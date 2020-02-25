快訊

#MeToo制裁！好萊塢淫魔溫斯坦的「重罪輕判」？

南韓添84起新冠肺炎確診病例 累計977例、增至10死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新創必修課--台灣的新創RPG

聯合新聞網 / 英語島
機器人 /shutterstock
機器人 /shutterstock

【編輯・馬婉娟】

Step 1：發想創意

美國調查機構Startup Genome指出在台北創業的兩大優勢產業：

1. AI/大數據分析(AI, Big Data and Analytics)

AI新創愛卡拉iKala在2018年募得500萬美元融資，並在2019年完成一千萬美元的融資。

2.先進製造與機器人(Adv. Manufacturing and robotics)

全球75％的個人電腦、50％的LCD螢幕、25％的半導體與20％的智慧型手機由台灣製造，全球知名的半導體廠商台積電也在台灣，還有華碩、宏碁與富士康等大廠。

Step 2 寫出詳細計畫

尋求新創孵化器、加速器、育成中心、業師等新創課程協助

孵化器、加速器：社企流、AppWorks 之初創投、Startup Labs⋯⋯

育成中心：行政院新創基地、各大學創新育成中心⋯⋯

Step 3 找人才、找資金

Startup Genome指出兩個台北適合創業的原因：

1. 本地VC 投資資源充足：中華民國創業投資商業同業公會資料顯示，台灣約有200家創投公司，中華民國國家發展委員會也已投注8,300萬美元於4家創投公司。

2. 就業金卡：自2018年起，台灣已經核發就業金卡逾400張，就業金卡為工作簽證、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一，鼓勵外國人才在台就業。

台北適合創業的原因示意圖 /英語島編輯室
台北適合創業的原因示意圖 /英語島編輯室

Step 4 登記公司、發行商品

目前台灣前三大新創產業類別：

16%資訊及通訊傳播產業

9%製造業、專業科學及技術服務業、藝術娛樂及休閒服務業、平台服務

8%批發零售業、住宿及餐飲業、教育服務業

關於台灣新創的5個事實

1.創業者中有超過6成為男性

2.創業者中有超過4成聚焦服務創新（服務創新範例：美國網站ShoeDazzle依消費者問券調查結果推薦商品供用戶選購，翻轉一般由消費者「找東西」的消費模式。）

3.約5成的創業者運用過去所學/工作經驗創業

4..超過3成的創業者會連續創業（而連續創業者中有28%可維持穩定營運。）

5.目前台灣的新創有一半以上還沒賺到錢

參考資料：Startup Genome，資誠聯合會計師事務所2019台灣新創生態圈大調查

收錄於英語本文島English Island 2020年3月號
訂閱雜誌

第76期封面：新創必修課，誰是2020第一隻獨角獸？
第76期封面：新創必修課，誰是2020第一隻獨角獸？

相關新聞

新創必修課--台灣的新創RPG

台灣新創資源完備，從育成中心、加速器、孵化器到創投公司皆有，再加上政府的補助，只要有一個好的點子，整個台灣就能幫你把公司開起來。

新創必修課--2020五大值得關注的新創趨勢

新創startup可說是近幾年最熱門的關鍵字，也許聽起來很遙遠，但其實跟我們息息相關，一個小點子，可能就是打造一間公司的動力，影響人類未來生活的關鍵。

《沒有人寫信給上校》--尊嚴的頌歌與悲歌

如果沒有《百年孤寂》（Cien años de soledad）的逆向倒推馬奎斯的寫作技巧與靈感素材，多少非西語讀者或評論家會嚴謹正面看待《沒有人寫信給上校》（El coronel no tiene quien le escriba）？

鼠年第一堂英文課 說rat談mouse

生肖是中華文化的重要元素，深植民間，在歐美也享有較高的知名度。許多歐美人士對此頗感興趣，或多或少想要知道自己的屬相，了解其性格特質。更深入的命數運勢、禍福吉凶、宜忌合沖，甚至也能勾起他們的好奇心。 我們文化裡的生肖，不免讓人聯想到西洋占星術(astrology)裡的星座(zodiac，指體系。star sign，或簡稱為sign，指個別符號)。雖然生肖用以表年，星座用以論月，不過二者皆與生辰命理有關，同是12個符號，一樣基於動物。

Small Talk：拉近距離的第一步

在許多國家，small talk是生活必備元素，小至與鄰居閒話家常、大至商業會談的暖場破冰，好的small talk可以迅速拉近人際距離，甚至讓人心情愉快，幫助日後合作順利。

人生大小事 非洲巫醫幫你治

如果說我們有中醫，那他西非人也有「非醫」。當地的民俗醫生在法文中稱作” guérisseur “，字面是「治療師」的意思。有別於「醫生」(médecin或docteur)這個單詞。事實上，這些治療師更像古代的江湖郎中或行醫術士，甚至有人說他們是「非洲巫醫」。

New Recipe我的夢幻食譜

美食家、廚師、作家Samin Nosrat熱愛飲食，她旅遊全世界，寫下他認為食物好吃的不可或缺的四種要素：油、鹽、酸、熱，一上架馬上成為紐約時報暢銷書。如果你也曾照著食譜做料理，你可能疑惑，為什麼食物味道老是不對？Samin說，這四種元素帶能變化出無限組合，適當搭配，才能煮出風味獨具的料理。

美國第一場自由能源之戰The Current War

Current是形容詞，最早出自拉丁文currere，後來演變成法文corant，意思是流動(flowing)或跑動(running)，也可翻譯成當前的、現行的。若變成名詞，current則可翻譯成流動、水流、電流、思潮、潮流。

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

從學校接小孩放學時，老師發了一張有著大大標題的“Head lice” (頭蝨)通知單，內容大致是同班同學有人長了頭蝨，學校希望所有家長都能仔細檢查自己小孩的頭髮，若不幸「中獎」的話，也請照通知單的標準SOP除蟲。雖然我已接過一樣的通知許多次，但每次只要看到這則警訊，頭皮還是會開始發癢...。

矽谷英文/ 國外辦公室更常這樣說-文化篇

出國工作有圓夢、挑戰，難免遇上挫折，英文是你的第一份自信，也是你融入職場的最佳夥伴。生活在矽谷，常常有許多活動可以參加，例如寫程式的bootcamp、創業家的meetup。與人交際時，你無形中也會耳濡目染一些矽谷/美式文化。

進英國大學？先學會做5道熱菜

先進英國大學唸書？先學會做菜吧！

講錯了？「萬聖節」其實不是Halloween

10月31日，又是Trick or treat、不給糖就搗蛋的Halloween了。曾幾何時，這原本還只是個西方的節日，局限在美國、加拿大、英國等幾個英語世界的大國，而今竟向遙遠的東方擴散，跋涉千山萬水，傳到台灣，廣受歡迎。但你真的知道Halloween怎麼念嗎？

熱門新聞

紅鶴鮑伯撞上一家飯店窗戶 導致腦震盪並傷了翅膀

不要只怪線上購物 購物中心消失還有這些時代因素

新創必修課--台灣的新創RPG

新創必修課--2020五大值得關注的新創趨勢

《沒有人寫信給上校》--尊嚴的頌歌與悲歌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。