哪裡有需要被餵飽的人 米其林大廚的「世界中央廚房」就去哪

【文・胡嘎(英語島雜誌)】

「一手做菜,一手抗疫」時代雜誌百大名人-José Andrés

新冠病毒(COVID-19)在西班牙爆發前一個月,我才在知名的探險節目”Planeta Calleja”裡認識了José Andrés這位西班牙裔的美國籍名廚。(後文簡稱其姓Andrés。)身為瘋狂探險家的節目主持人隨著Andrés的腳步飛到波多黎各,兩人一邊深入蠻荒挑戰體能,一面百無禁忌談天說地。節目中的Andrés直言不諱、熱情奔放,甚至還頑皮捉弄起主持人,是條鐵錚錚的西班牙漢子,言談中又閃爍著勇往直前的美國精神。

節目播出後一個半月,新冠病毒在歐洲與美國肆虐,Andrés登上了⟪時代週刊⟫(TIME)四月6日出刊的特別號,在封面上一手舉大鍋、一手握大勺,採訪專題的標題是「一位大廚的疫情救援任務」。在此之前,他曾分別於2012和2018年榮登時代雜誌百大人物(Time 100),並連續於2018和2019年提名諾貝爾和平獎。

José Andrés霸氣登上⟪時代週刊⟫特別號封面人物 /英語島編輯室

除了名廚,更身兼教授、前線人道救援者及「反川普」代表

出生於西班牙北部Asturias大區的礦業小城,Andrés在5歲時隨家人移居地中海大城巴塞隆納,15歲就進入巴塞隆納餐飲學校進修,並曾在西班牙國寶級廚神Ferran Adrià的傳奇餐廳「鬥牛犬」(El Bulli)擔任過學徒。

21歲時隻身前往美國紐約闖蕩,最後落腳於首都華盛頓特區,憑著對西班牙料理的熱情與使命感,一手打造成功的餐飲事業,旗下的餐飲集團ThinkFoodGroup在全球擁有超過30家餐館,包括位於華盛頓特區的一家米其林二星實驗性餐酒館Minibar。他被譽為將西班牙Tapas小吃概念引進美國的重要推手,並曾受聘於哈佛大學教授料理課程。

2016年他與川普的官司鬧得沸騰,更讓他的知名度大漲。原本計畫在位於華盛頓特區的川普國際飯店裡開設餐廳的Andrés,因不滿川普貶低墨西哥非法移民的言論,決意撤除合約,導致雙方互告。最終雖達成和解,但Andrés已然成為反川普的代表人物之一。

除了熱食外,Andrés致力打造完善餐飲環境

世界中央廚房:A hot plate of food when it’s needed most.

Andrés自2010年造訪深受地震蹂躪的海地後,人飢己飢並發願餵飽挨餓中的人民,決定創立非營利組織「世界中央廚房」(World Central Kitchen),為受到天災人禍摧殘的地區人民緊急解決飢餓的問題。世界中央廚房的足跡從此跟著地震、颶風、山火、海嘯等天災、以及許多因政治因素所造成的饑荒,踏遍世界各洲煮食,十年來在全球超過13個國家供應了超過2500萬份的餐點!

親自為世界中央廚房煮食的José Andrés / World Central Kitchen

世界中央廚房的作法,並不是僅僅是將做好的餐盒(meals ready to eat)運送到災難地點發放而已;Andrés與團隊會親自飛到災難現場,與當地受災的小農和漁民合作,號召當地廚師與社區志工,就地煮起熱騰騰的伙食發送。因為世界中央廚房要解決的,不只是眼下的飢餓問題,還立志要長期協助當地農產供應鏈與餐飲經濟復原茁壯、並打造有能力迎接下回天災的完善社區網路。「授人以魚不如授人以漁」,世界中央廚房在許多餐飲設備落後的國家推廣衛生烹飪教育,在海地設立餐飲學校培育廚師,並與各地小農和漁民合作推廣永續發展的農漁業。

鍋鏟不只烹飪美食,更替最前線醫護、災民帶來希望

疫情席捲兩個家鄉:#ChefsForSpain #ChefsForAmerica

今年來新冠病毒在全球肆虐,世界中央廚房為停泊日本橫濱的鑽石公主號上所有賓客與工作人員供應了三餐,Andrés並將他華盛頓特區的5家餐廳全數轉變成社區食堂。在深受疫情影響的兩個家鄉—美國與西班牙,世界中央廚房透過與當地餐飲集團合作、自當地餐廳購買現做的熱食,在短短兩個月內供應了超過1千萬份餐點給弱勢家庭、前線醫護人員與病人,並藉此幫助了上千家餐廳維持營運。

世界中央廚房在馬德里,除了有當地志工協助清潔廚房、分裝餐盒外,市政府派出消防隊員與郵差們負責配送餐點到需要的人家裡。 / World Central Kitchen

行文此時,Andrés正在西班牙各地趴趴走,巡視世界中央廚房在家鄉的工作成果,並從南部的美麗城市Marbella發了一則Instagram動態提到:「世界中央廚房已在西班牙供應200萬份餐點!」這場疫情雖然劇烈地改變了我們的生活方式,但總有些人物以他們的慈悲、熱情與行動力,為世人展現疫情下的善良人性。就如José Andrés將鍋鏟化為力量,以食物鼓舞人心。

