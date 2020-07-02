快訊

盤中翻紅誰在買？大同列全額交割首日大漲作收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣的Podcast新藍海

聯合新聞網 / 英語島
台灣podcast知名頻道 【英語島編輯室】
台灣podcast知名頻道 【英語島編輯室】

【文・英語島編輯室】

近期台灣本土podcast快速成長，根據路透社2019統計資料推算，在台灣，每三個人就有一個人在收聽podcast。手機上的podcast app早就被你刪掉了嗎？趕快裝回來，跟上這波耳機裡的新浪潮。

「不用讀的書」賣最好？

有聲書 【英語島編輯室】
有聲書 【英語島編輯室】

有聲書audiobook並不是一個新的產品，只是過去我們多半將有聲書直接聯想到語言學習教材，限縮了對這個產品的想像。根據BBC的報導，英國會計、顧問機構Deloitte預測，全球有聲書市場在2020 年可望有25% 成長，這塊價值35億美元的市場人人想搶，各種「聲音商品」也紛紛出現，許多有聲書找來好萊塢明星獻聲朗讀，這股風潮也一併帶動podcast崛起。

「有聲內容」大量發生

根據podcast insight的整理資料，目前市場上已經有超過一百萬個podcast頻道，總集數也在2020年4月超過3千萬集，其中包含超過100種語言的各式內容。

以發展十分成熟的美國podcast市場來看：

有超過5成（約超過1億5千萬）的美國人聽過podcast

【英語島編輯室】
【英語島編輯室】

24%（約6千8百萬）的美國人每週聽podcast

【英語島編輯室】
【英語島編輯室】

最受歡迎的主題是喜劇（comedy），接著是教育（education）與新聞（news）

【英語島編輯室】
【英語島編輯室】

台灣podcast市場崛起中

從Google Trend上可以觀察到，podcast一字從2020年2月之後在台灣的搜尋熱度暴增，其他關鍵字如「podcast製作」、「podcast推薦」等搜尋率也不斷竄升。

而台灣目前除了各種podcast頻道逐漸投入市場之外，也有了台灣本土網路聲音節目（podcast）製作公司——鬼島之音 Ghost Island Media。旗下目前有「Waste Not Why Not」、「大麻煩不煩」、「Metalhead Politics（政治重金屬）」等節目，討論各種議題，比如「大麻煩不煩」便專注於解釋法律知識，而「Metalhead Politics（政治重金屬）」邀請到身兼閃靈樂團主唱與立法委員的Freddy Lim共同主持，首集聚焦於台灣的民主，節目以全英文進行，希望在討論各種話題時，也讓世界聽見台灣。

大家都在聽什麼？

我們觀察近期podcast排行榜上前三名的頻道，並列出該頻道特色供大家參考

有「魔性」的國際新聞 

百靈果News

百靈果news 【百靈果news podcast】
百靈果news 【百靈果news podcast】

佔據台灣podcast排行榜第一名約兩年，可說是台灣podcast界大前輩，以輕鬆口吻聊新聞、分析國際大事，同時也有滿滿胡說八道與閒聊，中英夾雜的方式讓聽眾聽起來沒有壓力，卻也能吸收滿滿養分，進而思辨生活中的國際大小事。

投資小菜雞必聽

Gooaye股癌

股癌 【股癌podcast】
股癌 【股癌podcast】

今年二月底開播後突然爆紅，直接殺進podcast排行榜第一名，三個月內累積約20萬聽眾，節目主要分析國際時事對經濟的影響、投資、股市等議題，整體雖然語速偏快，但因邏輯清晰十分好懂，就像有一個聰明的朋友每天給你投資懶人包。

垃圾話也能講得頭頭是道

台灣通勤第一品牌

台灣通勤第一品牌 【台灣通勤第一品牌podcast】
台灣通勤第一品牌 【台灣通勤第一品牌podcast】

短期目標是讓大家在通勤時間笑噴的「台灣通勤第一品牌」，在百靈果於節目中推薦後，一路衝上排行榜第一名。節目中兩位主持人毫無包袱瞎聊時事，從政治人物到youtuber話題生冷不忌，也會針對政策提出討論，輕鬆好笑卻不失內容。

Give it a try

利用以下關鍵字與問題，試著用英文與朋友分享本篇內容

audiobook (n.) 有聲書

stock (n.) 股市

host (n.) 主持人

comedy (n.) 喜劇

politics (n.) 政治

Are you into any podcast shows?

