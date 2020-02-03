人生大小事 非洲巫醫幫你治

非洲藥局外觀 【非洲街頭的藥局‧翁士博】 分享 facebook 打破刻板印象，非洲大城市擁有完善醫療制度

在西非的大城市，例如：布吉納法索的首都瓦加杜古，或是象牙海岸的第一大城阿比尚，市民對醫院和藥局都不陌生。生病時到小診所或大醫院看病都是件稀鬆平常的事。不論公立或私立，本國還是外國醫師開設的都有，從庶民百姓到達官顯貴，都能找到適合自己的診療機構。

雖然西非的醫療品質不能跟進步國家相提並論，但其醫療制度與我們熟悉的看病流程大致相同，只是有時會發現候診的病患跟醫生擠在相同診間，造成「一個人看病，一群人看戲」的尷尬情況。還有，用過的針頭雖然會丟棄，但只是丟在一般垃圾桶，旁人看了都覺得緊張。除了上述的小問題外，其實這些醫療機構非常稱職，為了廣大居民提供全年無休的服務。除去重大急症外，日常生活會碰到的小病症，他們都能夠把你治好，甚至在台灣已近乎絕跡的瘧疾、痢疾...等，他們都經驗老到，三兩下就能診斷完畢並開藥叫病患回家休息就好。

半夜身體不適？別擔心，「守夜藥局」守護你

在市中心比較熱鬧的地區，街角隨處可見閃著綠色十字標記的「藥局」，密度頗高。當地人相當依賴藥局，平常若遇到肚子痛、頭痛、感冒...等，大多都會去藥局買成藥吃，省去看病所花的錢和時間。藥局不但可以買藥，也有賣保健食品、化妝品，甚至有些兼買高跟鞋和皮鞋，比台灣的藥妝店還厲害。如果綠色招牌下閃著” GARDE “字樣(法文的守衛之意)，代表它是「守夜藥局」，當天整晚不打烊，對於深夜急需買藥的人來說，就是一盞救命的燈塔！甚至很多藥局的招牌都外接備用電源，即使遇上停電窘境，藥局就能成為街上唯一亮著的店家。

非洲巫醫治療師診所 【非洲巫醫治療師診所‧翁士博】 分享 facebook

不只中、西醫，非洲也有專屬「非醫」

這是大城市的風景，然而西非國家都市化比例約40%-50%，這意味著有超過一半的人口住在鄉村地區。非洲的醫療資源集中在大城市，鄉下人口若要到醫院看病或買西藥，都必須花費3、4個小時搭車到首都。這不禁令人好奇，若無法至大城市就醫的病患該怎麼辦？或者說，在西方醫療技術還沒傳到西非前，當地人都怎麼治病？

如果說我們有中醫，那他西非人也有「非醫」。當地的民俗醫生在法文中稱作” guérisseur “，字面是「治療師」的意思，有別於「醫生」(médecin或docteur)這個單詞。事實上，這些治療師跟我們認知的醫生，還真有天差地遠的不同，經過我初步了解，非醫其實比較像古代的江湖郎中或行醫術士，甚至有人說他們是「非洲巫醫」。

巫醫的「特效藥」 【巫醫的「特效藥」‧翁士博】 分享 facebook

西非的醫生，一天竟能服務1000名病患

依照我的觀察，這些民俗治療師還有等級之分，並不是所有治療師都有資格稱作巫醫，因為大部分的治療師並不會法術。在布吉納法索，真正有法力的巫醫屈指可數，據說因為法術高強，所以信眾—或者說病患，會成群地吸引及追尋他們。有名氣的巫醫甚至有驚人的財富，基本上一個病患看診費1000西非法郎(約台幣60元)，而在布吉納的中部村莊裡，某位巫醫一天收入高達一百萬西非法郎，相當於服務1000位病人，相當令人吃驚。究竟如何一天替一千位需要幫助的病人看病？

經過我一番打探，發現原來這位巫醫採用集體治療法，當他大喊「肚子痛」時，肚子不適的病人就進入一個大廣場並圍成一圓圈，那時法師會站在正中央並念出某些「咒語」，接著用手在病人肚子上比畫神秘的手勢，一個畫完就再走到下一個，這樣一圈下來，50多個病人只需十幾分鐘，非常有效率。我也詢問接受過這種療法的病人，大家都直說誇有效，經過巫醫的「觸摸」後肚子就不再感到疼痛。依循這種模式，巫醫會再唱名下個病症，生理的病痛醫完，還有心理診，諸如人生難題、事業瓶頸、婚姻危機、子女教養，甚至家裡沒錢...等，這一類的問題，巫醫都號稱可以治癒，令人嘖嘖稱奇。

靠著「說話」就能不藥而癒？

這種包山包海的巫醫實屬少見，大部分村莊裡的都是一般家醫科治療師。在我居住的小鎮中，最近新來一位治療師，風光開了新店面。這間診療所其實也只是臨時搭建的草寮，外頭掛著兩三幅手繪海報，誇張的圖像標示專治各種疑難雜症：頭痛、肚子痛、牙痛、痔瘡、膝蓋痛、腰酸背痛、胸悶心痛...等。海報上大膽鮮艷的用色，讓人遠遠就能認出這是治療師的診間，加上超寫實圖像，即使不識字的人也能一目了然。

想要看病的人還得得先在外頭候診。有時病患一多就必須等上一兩個小時。病人在烈日下等候，治療師也覺得不捨，因此又搭建第二個草棚作為候診室，最初是提供候診病患休息，久而久之，草棚裡聚集的不只是病人，還有附近的鄰居、路過的小孩，大夥人在裡面談天說笑，氣氛輕鬆歡樂。有時病人在這裡互相聊天取暖，心情一好病痛也就不藥而癒，有沒有等到治療師也就不重要了。

治療的不是身體，而是「心靈」

某次我有幸跟治療師本人交談，他馬上操起本業關心我的身體狀況，那時的我向他表示因為工作壓力大而經常性頭痛。他隨即一臉得字的幫我「診療」，並表示他有剛從國外進口、效果奇佳但口感稍苦的特效藥，只要搭配熱水沖服食用，頭痛就能馬上痊癒。我半信半疑地瞧了瞧，只見他的助手拿了兩包即溶咖啡給我，我不禁愣住，想說這是在開玩笑嗎？沒想到治療師立馬秀出印有韓文的原包裝…

但轉念一想，這何嘗不是種藥呢？非洲的民俗醫療功效，很大一部分是來自心靈的慰藉，治療心靈的重要性遠遠大於身體治療，只要心理舒坦，生理也就健康。無論是在候診室與人聊天，或者追尋有名巫醫的法術治療，其實都只想獲得安定心靈的功效，而治療師開藥給你，不論其療效如何，多少都有寬心劑(placebo)的作用，何況咖啡確實也可以放鬆身心呢！

文/翁士博

收錄於英語本文島English Island 2020年2月號

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