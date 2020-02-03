Small Talk：拉近距離的第一步

【small talk各國聊天計時器】 分享 facebook 美國：平均使用的small talk是3個字：How are you?美國人問這句話只是一個禮貌性招呼，如果沒有打算深入認識，回個微笑、或是一個fine就可以了。

北歐三國（瑞典、芬蘭、挪威）：他們期待的small talk時間是…接近0分鐘，但如果當他們主動問起你的狀況，代表他們很在乎你的回答。

愛爾蘭：閒聊不要超過5分鐘。

波蘭：大約可以聊個10分鐘。

墨西哥、哥倫比亞：30分鐘-1小時。

阿拉伯世界：第一次見面不要聊正事，先閒聊個幾小時，並且讓對方掌握對話步調。體育是很安全的話題，科技或食物也不錯。如果不擅長以上主題，不妨從問問對方有幾個孩子開始，但不要問到他的太太/女性親人的工作。(注意，表現出不耐煩的樣子很可能引起對方動怒，如果真的需要縮短閒聊時間，可以請熟悉當地文化的人協助對話)

俄羅斯：俄國人不喜歡太隨興、沒意義的談天，最好是議題式的主題。

德國：德國人不愛閒聊，硬聊的話可能會有點尷尬。

印度：跟印度人開聊，對方可能直奔家庭、社群相關的問題，這是能建立彼此的信任關係的主題，不過其實他們什麼都聊就是了。

Small talk的神奇後勁

1.讓人更幸福

人的情感中有strong ties和weak ties，strong ties就是如配偶、家人等較緊密的關係；而weak ties是指我們熟識的咖啡店店員、瑜伽課老師等acquaintances(熟人)。

在一份社會研究中提到，weak ties的重要性，微小的互動，能讓我們更信任這個世界，認為自己是群體的一部分。如果失去small talk，可能會讓人感到被孤立，帶來的負面影響跟吸菸、肥胖相似。一份哥倫比亞大學的研究中也指出，常與熟人互動，會讓人產生「歸屬感」與「幸福感」。

2.讓人變聰明

密西根大學的一份研究指出，get-to-know-you的社交互動、對話就像玩拼字遊戲一樣，可以幫助人們加強解決問題的能力，心理學家Oscar Ybarra表示，在互動過程中，我們會試著去解讀對方的想法，吸收他們對事物的觀點。

在Friends (and Sometimes Enemies) With Cognitive Benefits: What Types of Social Interactions Boost Executive Functioning?這份研究中，研究者們實驗後發現，受試者在無競爭目的的閒聊(get-to-know-you conversation)後，認知測試表現較好。

*參考資料：Leadership Crossroads

英語島雜誌2月號-封面 分享 facebook

收錄於英語本文島English Island 2020年2月號

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