英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

梳頭髮抓頭蝨 分享 facebook 文/Yvette

別緊張,在英國長頭蝨其實等於普通感冒

我在台灣的成長過程中從來沒遇過小孩長頭蝨這件事,印象中只有戰後衛生條件較貧乏時期,或是居住環境極度髒亂時才會「頭蝨」橫行。因此幾年前女兒上小學後,我第一次收到頭蝨通知單時簡直嚇壞了,完全無法理解為什麼在英國這樣衛生水準較高的國家,竟然還會有頭蝨?當我驚慌失措地告訴另一半時,他竟然擺出一副我大驚小怪的樣子,甚至用驕傲口氣說了幾句:「就頭蝨啊!在小學裡很常見嘛!」、「 什麼?你們台灣沒有?我們法國很多喔!」,那時的我可說是完全無法想像!

為了消除我的疑慮,我轉而詢問幾個熟識的西方媽媽,發現大家一臉淡定,就好像長頭蝨和小孩感冒是一樣的,雖不樂見但難以避免。即使真的「中獎」就採取標準程序除蟲,沒什麼大礙,還跟我分享她們的小孩都得過頭蝨好多次,也常常被同學傳染。幾乎人人都有一肚子的抗頭蝨故事和獨門偏方。我反而成為那個沒見過世面的天兵!

我開始懷疑是因為我在人人號稱「天龍國」的台北出生長大,直到三十幾歲都沒見過甚至沒聽過頭蝨,為了驗證究竟是文化衝擊還是我太天真無知? 我只好在社群平台詢問同樣旅居於英國的台灣媽媽們關於頭蝨之亂的看法。一問之下才發現,幾乎所有的台灣媽媽對於頭蝨都是一樣驚慌無助的,甚至大家都一樣認為頭蝨是較落後髒亂地區的產物 。沒有人知道原來在歐陸國家,其實頭蝨是非常普遍的,並不是小時候父母欺騙不洗頭就會長頭蝨的都市傳說(Urban legend)。無論來自城市或鄉間的公私立校園的小孩,都無法倖免「中獎」多次。

英國人的「防頭蝨小秘訣」

根據英國健保局(NHS - National Health Service)的官方資料,頭蝨是常見於孩童及家人間的傳染病,並經由頭與頭接觸傳染,和頭髮髒不髒亂沒有太大的關係。最簡單的檢查頭蝨方式是用細齒金屬扁梳仔細梳頭,並翻找是否有成蟲或蟲卵隱藏其中,一旦確定罹患頭蝨就必須立即確認家人有無感染,並實行「除蝨五部曲」:

1.把頭髮弄濕,用細金屬扁梳把頭蝨和蟲卵刷下來

2.用一般洗髮精洗頭,並塗抹大量潤髮乳使頭髮滑順到頭蝨無法附著

3.重複上述的梳頭動作(短髮約梳十分鐘;長髮或捲髮則需二十到三十分鐘)

4.除蟲之後每四天用細齒梳濕頭髮,檢查是否有新生的頭蝨,連續檢查到第十七天都沒有重複感染的話,才算真正擺脫頭蝨!

5.若上面程序都完成後還是沒清乾淨,這時就需要藥局的殺頭蝨專用藥劑

除此之外,網站建議學校若發現小孩長頭蝨,不用特別請家人提早來接,只要回家除蟲就行了,在治療過程中患有頭蝨的人還是可以照常上學,並不需要請假,這樣的處理方式也難怪永遠無法根除學校裡的「頭蝨」危機! 在可以跟台灣7-11超商媲美的英國連鎖藥局Boots裡,有一整櫃關於頭蝨的藥劑或是噴劑,即便NHS指出市面的產品不一定有實際效果,但為了防患於未然及求心安,我還是不惜成本買了許多「抗蝨產品」,例如:防頭蝨洗髮精、防頭蝨潤髮乳甚至是防頭蝨噴霧...等。但說來奇怪,不知道是那些產品發生奇效,還是我們家孩子維持上學必洗頭的生活習慣,即便班上鬧頭蝨,但他們總能全「頭」而退,直到目前為止都還沒中標( Knock on wood! )*註ㄧ

像尼斯湖水怪一樣神秘的英國頭蝨

對於頭蝨,其實我還是有非常不解的一點,那就是學校的老師們是怎麼發現小孩長頭蝨呢?仔細問過老師後,她們都表示其實頭蝨非常明顯,不用特別花心力就能看到。但即使我仔細盯著別人的頭頂,或是利用職務之便觀察其他孩子的頭髮,卻從來沒見到過。我倒也不是真的期待能一睹頭蝨的風采,只是這樣一個在台灣幾乎已絕跡,但在英國卻極度普遍的生物,就像是傳說中的尼斯湖水怪一樣,即使看過照片或者閱讀相關文獻,卻始終無法親眼目睹一樣的神秘。這麼多年下來,英國小學裡的頭蝨對我而言,始終是個恐怖卻也無解的謎啊!

註一:Knock on wood是外國人常用的片語。傳說無論樹木或是木製的十字架,對早期西方人來說都有庇佑的功能,敲擊木頭(knock on wood)相信可以帶來平安及好運。當他們提到某件不好的事卻不想因此招來厄運,人們會習慣說一句” Knock on wood! ”並輕敲手邊的木製品,避免厄運真的降臨。

收錄於英語本文島English Island 2020年1月號

