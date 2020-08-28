後疫情生存之戰 巴黎推出「Salivie跳餐廳」之旅

【文・猩猩呀吼】

跳島不稀奇，聽過「跳餐廳」之旅嗎？

從5月11日法國解封以來，在家悶了兩個月、煮飯煮到煩的巴黎人各個都迫不及待出門曬太陽、見朋友、會情人。搭上這股「出門」潮，廣告公司Studio Ravages看準商機，聯手封城期間損失慘重的餐飲業者，策劃這個名為「Salive（法文裡的口水，或流口水之意）」的美食活動；讓你的前菜在第一家餐廳吃，主菜在另一家品嚐，飯後再去下一家享用甜點。

你可以邊走邊吃；也可以坐在聖馬丁運河的河堤上邊看鴨子滑水邊吃；甚至可以坐在餐廳外的露天座位一邊偷聽隔壁桌在聊什麼一邊吃。在不同餐廳之間，業者更規劃可能連在地人都不知道的私房景點，讓你不僅吃飽飽，還能以另一種眼光更深入了解、重新認識這個擁有千年歷史的城市。

Salive超級驚喜包，一次滿足身心靈需求

首先在網路購票時，有三條路線供人挑選。為了營造刺激探險感，你只會知道第一家要去的餐廳，接下來的行程資訊都裝在精美的Salive驚喜包裡，並由第一家餐廳老闆交給你。為了響應環保，驚喜包裡還附有餐具跟紙巾，避免每一家餐廳重複提供新的免洗餐具。主辦單位也會在購票網站上提醒大家可以自備水壺。在巴黎路上，公共飲水機很常見，有些還能選擇氣泡水。通常在餐廳裡，也可以請服務生幫你裝滿水壺。

台灣小吃揚名海外，成為Salive推薦美食之一

Salive規劃的美食路線裡，大多屬於異國美食。例如：聖馬丁運河路線的第一站就是台灣小吃店Bopomeㄅㄆㄇ，第二站是留尼旺島料理（法國海外屬地、前法國殖民地，飲食文化多受來自印度、中國、非洲移民和法國本土的影響。），其他還有來自非洲、土耳其、地中海、中國的料理，以及猶太點心、法日fusion甜點。除此之外，還有一些鮮為人知的隱藏版巷弄美食，或是主辦單位員工們的口袋餐廳。顧及到吃素或是小鳥胃的顧客，每間餐廳準備的料理都有素食的選項，路線圖更特別貼心地註記一些留到隔天也好吃的料理。

除了餐廳外，路線圖上還標有「推薦散步行程」，例如：陶藝兼街頭塗鴉藝術家Pablo Savón在聖路易醫院外牆上——這不是處方籤（Ceci n’est pas une ordonnance）的創作 、充滿印度風情的19世紀歷史古蹟Brady拱廊街、前巴黎印刷公司（La Lithographie Parisienne）和前巴黎配電公司（Compagnie parisienne de distribution d’électricité）的美麗建築外觀。

疫情衝擊，巴黎小企業、小餐廳面臨倒閉潮

在寸土寸金的巴黎，餐飲業原本就競爭十分激烈。自3月17日封城以來，許多小企業更是面臨龐大的經濟壓力。起初由於法令的緣故，所有酒吧、夜店都不得營業，咖啡廳、餐廳也僅限外帶。這對許多不熟悉外帶、外送模式的巴黎店家來說並非易事，再加上當時大多數民眾都不能隨意外出，在顧客大幅減少及龐大的店租壓力之下，讓許多店家無法抵擋這一波疫情衝擊，只能忍痛選擇結束營業；另外也有一部分的店家，考量到健康安全問題決定自行吸收店租成本、暫時停業；其他店家則開始尋求新的營業模式。

放下包袱，主廚紛紛轉型為社群新寵

在封城期間，許多餐廳開始加強社群媒體行銷。鮮少在鏡頭前曝光的主廚們一手拿鍋子，另一手拿著手機自拍教學影片，公開他們餐廳的招牌菜食譜，並傳授專業人士才熟悉的料理小撇步。除了讓人一窺餐廳私房內幕，也給關在家、每天煮三餐煮到不知道要煮什麼的民眾們一些靈感。也有一些主廚在社群媒體上分享可以免費下載的私房料理食譜書，就算不能出門也要吸引顧客關注、刷存在感，拉近和粉絲的距離。一些財務狀況困難的業者也在社群媒體上發起小型募資，希望常客們能幫助他們度過難關。

後疫情的「美好意外」，巴黎餐廳開放外送外帶

儘管還存在許多關於外送員的勞保權益問題，但礙於疫情，不少店家開始和外送平台合作，有些業者也調整菜單或推出讓大家自己在家煮的DIY料理包，並在店家門口設立特殊外帶站，以方便民眾外帶。

直到六月中，政府為了復甦經濟，逐步放寬餐飲業營業規範。為了因應所有室內座位應保持一公尺距離的規定，到九月底之前，政府將持續封閉部分街道，並開放路邊停車位成為周遭店家的露天座位。對台灣人來說，在沒有冷氣的室外吃飯簡直無法想像。但在法國，夏天天熱，他們當然不會想悶在一般沒有冷氣的室內；冬天天冷，露天座位上方也常有像幫小雞取暖的烤燈。法國人一年四季都愛坐在露天座位吃飯、喝咖啡、抽煙，對來來往往的路人品頭論足。因為防疫規範而大幅增加的露天座位，對法國人來說就是個「美好的意外」。

天生隨性的法國人雖然對於防疫措施十分鬆懈，但或許正因為他們不愛守規矩的性格，讓他們能夠更輕易的跳出思考框架，以更有創意及浪漫的方式度過疫情難關。

第82期封面：太空經濟時代Space Economy /英語島編輯室

收錄於英語本文島English Island 2020年9月號

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