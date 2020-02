Small Talk：拉近距離的第一步

【small talk各國聊天計時器】 分享 facebook 美國:平均使用的small talk是3個字:How are you?美國人問這句話只是一個禮貌性招呼,如果沒有打算深入認識,回個微笑、或是一個fine就可以了。

北歐三國(瑞典、芬蘭、挪威):他們期待的small talk時間是…接近0分鐘,但如果當他們主動問起你的狀況,代表他們很在乎你的回答。

愛爾蘭:閒聊不要超過5分鐘。

波蘭:大約可以聊個10分鐘。

墨西哥、哥倫比亞:30分鐘-1小時。

阿拉伯世界:第一次見面不要聊正事,先閒聊個幾小時,並且讓對方掌握對話步調。體育是很安全的話題,科技或食物也不錯。如果不擅長以上主題,不妨從問問對方有幾個孩子開始,但不要問到他的太太/女性親人的工作。(注意,表現出不耐煩的樣子很可能引起對方動怒,如果真的需要縮短閒聊時間,可以請熟悉當地文化的人協助對話)

俄羅斯:俄國人不喜歡太隨興、沒意義的談天,最好是議題式的主題。

德國:德國人不愛閒聊,硬聊的話可能會有點尷尬。

印度:跟印度人開聊,對方可能直奔家庭、社群相關的問題,這是能建立彼此的信任關係的主題,不過其實他們什麼都聊就是了。

Small talk的神奇後勁

1.讓人更幸福

人的情感中有strong ties和weak ties,strong ties就是如配偶、家人等較緊密的關係;而weak ties是指我們熟識的咖啡店店員、瑜伽課老師等acquaintances(熟人)。

在一份社會研究中提到,weak ties的重要性,微小的互動,能讓我們更信任這個世界,認為自己是群體的一部分。如果失去small talk,可能會讓人感到被孤立,帶來的負面影響跟吸菸、肥胖相似。一份哥倫比亞大學的研究中也指出,常與熟人互動,會讓人產生「歸屬感」與「幸福感」。

2.讓人變聰明

密西根大學的一份研究指出,get-to-know-you的社交互動、對話就像玩拼字遊戲一樣,可以幫助人們加強解決問題的能力,心理學家Oscar Ybarra表示,在互動過程中,我們會試著去解讀對方的想法,吸收他們對事物的觀點。

在Friends (and Sometimes Enemies) With Cognitive Benefits: What Types of Social Interactions Boost Executive Functioning?這份研究中,研究者們實驗後發現,受試者在無競爭目的的閒聊(get-to-know-you conversation)後,認知測試表現較好。

收錄於英語島English Island 2020年2月號

