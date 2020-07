台灣的Podcast新藍海

【文・英語島編輯室】

近期台灣本土podcast快速成長,根據路透社2019統計資料推算,在台灣,每三個人就有一個人在收聽podcast。手機上的podcast app早就被你刪掉了嗎?趕快裝回來,跟上這波耳機裡的新浪潮。

「不用讀的書」賣最好?

有聲書 【英語島編輯室】

有聲書audiobook並不是一個新的產品,只是過去我們多半將有聲書直接聯想到語言學習教材,限縮了對這個產品的想像。根據BBC的報導,英國會計、顧問機構Deloitte預測,全球有聲書市場在2020 年可望有25% 成長,這塊價值35億美元的市場人人想搶,各種「聲音商品」也紛紛出現,許多有聲書找來好萊塢明星獻聲朗讀,這股風潮也一併帶動podcast崛起。

「有聲內容」大量發生

根據podcast insight的整理資料,目前市場上已經有超過一百萬個podcast頻道,總集數也在2020年4月超過3千萬集,其中包含超過100種語言的各式內容。

以發展十分成熟的美國podcast市場來看:

有超過5成(約超過1億5千萬)的美國人聽過podcast

【英語島編輯室】

24%(約6千8百萬)的美國人每週聽podcast

【英語島編輯室】

最受歡迎的主題是喜劇(comedy),接著是教育(education)與新聞(news)

【英語島編輯室】

台灣podcast市場崛起中

從Google Trend上可以觀察到,podcast一字從2020年2月之後在台灣的搜尋熱度暴增,其他關鍵字如「podcast製作」、「podcast推薦」等搜尋率也不斷竄升。

而台灣目前除了各種podcast頻道逐漸投入市場之外,也有了台灣本土網路聲音節目(podcast)製作公司——鬼島之音 Ghost Island Media。旗下目前有「Waste Not Why Not」、「大麻煩不煩」、「Metalhead Politics(政治重金屬)」等節目,討論各種議題,比如「大麻煩不煩」便專注於解釋法律知識,而「Metalhead Politics(政治重金屬)」邀請到身兼閃靈樂團主唱與立法委員的Freddy Lim共同主持,首集聚焦於台灣的民主,節目以全英文進行,希望在討論各種話題時,也讓世界聽見台灣。

大家都在聽什麼?

我們觀察近期podcast排行榜上前三名的頻道,並列出該頻道特色供大家參考

有「魔性」的國際新聞

百靈果News

百靈果news 【百靈果news podcast】

佔據台灣podcast排行榜第一名約兩年,可說是台灣podcast界大前輩,以輕鬆口吻聊新聞、分析國際大事,同時也有滿滿胡說八道與閒聊,中英夾雜的方式讓聽眾聽起來沒有壓力,卻也能吸收滿滿養分,進而思辨生活中的國際大小事。

投資小菜雞必聽

Gooaye股癌

股癌 【股癌podcast】

今年二月底開播後突然爆紅,直接殺進podcast排行榜第一名,三個月內累積約20萬聽眾,節目主要分析國際時事對經濟的影響、投資、股市等議題,整體雖然語速偏快,但因邏輯清晰十分好懂,就像有一個聰明的朋友每天給你投資懶人包。

垃圾話也能講得頭頭是道

台灣通勤第一品牌

台灣通勤第一品牌 【台灣通勤第一品牌podcast】

短期目標是讓大家在通勤時間笑噴的「台灣通勤第一品牌」,在百靈果於節目中推薦後,一路衝上排行榜第一名。節目中兩位主持人毫無包袱瞎聊時事,從政治人物到youtuber話題生冷不忌,也會針對政策提出討論,輕鬆好笑卻不失內容。

Give it a try

利用以下關鍵字與問題,試著用英文與朋友分享本篇內容

audiobook (n.) 有聲書

stock (n.) 股市

host (n.) 主持人

comedy (n.) 喜劇

politics (n.) 政治

Are you into any podcast shows?

Do you know any Taiwanese podcast shows?

What issues are you interested in recently?

參考資料:BBC,你知道嗎? 在台灣,每三個人就有一個在收聽Podcast,這是什麼都市傳說,Reuters,鬼島之音

第80期封面:Podcast耳朵商機

收錄於英語本文島English Island 2020年7月號

訂閱雜誌