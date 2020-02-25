新創必修課--台灣的新創RPG

【編輯・馬婉娟】

Step 1：發想創意

美國調查機構Startup Genome指出在台北創業的兩大優勢產業：

1. AI/大數據分析(AI, Big Data and Analytics)

AI新創愛卡拉iKala在2018年募得500萬美元融資，並在2019年完成一千萬美元的融資。

2.先進製造與機器人(Adv. Manufacturing and robotics)

全球75％的個人電腦、50％的LCD螢幕、25％的半導體與20％的智慧型手機由台灣製造，全球知名的半導體廠商台積電也在台灣，還有華碩、宏碁與富士康等大廠。

Step 2 寫出詳細計畫

尋求新創孵化器、加速器、育成中心、業師等新創課程協助

孵化器、加速器：社企流、AppWorks 之初創投、Startup Labs⋯⋯

育成中心：行政院新創基地、各大學創新育成中心⋯⋯

Step 3 找人才、找資金

Startup Genome指出兩個台北適合創業的原因：

1. 本地VC 投資資源充足：中華民國創業投資商業同業公會資料顯示，台灣約有200家創投公司，中華民國國家發展委員會也已投注8,300萬美元於4家創投公司。

2. 就業金卡：自2018年起，台灣已經核發就業金卡逾400張，就業金卡為工作簽證、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一，鼓勵外國人才在台就業。

台北適合創業的原因示意圖 /英語島編輯室

Step 4 登記公司、發行商品

目前台灣前三大新創產業類別：

16%資訊及通訊傳播產業

9%製造業、專業科學及技術服務業、藝術娛樂及休閒服務業、平台服務

8%批發零售業、住宿及餐飲業、教育服務業

關於台灣新創的5個事實

1.創業者中有超過6成為男性

2.創業者中有超過4成聚焦服務創新（服務創新範例：美國網站ShoeDazzle依消費者問券調查結果推薦商品供用戶選購，翻轉一般由消費者「找東西」的消費模式。）

3.約5成的創業者運用過去所學/工作經驗創業

4..超過3成的創業者會連續創業（而連續創業者中有28%可維持穩定營運。）

5.目前台灣的新創有一半以上還沒賺到錢

參考資料：Startup Genome，資誠聯合會計師事務所2019台灣新創生態圈大調查

收錄於英語本文島English Island 2020年3月號

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