Do you know any Taiwanese podcast shows?

What issues are you interested in recently?

參考資料：BBC，你知道嗎? 在台灣，每三個人就有一個在收聽Podcast，這是什麼都市傳說，Reuters，鬼島之音

第80期封面：Podcast耳朵商機
第80期封面：Podcast耳朵商機

收錄於英語本文島English Island 2020年7月號
訂閱雜誌 

相關新聞

人間煙火？中國地攤經濟學打入冷宮

地攤是全世界最古老的行業之一，從人類開始以物易物(barter)以來就有地攤。地攤的英文是street stall或street vendor，其中stall的中文意思是指貨攤或攤位，相關的英文字包括booth, stand, pavilion⋯⋯等。

《戰爭未了》--哲學家的抉擇與政治拉鋸戰

《戰爭未了》讓亞歷山卓．亞曼納巴必須面對各方對影片裡有關內戰的唇槍舌戰。 歷史與記憶，記述與觀者都需不斷的辯證與反思，是一場持續的戰爭。

台灣的Podcast新藍海

在台灣，每三個人就有一個人在收聽podcast。 手機上的podcast app早就被你刪掉了嗎？快裝回來，跟上這波耳機裡的新浪潮。

不只是「視訊」：線上面試

隨著海外的工作機會越來越多，「線上面試」就成了一大挑戰，一起來看線上面試有哪些該留意的眉角。

跨文化面試，你準備好了嗎？

今年全球市場受到新冠肺炎疫情衝擊。畢業季到來，新鮮人想大展身手，第一關就是面試，從文化差異、準備履歷到答題訣竅，本期英語島帶你一次準備好。

資本主義作祟？美國人的「衛生紙狂熱」

衛生紙（toilet paper）是現代人的生活必需品，尤其在這一波新冠肺炎疫情爆發期間，世界各地都出現衛生紙搶購潮。在美國，一部滿載衛生紙的貨櫃車在達拉斯城附近翻覆，引發車內衛生紙燃燒，意外成為全國熱門新聞，也引發熱烈討論為何美國人對衛生紙是如此的「執著」。

社交距離的英文怎麼說才對？

台灣政府與許多國外媒體都使用“social distancing”這個說法，不過也有人提出，我們應該維持的是physical distancing，避免肢體接觸傳染，但不該讓「社交」也出現距離，變得疏離。

遠距工作如何不疏離？美國企業奇招百出

隨著新冠疫情在美國漸趨嚴重，許多大城市及產業被迫按下暫停鍵，「Work from Home」變成全世界的新潮流，然而這種辦公文化對美國公司來說並非新鮮事，從企業雇主、員工的角度來說，「Work from Home」的優缺點也大不相同。

請不要跟我說英文 好嗎？

既然外國人特地來台灣學中文，是不是該給這些人多講中文的機會？就算對方的中文沒有你的英文好，但能耐心地聽他說，跟他用中文互動，豈不是做了一件好事？剛好談得來的話，往後也許還有語言交換的機會。畢竟，如果是你到了國外的話，你大概也希望有多一點練習說英語的機會吧？

身體就是密碼：生物辨識

有研究顯示，我們每天平均登入10幾個網 站，比如Gmail、Dropbox及銀行，而這些網站擁有我們的重要數據。為了保護資料，除了增加密碼強度，這些網站也推出第二方認證等加強措施，現在我們更慢慢走向「人臉辨識」、「指紋辨識」等看似更加「安全」的無形密碼。

藏在顏色裡的行銷術

你是否曾注意到，速食店的招牌通常都是鮮豔的紅色，金融企業的logo大多是偏深的藍色，而時裝精品則時常使用黑色呢？人類是高度仰賴視覺的動物，我們時常不自覺地因為顏色而做出不同的消費選擇，而色彩就成了品牌行銷與商業設計中不可或缺的一環。

密碼出現的時間比耶穌早？

說到密碼，大家普遍都會聯想到神秘懸疑事件，但其實密碼在好幾千年前，只是為了讓民眾增加閱讀趣味，隨著時代演變才逐漸有了軍事、商業層面的需求。以下整理世界著名「古密碼」，或許你也能從中發明專屬自己的密碼。

熱門新聞

人間煙火？中國地攤經濟學打入冷宮

台灣的Podcast新藍海

《戰爭未了》--哲學家的抉擇與政治拉鋸戰

NEC推出基於植物成分的生物塑膠 僅需 4 年便可在自然環境分解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。