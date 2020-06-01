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勞動部揭國籍航空千人放無薪假 華航企工：其實更多人

不只是「視訊」：線上面試

聯合新聞網 / 英語島
服裝及環境 /英語島編輯室
服裝及環境 /英語島編輯室

隨著海外的工作機會越來越多，不少社會新鮮人都嚮往到國外工作，而「線上面試」就成了一大挑戰，可千萬別認為線上面試比一般面試輕鬆，許多細節若沒注意到，很可能就錯失了即將到手的機會。一起來看線上面試有哪些該留意的眉角。

Equipment and lighting check 檢查設備及燈光

檢查設備及燈光 /英語島編輯室
檢查設備及燈光 /英語島編輯室

除了檢查電腦、網路連線等設備外，也別忘了適當調整室內的光線，別讓自己在鏡頭前一片漆黑。

Appearance and environment服裝及環境

除了和一般面試一樣要穿著正式且注意自己的儀容，線上面試時記得找一個不會被干擾的環境，以一面簡單乾淨的白牆作為背景是最保險的選擇。

Keep your resume close 把履歷放一旁

把履歷放一旁 【英語島編輯室】
把履歷放一旁 【英語島編輯室】

線上面試時，可以把履歷放在旁邊當作參考，但記得不要一直低頭看履歷，還是要盡量保持與面試官的眼神接觸。

Look directly into the camera 直接注視相機鏡頭

直接注視相機鏡頭 【英語島編輯室】
直接注視相機鏡頭 【英語島編輯室】

與一般的面試不同，若要保持線上面試的眼神交流，視線應該聚焦在鏡頭上，而非螢幕畫面，避免看起來沒有直視面試官。

Use body language and hand gesture 適時運用肢體語言

適時運用肢體語言 【英語島編輯室】
適時運用肢體語言 【英語島編輯室】

雖然面試官只能透過鏡頭看見你，但無論聆聽或回答問題時都還是能運用肢體語言表現你的專注及投入，例如點頭或微笑表示認同，雙臂及肩膀自然放鬆以表現出自信。

Pause before you speak 回答前先停頓一下

回答前先停頓一下 【英語島編輯室】
回答前先停頓一下 【英語島編輯室】

網路連線有時會造成延遲，為避免打斷面試官的問題，可以在聽完問題之後停頓幾秒，確保對方已經說完，再接下去回答問題。

第79期封面：我要應徵全世界的工作 /英語島編輯室
第79期封面：我要應徵全世界的工作 /英語島編輯室

收錄於英語本文島English Island 2020年6月號
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