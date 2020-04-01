身體就是密碼：生物辨識
【文・英語島編輯室】
密碼已死？
雖然近年大家資安觀念升級，已經了解到密碼強度的重要性，不過很多人也發現，一堆密碼根本 記不住！一份 1979年的研究顯示，人類會選全小寫或是包含自己的名字當密碼。所以，近年來大家常常在說的，包含比爾蓋茲也在2004年時提出過的「密碼已死」，是真的嗎？
在只有鍵盤的時代，使用文字密碼是很直觀的一件事，但如今我們有了更多選擇，包含觸控螢幕、相機及麥克風，也許我們不需要在「方便」與「安全」中二選一了。
我們用什麼來取代密碼？
最初為了降低設密碼的難度，研究者們的想法是：如果設密碼是件好玩的事，用戶會更願意執行吧？後來，Android系統的手機運用3x3點陣方格，讓用戶連接各點畫出圖案，設定圖形鎖。
現在最熱門三大生物辨識技術 (BIOMETRIC)
指紋辨識
在 iPhone推出人臉辨識後，許多人一度認為指紋辨識將走入歷史，沒想到大眾對指紋辨識的接受度反而比較高，許多傳言更指蘋果已決定讓指紋辨識回到 iPhone 上。不過，指紋辨識也同樣面臨盜用問題，今年的國際消費性電子展 CES 2020 上，法國業者 Isorg 展示一款支 援「多手指」的全螢幕指紋辨識感測器模組， 最多可同時讓 4 隻手指進行指紋辨識，希望藉此增加密碼強度。
虹膜辨識
虹膜圖案因人而異，且終生不變，所以虹膜也成了適合研發生物辨識的一個部位。早期的虹膜辨識常見於保全、防盜系統，先前三星 S8 於手機上搭載虹膜辨識功能，但似乎雷聲大雨點小，甚至有外國駭客發表了破解方法。不過，日本自動識別專題研討會 (AIM) 經廣泛科學的論證後表示：虹膜辨識準確率是指紋識別的 1200 倍、人臉識別的 12000 倍，所以目前仍有許多廠商瞄準這個需求研發。
臉部辨識
除了 iPhone 的人臉辨識解鎖，如果一切需要身份證、護照的時刻都可以「刷臉」通過，有可能嗎？目前新加坡正朝著這個方向前進，新加坡於2014年啟動「智慧國家計畫」，其中一項就是人臉辨識系統，初步希望今年以人臉辨識取代身分證、護照，未來更希望應用到高風險的銀行轉帳交易。
三大生物辨識技術比較
耳道辨識
有媒體指出，蘋果已向美國專利局遞出一項「耳道辨識」的新專利。蘋果以新推出的藍牙耳機 AirPods 為範本，當使用者首次戴上耳機時，AirPods 會發出聲波，像聲納般利用迴波來描繪出使用者耳道的形狀並記錄。以後每當使用者戴上耳機，聲波就會自動進行掃描，確認與事前記錄的耳道形狀一樣後，才能正常使用。
參考資料：The Atlantic、新頭殼、The Straits Times、CNEWS
收錄於英語本文島English Island 2020年4月號
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