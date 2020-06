跨文化面試，你準備好了嗎？

今年全球市場受到新冠肺炎疫情衝擊,根據104人力銀行統計,有37%的企業對於徵才觀望中,但仍有高達 60%正常招募。畢業季到來,新鮮人想大展身手,第一關就是面試,從文化差異、準備履歷到答題訣竅,本期封面故事帶你一次準備好。

最受歡迎海外工作地:日本

根據Cheers雜誌今年最新調查,有超過5成的新鮮人考慮出國工作,而海外工作地點,第一名為日本,接著為中國港澳地區、美國、新加坡等。

最受歡迎海外工作地評比 【英語島編輯室】

跨文化面試前需預想的問題⋯⋯

What will impress the interviewer?

What are the local expectations for establishing credibility?

Are these expectations different for local people than they are for foreign nationals?

How do these expectations differ from what you are accustomed to?

How can you adjust your behavior to be credible and effective in the interview?

亞洲地區(以日本為例)

亞洲地區(以日本為例) 【英語島編輯室】

服裝:正式為佳

面試氛圍:正式、嚴謹

被面試者的角色&態度:較為被動,不能表現得太過強勢,避免太直接、持續太久的眼神接觸,也不要一直強調自己的成就。另外,面試官會預設面試者已經對公司、職務甚至面試官有一定程度了解

TIPS

會問很多個人問題,包含家庭狀況、職涯目標等

個人特質是否適合公司是一大重點,有時優先於資歷等其他條件

回答問題需簡短明瞭,可條列式回答,不可開玩笑或帶有過多幽默感

美國

美國 【英語島編輯室】

服裝&面試氛圍:各州、各產業差異很大,比方矽谷的新創強調創意、輕鬆不失禮貌;但傳統金融公司則可能保守且嚴謹

被面試者的角色&態度:自信、果敢,在美國面試,重點放在”selling yourself”,必須表達出自己能為公司帶來什麼具體效益,且展現出積極、樂觀

TIPS

不可太過謙虛、答題遲疑,應迅速且準確

喜歡主動發問、舉一反三、提出解決方法的人

將重點放在「未來」,規劃實際作為

歐洲地區(以德國為例)

歐洲地區(以德國為例) 【英語島編輯室】

服裝:正式為佳,但廣告、媒體業等則可照公司文化判斷

面試氛圍:正式、嚴謹

被面試者的角色&態度:可接受被面試者挑戰面試官的想法,甚至來場辯論(良性討論)

希望面試者呈現有自信、聰明而非太過友善、溫暖的形象

TIPS

喜歡以詳細計畫為基礎的答案

需為轉換工作提出有邏輯的原因

展現內心與熱誠

拉丁美洲地區(以墨西哥為例)

服裝:正式為佳

面試氛圍:重視有禮貌的互動

被面試者的角色&態度:需要展現出良好的溝通、互動能力。不可提到對拉丁美洲的刻板印象,須尊重其文化背景

TIPS

喜歡溫暖又帶有幽默感的好人(good person)

真心交談、傾聽進而建立關係非常重要

偏好知名院校出身的人

參考資料:GoinGlobal、Cheers 2020新世代最嚮往企業調查、104人力銀行

第79期封面:我要應徵全世界的工作 /英語島編輯室

收錄於英語本文島English Island 2020年6月號

訂閱雜誌