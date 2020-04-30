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社交距離的英文怎麼說才對？

聯合新聞網 / 英語島
social distancing＆physical distancing的差別。 【英語島編輯室】
social distancing＆physical distancing的差別。 【英語島編輯室】

【文・英語島編輯室】

行政院政務委員唐鳳指出，遠距工作所要面臨的一大難題就是「孤獨感」。近期又因新冠肺炎疫情影響，許多人都被趕回家上班之外，連日常與人接觸都要戰戰競競，保持距離。

台灣政府與許多國外媒體都使用“social distancing”這個說法，不過也有人提出，我們應該維持的是physical distancing，避免肢體接觸傳染，但不該讓「社交」也出現距離，變得疏離。

不過，有人認為此刻使用social distancing其實意指to keep our physical distance to help stop the spread of coronavirus。該保持的是肢體的距離，而非社交連結。有些專家擔心，大量使用social distancing這樣的字眼，會導致孤獨、孤立感等，在新冠肺炎疫情結束後引發另個層面的心理健康問題。

孤獨、孤立感示意圖。 【英語島編輯室】
孤獨、孤立感示意圖。 【英語島編輯室】

RMIT-Cisco Health Transformation Lab的教授Vishaal Kishore提出，他認為spatial/physical distancing這樣的說法較好。他表示，語言的確會對人產生影響，我們應該強調空間以及肢體上的距離，而非破壞社交連結。在全世界共同防疫的現在，「抱持距離」這件事已經給大家帶來焦慮、不安的感受，我們更應加強線上虛擬社交，維持人與人交流。

參考資料：Owl Labs、smallbizgenius、數位時代、背包客棧、The Sydney Morning Herald

收錄於英語本文島English Island 2020年5月號
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