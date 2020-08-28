上了太空 只講英文行得通嗎？

【文・英語島編輯室】

當世界各國都爭相將培訓多年的太空人們送上宇宙，此時卻遇上了一個難題：這群來自世界各地的太空人們，究竟該如何與彼此溝通呢？

想上太空，原來不只要精通英語

離開地球的大氣層後，太空人的「家」就是國際太空站（International Space Station），這是一座專門做生物學、物理學、天文學、地理學及氣象學的研究實驗室，由多個太空艙及飛行器組合而成，而國際太空站又分為兩大區塊，分別是隸屬於俄羅斯的ROS（Russian Orbital Segment）及由美國主導、但多國共用的USOS（United States Orbital Segment）。

可別以為到了外太空，只要用全球通用語——英文就行了，由於目前任何人員或物資要進入國際太空站，一定得透過俄羅斯的聯盟號飛船（Soyuz），而裡頭所有的儀器及系統等都使用俄文，因此所有的太空人都得至少學會一定等級的英文及俄文。

學習俄文有多難？

美國外交領事人員學院（Foreign Service Institute）將英文母語人士學習各國外文的難易程度分為四級，而俄文被列入第三級，想要學會流利的俄文得花上約1,100小時的課程時數。就連丹麥首位登上國際太空站的太空人Andreas Mogensen都曾表示，學習俄文是他在太空培訓任務中最艱難的挑戰。

各國語言多難學？ /英語島編輯室

外太空需要「官方語言」嗎？

雖然在少數特定情況下（在聯盟號飛船內）必須使用俄文，大多的太空任務還是使用英文作為主要溝通的語言，如同一般各國的航空運輸及機場還是會依據國際民航組織（ICAO）的建議使用英文呼號及指令。在國際太空站上使用同一語言確實能夠增加工作效率、避免意外發生，與地球之間的通訊也會更順暢，不過視不同太空任務的人員組成，或不同國家所主導的任務，可能會有不同的語言需求。

第82期封面：太空經濟時代Space Economy /英語島編輯室

收錄於英語本文島English Island 2020年9月號

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