃完後只要洗手就好，久而久之我個人認為用手吃飯還挺方便和環保的。而另一個常被提到的觀念，是印度人只用右手進食，其實有部分對部分不對，大部分的人主要慣用手為右手，但有些會因為慣用手的不同或個人習慣，還是會用左手進食。

破除迷思：用手進食不是印度專屬文化！

由於文化的不同，我們長期被教育進食要使用刀、叉、湯匙、筷子，我相信很多人聽到用手進食，腦海中會立刻浮現西元前較原始的畫面，但用手進食並不是印度專屬，中東國家、巴基斯坦、印尼、泰國…等國家甚至新疆維吾爾自治區都還保有這樣的傳統，當然在全球文化大匯集的狀況下，這些傳統文化可能會逐漸被調整或轉型，最終這些文化會自行調整為最合適當地人的狀態；而當我們遭遇不同的文化衝擊，也應試著了解該文化背後的歷史脈絡。

傳統的印尼蕉葉飯，將蕉葉做為容器鋪在地面，並放上食物 /英語島編輯室

「怎麼吃」不重要，能吃得開心才是

話說也不是所有的食物都真的能使用到刀、叉、湯匙、筷子，我倒是還沒看過有人用這些餐具吃手扒雞、漢堡、披薩、薯條、紅豆餅或春捲，吃螃蟹、蝦子時我們也習慣用手，有機會或許我該嘗試看看，畢竟吃東西最大的樂趣在於吃的開心，並且不要浪費食物，至於用什麼方式，就隨個人喜好囉，下次到訪印度時，不妨也入境隨俗保持愉快的心情試試「用手吃飯」吧！

第83期封面：Performance Review 讓老闆知道你有多好 /英語島編輯室

收錄於英語本文島English Island 2020年10月號

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