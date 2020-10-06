聽新聞
test
0:00 / 0:00

刀叉湯匙NO！印度人為何鍾愛用「手」吃飯?

聯合新聞網 / 英語島
北印度以餅為主食，傳統的Thali會搭配不同的辛香沾料 /英語島編輯室
北印度以餅為主食，傳統的Thali會搭配不同的辛香沾料 /英語島編輯室

【文・英語島編輯室／Elsa】

一般提到用手吃飯，第一個出現在你腦海中的想法會是什麼？

1.咦？（太文化衝擊，腦袋停止思考）

2.用手吃飯好嗎？

3.似乎有些不方便。

4.不用餐具，真是環保愛地球。

5.為什麼不用湯匙和筷子？

當我第一次來到印度，在甘地國際機場準備開始享用我人生中的第一餐「印度在地料理」，瞥見隔壁桌的印度帥哥用湯匙將咖哩和其他醬料和在飯中，然後再用手抓飯的方式進食，湯匙經「攪拌」後就靜靜地被晾在餐盤角落；雖然來印度前已經做好功課，但看著帥哥捨棄湯匙不用還是讓我滿頭黑人問號。到底是什麼原因，讓印度人至今仍維持著用手吃飯的方式？

其實，用手吃飯是尊敬神明的行為

除了常見的「傳統說法」，這種行為背後還是有其一套邏輯。常見說法是，用手能直接感受食物的溫度，避免食物過燙傷了口腔，並且進一步讓人和食物有連結，能享受吃飯真正的樂趣，這是印度長久以來的「傳統」，其他進食工具反到被視為阻礙；但更精確地描述應該是，印度人非常敬畏大自然和其宗教諸神，從古印度時期，食物被視為是諸神及大自然的恩賜，用手吃飯除了被視為是對神的尊敬，也是對食物的尊重，用手進食也能和神產生連結（connect to GOD）。

因此最根本的原因在於尊重食物及諸神，在這樣的觀念演進下，印度主食通常以餅（北印）或飯（南印）為主，而其他食物如蔬菜、肉類在上桌前，就已被切成適合用手進食的大小，直到16世紀英國人來到印度，西式料理及湯匙、叉子等觀念才逐漸被傳入。

南印度的Idli，由磨成漿的米蒸熟而成，並附上沾醬和蔬菜咖哩湯 /英語島編輯室
南印度的Idli，由磨成漿的米蒸熟而成，並附上沾醬和蔬菜咖哩湯 /英語島編輯室

印度人吃飯的小秘訣：大拇指、食指、中指

雖說是用手，但並不是像我們想像中真的就直接用手抓東西吃。在到印度當地朋友家作客後，我發現其實印度人用餐前會習慣先沐浴，如果不在家，在餐館或在外，一定會先把手清潔乾淨後才開始進食；食用時也不是使用整個手掌，是只用大拇指、食指和中指的第一指節抓取食物，如果吃到整個手掌都是食物或者湯汁沾滿整隻手，反而會被視為沒禮貌且不衛生；進食完畢後也一定會再把手清潔乾淨，這是整個進食的過程。

甩開刻板印象，印度人的左右手都能進食

我初次試著用手吃飯，因為習慣的關係，很想立刻返回湯匙的懷抱，但因為用手抓取的份量有限，吃的速度雖慢且有點彆扭，但反而能避免狼吞虎嚥的狀況，而且能降低使用免洗餐具，吃完後只要洗手就好，久而久之我個人認為用手吃飯還挺方便和環保的。而另一個常被提到的觀念，是印度人只用右手進食，其實有部分對部分不對，大部分的人主要慣用手為右手，但有些會因為慣用手的不同或個人習慣，還是會用左手進食。

破除迷思：用手進食不是印度專屬文化！

由於文化的不同，我們長期被教育進食要使用刀、叉、湯匙、筷子，我相信很多人聽到用手進食，腦海中會立刻浮現西元前較原始的畫面，但用手進食並不是印度專屬，中東國家、巴基斯坦、印尼、泰國…等國家甚至新疆維吾爾自治區都還保有這樣的傳統，當然在全球文化大匯集的狀況下，這些傳統文化可能會逐漸被調整或轉型，最終這些文化會自行調整為最合適當地人的狀態；而當我們遭遇不同的文化衝擊，也應試著了解該文化背後的歷史脈絡。

