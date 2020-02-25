新創必修課--2020五大值得關注的新創趨勢

【編輯・馬婉娟】

Remote Healthcare 遠端醫療照護

近年醫療照護焦點放在「監控」健康狀態上。病人在醫院時，管理健康狀況相對容易，但對慢性病病患來說，有75%的花費在健康管理，如果能夠運用科技遠端管理，將更省時有效率。例如：美國遠程醫療公司Pager創辦人為Uber創辦團隊成員之一，讓「非急救」病人利用手機app即時與醫療團隊溝通，可以文字、音訊發問，得到護理師、醫師或藥師的協助並預約醫生。

Retail Distribution and Supply Chain 物流管理

創立一家公司，物流管理複雜卻非常重要，送貨速度甚至會直接影響銷售數字，許多第三方大型物流業如DHL都已展開數位轉型，創業家們更希望運用科技打造有效率的物流系統。 巴西快遞創業公司Loggi /英語島編輯室 例如：巴西快遞創業公司Loggi，2018年得到軟銀願景基金投資一億美元，提供食物外送、商品物流等服務，甚至擁有小型物流中心。

Learning and Education Methodologies 新學習法與教育

近年的教育觀念提倡「打破教室」，學習不只在學校裡、知識不只在課本裡，各種學習平台大量上線，新的學習法與針對未來新職業的教學也是創業家們著眼的一塊大餅。 印度教育科技新創UpGrad /英語島編輯室 例如：印度教育科技新創UpGrad提供不同產業的課程，包含IT、大數據及區塊鏈等，使用戶在線上就能獲得專業訓練，並與多家大學、企業合作。

Content Consumption Behavior 內容行銷

好的產品如果無法讓消費者看見也無法創造效益。無論是廣告文案、商品文宣甚至是網路貼文都必須不斷優化，目標客群在哪？數據分析為何？都是內容行銷需要幫客戶做到的目標。 美國數據整合新創DDMR /英語島編輯室 例如：美國數據整合新創DDMR協助不同領域的客戶收集數據、分析使用者數據，並針對客戶的產品整合，為客戶做產品目標市場分析、競品分析，以改善客戶的投資選擇。

Workspace as a Service 共同工作空間

共同工作空間已經流行幾年了，軟銀創辦人孫正義重金投資的WeWork便是一例，而未來的共同工作空間不僅提供實體辦公室，跨團隊合作、連結社群資源等，都是未來新創的靈感來源。 女性為中心的共同工作空間The Wing /英語島編輯室 例如：The Wing是一家以女性為中心的共同工作空間新創，以圖書館為概念，在紐約、華盛頓、舊金山、芝加哥和倫敦等地設有據點，「女性專屬」的概念打中許多需求，目前已有超過6,000名會員。

收錄於英語本文島English Island 2020年3月號

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