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藏在顏色裡的行銷術

聯合新聞網 / 英語島
舒適、健康-subway
舒適、健康-subway

【文・英語島編輯室】

你是否曾注意到，速食店的招牌通常都是鮮豔的紅色，金融企業的logo大多是偏深的藍色，而時裝精品則時常使用黑色呢？人類是高度仰賴視覺的動物，我們時常不自覺地因為顏色而做出不同的消費選擇，而色彩就成了品牌行銷與商業設計中不可或缺的一環。

可靠、安全

可靠、安全--visa
可靠、安全--visa

平和的藍色給人可靠又安全的感覺，因此許多科技大廠、金融企業及航空公司，如Facebook、英特爾、Visa、聯合航空等都使用藍色作為商標色，希望藉此獲得消費者的信賴。

刺激食慾

刺激食慾-MOS BURGER
刺激食慾-MOS BURGER

搶眼的紅色容易激發強烈的情緒和食慾，因此常被許多連鎖餐廳或食品公司作為商標的顏色，如可口可樂、肯德基、摩斯漢堡、Red Bull等。此外，紅色也經常用來標示促銷活動，就是希望能夠吸引消費者購買的欲望。

快速、大膽

快速、大膽-麥當勞
快速、大膽-麥當勞

明亮的黃色給人一種快速及大膽的印象，同時和紅色一樣有刺激食慾的效果，因此常被用在速食店或食品的商標上，例如麥當勞、樂事、加倍佳等。而近幾年來主打「即時分享」與「閱後即焚」社群軟體Snapchat也用鮮明的黃色為商標吸引年輕族群。

平價/親切

平價/親切-小米
平價/親切-小米

橘色比起紅、黃兩色都來得溫和許多，給消費者一種較為親切且平價的感受，像是知名電商亞馬遜、阿里巴巴、捷星航空及科技公司小米等，都是以價格較低的產品或服務聞名。

舒適/健康

綠色對人眼是較為和諧且舒適的顏色，因此也是許多希望強調「健康及安全」的企業愛用的顏色，知名品牌商標如Acer、Android、Subway、星巴克等。

創意/高貴

創意、高貴-twitch
創意、高貴-twitch

紫色是較為冷門少見的品牌色，因此許多強調「創意及想像力」的品牌都會使用紫色來強調自己的與眾不同，包括Yahoo、BenQ、Twitch等，也有企業以紫色所代表的「高貴及奢華」作為商標的重點，如保養品牌Hallmark及泰國航空。

沈穩/品味

沈穩、品味-CHANEL
沈穩、品味-CHANEL

簡約的黑色給人沈穩且有品味印象，因此是許多時尚精品的愛用色，包括GUCCI、香奈兒、紀梵希、亞曼尼等都使用黑色搭配簡單的線條或品牌名稱作為商標，希望吸引高端消費者的目光。

收錄於英語本文島English Island 2020年4月號
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英語島77期封面
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