傳統的印尼蕉葉飯，將蕉葉做為容器鋪在地面，並放上食物 /英語島編輯室
傳統的印尼蕉葉飯，將蕉葉做為容器鋪在地面，並放上食物 /英語島編輯室

「怎麼吃」不重要，能吃得開心才是

話說也不是所有的食物都真的能使用到刀、叉、湯匙、筷子，我倒是還沒看過有人用這些餐具吃手扒雞、漢堡、披薩、薯條、紅豆餅或春捲，吃螃蟹、蝦子時我們也習慣用手，有機會或許我該嘗試看看，畢竟吃東西最大的樂趣在於吃的開心，並且不要浪費食物，至於用什麼方式，就隨個人喜好囉，下次到訪印度時，不妨也入境隨俗保持愉快的心情試試「用手吃飯」吧！

第83期封面：Performance Review 讓老闆知道你有多好 /英語島編輯室
第83期封面：Performance Review 讓老闆知道你有多好 /英語島編輯室

收錄於英語本文島English Island 2020年10月號
訂閱雜誌 

相關新聞

刀叉湯匙NO！印度人為何鍾愛用「手」吃飯?

雖然來印度前已經做好功課，但看著帥哥捨棄湯匙不用還是讓我滿頭黑人問號。到底是什麼原因，讓印度人至今仍維持著用手吃飯的方式？

走過半世紀 曼谷最老獨立戲院謝幕

位於泰國曼谷僅存的獨立電影院——銀都戲院，即在七月初時便謝幕了。此獨立電影院近年來營收下滑，所以外傳其大房東—朱拉隆功大學，一直有意將這塊位在曼谷精華地段的暹羅商圈土地收回，並另作他用，而這波疫情帶來的影響和衝擊，就是促使它在這個時間點永久謝幕的主要關鍵因素。

梅西迪絲‧巴爾恰：馬奎斯最偉大的小說

《我們八月見》這本馬奎斯未出版的作品，典藏在德州大學奧斯汀分校的哈利・蘭森中心（Harry Ransom Center），如今，譬喻成真，見證這對長達56年婚姻的最佳夫妻檔在天堂重逢

上了太空 只講英文行得通嗎？

當世界各國都爭相將培訓多年的太空人們送上宇宙，此時卻遇上了一個難題：這群來自世界各地的太空人們，究竟該如何與彼此溝通呢？

退位國王璜 卡洛斯的亡國感

西班牙已退位的名譽國王璜・卡洛斯一世（Juan Carlos I, 1938-），在八月三日遞交一封聲明書給王室，也就是給他的兒子，現任國王菲利普六世(Felipe VI)。這封「內心百感交集，但十分平靜」的公開信，提到各方近來針對「一些過去的事情」對他的批評，讓他選擇離開西班牙，以便菲利普六世國王可以心無旁騖，全心為西班牙人民盡更大的力量，致力更好的服務。

後疫情生存之戰 巴黎推出「Salivie跳餐廳」之旅

不能出國，又不想坐火車，和不曉得跟多少人親了臉頰的乘客們共用一整個車廂的空氣？那就在家附近來個迷你美食之旅吧！

《風之影》作者薩豐 隨風而去

2020年6月19日西班牙旅居洛杉磯的暢銷作家薩豐（Carlos Ruiz Zafón）因大腸癌病逝，享年55歲。

哪裡有需要被餵飽的人 米其林大廚的「世界中央廚房」就去哪

這場疫情雖然劇烈地改變了我們的生活方式，但總有些人物以他們的慈悲、熱情與行動力，為世人展現疫情下的善良人性。就如José Andrés將鍋鏟化為力量，以食物鼓舞人心。

當油價比滷肉飯便宜⋯⋯「黑金」石油興衰史

從新冠疫情再度爆發以及全球景氣低迷恐持續數年來看，雖然國際油價從3月的谷底至今上揚超過一倍，回到每桶40美元附近，但對產油國來說，未來國際油價仍不容樂觀。

人間煙火？中國地攤經濟學打入冷宮

地攤是全世界最古老的行業之一，從人類開始以物易物(barter)以來就有地攤。地攤的英文是street stall或street vendor，其中stall的中文意思是指貨攤或攤位，相關的英文字包括booth, stand, pavilion⋯⋯等。

《戰爭未了》--哲學家的抉擇與政治拉鋸戰

《戰爭未了》讓亞歷山卓．亞曼納巴必須面對各方對影片裡有關內戰的唇槍舌戰。 歷史與記憶，記述與觀者都需不斷的辯證與反思，是一場持續的戰爭。

台灣的Podcast新藍海

在台灣，每三個人就有一個人在收聽podcast。 手機上的podcast app早就被你刪掉了嗎？快裝回來，跟上這波耳機裡的新浪潮。

熱門新聞

刀叉湯匙NO！印度人為何鍾愛用「手」吃飯?

無悖論時空旅行：你真的可改變過去 但事件結果永遠不會變

走過半世紀 曼谷最老獨立戲院謝幕

梅西迪絲‧巴爾恰：馬奎斯最偉大的小說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。