密碼出現的時間比耶穌早？

【文・英語島編輯室】

說到密碼，大家普遍都會聯想到神秘懸疑事件，但其實密碼在好幾千年前，只是為了讓民眾增加閱讀趣味，隨著時代演變才逐漸有了軍事、商業層面的需求。以下整理世界著名「古密碼」，或許你也能從中發明專屬自己的密碼。

古埃及：埃及象形文字

西元前1900年，埃及古王國時期已出現「密碼」。剛開始他們並不是以秘密通信為目的，而是為了增加閱讀的神秘感與樂趣，才將特殊的象形文字雕刻在石碑上。直到公元前1500年，兩河流域的人們出於商業用途，將「密碼」的概念改良並發揚光大。

* 埃及著名的「羅塞塔石碑」由埃及的聖書體文字、世俗體文字、古希臘文一起書寫而成。在1830年代由商博良成功破譯。

古希臘：密碼棒、波利比奧斯方陣密碼

波利比奧斯方陣密碼

據說在西元前400年，斯巴達軍隊為了避免軍事機密洩漏，而發明密碼棒將信息用字母移位的方式進行加密。

《歷史》的作者—波利比烏斯以棋盤為靈感創造出波利比奧斯方陣密碼 (Polybius Square Cipher)，將字母排列好並用座標形式書寫出來。例如:HAT變成 23,11,44。

歐美地區：敲打密碼 (TAP CODE)

敲打密碼

二戰時期流落外國的囚犯為了傳達訊息，將波利比奧斯方陣改進成為 Tap Code，一樣將字母轉換為方陣座標中的代表數字，再用敲擊的次數表示行列的特定字母。例如:Q 就先敲打4次代表橫列位置，再敲1次代表直列部分。

古羅馬：凱薩密碼

凱薩密碼

在《高盧戰記》中曾記載凱薩大帝使用特殊方法來傳遞加密信息。這種加密方式是將英文字母往後移三個字母來做使用，例如:ABC寫成DEF、BAT寫成EDW。也可以進一步與收件者約定好字母移動位數，可以移1位，也可以移5位，最多可以移動到25 位。

中國：陰書

相傳在中國周朝，出現「陰書」這種保密方法，也被視為最早的軍事密碼，由姜子牙從「魚竿傳訊」方式加以改進而成，將軍事機密寫於竹簡或木簡再分成數塊，並 由信使各持某部分送給收件者，收件者必須拿到全部竹簡才能知道完整內容，大幅降低機密洩露的可能性。

收錄於英語本文島English Island 2020年4月號

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