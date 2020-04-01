快訊

台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

密碼出現的時間比耶穌早？

聯合新聞網 / 英語島
埃及象形文字
埃及象形文字

【文・英語島編輯室】

說到密碼，大家普遍都會聯想到神秘懸疑事件，但其實密碼在好幾千年前，只是為了讓民眾增加閱讀趣味，隨著時代演變才逐漸有了軍事、商業層面的需求。以下整理世界著名「古密碼」，或許你也能從中發明專屬自己的密碼。

古埃及：埃及象形文字

西元前1900年，埃及古王國時期已出現「密碼」。剛開始他們並不是以秘密通信為目的，而是為了增加閱讀的神秘感與樂趣，才將特殊的象形文字雕刻在石碑上。直到公元前1500年，兩河流域的人們出於商業用途，將「密碼」的概念改良並發揚光大。

* 埃及著名的「羅塞塔石碑」由埃及的聖書體文字、世俗體文字、古希臘文一起書寫而成。在1830年代由商博良成功破譯。

古希臘：密碼棒、波利比奧斯方陣密碼

波利比奧斯方陣密碼
波利比奧斯方陣密碼

據說在西元前400年，斯巴達軍隊為了避免軍事機密洩漏，而發明密碼棒將信息用字母移位的方式進行加密。

《歷史》的作者—波利比烏斯以棋盤為靈感創造出波利比奧斯方陣密碼 (Polybius Square Cipher)，將字母排列好並用座標形式書寫出來。例如:HAT變成 23,11,44。

歐美地區：敲打密碼 (TAP CODE)

敲打密碼
敲打密碼

二戰時期流落外國的囚犯為了傳達訊息，將波利比奧斯方陣改進成為 Tap Code，一樣將字母轉換為方陣座標中的代表數字，再用敲擊的次數表示行列的特定字母。例如:Q 就先敲打4次代表橫列位置，再敲1次代表直列部分。

古羅馬：凱薩密碼

凱薩密碼
凱薩密碼

在《高盧戰記》中曾記載凱薩大帝使用特殊方法來傳遞加密信息。這種加密方式是將英文字母往後移三個字母來做使用，例如:ABC寫成DEF、BAT寫成EDW。也可以進一步與收件者約定好字母移動位數，可以移1位，也可以移5位，最多可以移動到25 位。

中國：陰書

相傳在中國周朝，出現「陰書」這種保密方法，也被視為最早的軍事密碼，由姜子牙從「魚竿傳訊」方式加以改進而成，將軍事機密寫於竹簡或木簡再分成數塊，並 由信使各持某部分送給收件者，收件者必須拿到全部竹簡才能知道完整內容，大幅降低機密洩露的可能性。

收錄於英語本文島English Island 2020年4月號
訂閱雜誌

英語島4月號封面
英語島4月號封面

相關新聞

身體就是密碼：生物辨識

有研究顯示，我們每天平均登入10幾個網 站，比如Gmail、Dropbox及銀行，而這些網站擁有我們的重要數據。為了保護資料，除了增加密碼強度，這些網站也推出第二方認證等加強措施，現在我們更慢慢走向「人臉辨識」、「指紋辨識」等看似更加「安全」的無形密碼。

藏在顏色裡的行銷術

你是否曾注意到，速食店的招牌通常都是鮮豔的紅色，金融企業的logo大多是偏深的藍色，而時裝精品則時常使用黑色呢？人類是高度仰賴視覺的動物，我們時常不自覺地因為顏色而做出不同的消費選擇，而色彩就成了品牌行銷與商業設計中不可或缺的一環。

密碼出現的時間比耶穌早？

說到密碼，大家普遍都會聯想到神秘懸疑事件，但其實密碼在好幾千年前，只是為了讓民眾增加閱讀趣味，隨著時代演變才逐漸有了軍事、商業層面的需求。以下整理世界著名「古密碼」，或許你也能從中發明專屬自己的密碼。

新創必修課--台灣的新創RPG

台灣新創資源完備，從育成中心、加速器、孵化器到創投公司皆有，再加上政府的補助，只要有一個好的點子，整個台灣就能幫你把公司開起來。

新創必修課--2020五大值得關注的新創趨勢

新創startup可說是近幾年最熱門的關鍵字，也許聽起來很遙遠，但其實跟我們息息相關，一個小點子，可能就是打造一間公司的動力，影響人類未來生活的關鍵。

《沒有人寫信給上校》--尊嚴的頌歌與悲歌

如果沒有《百年孤寂》（Cien años de soledad）的逆向倒推馬奎斯的寫作技巧與靈感素材，多少非西語讀者或評論家會嚴謹正面看待《沒有人寫信給上校》（El coronel no tiene quien le escriba）？

鼠年第一堂英文課 說rat談mouse

生肖是中華文化的重要元素，深植民間，在歐美也享有較高的知名度。許多歐美人士對此頗感興趣，或多或少想要知道自己的屬相，了解其性格特質。更深入的命數運勢、禍福吉凶、宜忌合沖，甚至也能勾起他們的好奇心。 我們文化裡的生肖，不免讓人聯想到西洋占星術(astrology)裡的星座(zodiac，指體系。star sign，或簡稱為sign，指個別符號)。雖然生肖用以表年，星座用以論月，不過二者皆與生辰命理有關，同是12個符號，一樣基於動物。

Small Talk：拉近距離的第一步

在許多國家，small talk是生活必備元素，小至與鄰居閒話家常、大至商業會談的暖場破冰，好的small talk可以迅速拉近人際距離，甚至讓人心情愉快，幫助日後合作順利。

人生大小事 非洲巫醫幫你治

如果說我們有中醫，那他西非人也有「非醫」。當地的民俗醫生在法文中稱作” guérisseur “，字面是「治療師」的意思。有別於「醫生」(médecin或docteur)這個單詞。事實上，這些治療師更像古代的江湖郎中或行醫術士，甚至有人說他們是「非洲巫醫」。

New Recipe我的夢幻食譜

美食家、廚師、作家Samin Nosrat熱愛飲食，她旅遊全世界，寫下他認為食物好吃的不可或缺的四種要素：油、鹽、酸、熱，一上架馬上成為紐約時報暢銷書。如果你也曾照著食譜做料理，你可能疑惑，為什麼食物味道老是不對？Samin說，這四種元素帶能變化出無限組合，適當搭配，才能煮出風味獨具的料理。

美國第一場自由能源之戰The Current War

Current是形容詞，最早出自拉丁文currere，後來演變成法文corant，意思是流動(flowing)或跑動(running)，也可翻譯成當前的、現行的。若變成名詞，current則可翻譯成流動、水流、電流、思潮、潮流。

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

從學校接小孩放學時，老師發了一張有著大大標題的“Head lice” (頭蝨)通知單，內容大致是同班同學有人長了頭蝨，學校希望所有家長都能仔細檢查自己小孩的頭髮，若不幸「中獎」的話，也請照通知單的標準SOP除蟲。雖然我已接過一樣的通知許多次，但每次只要看到這則警訊，頭皮還是會開始發癢...。

熱門新聞

密碼出現的時間比耶穌早？

藏在顏色裡的行銷術

身體就是密碼：生物辨識

日本 20 年長期追蹤數據 每天泡熱水澡可降低心血管疾病發作風險

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。