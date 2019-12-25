New Recipe我的夢幻食譜

1. Fat油：Flavoring

Fat determines flavor. 食物的氣味由油決定。

帶出五種口感：creamy, flaky, tender, and light柔滑、層次、酥脆、軟嫩、輕盈

國家代表：Tuscan cooking義大利托斯卡尼料理

托斯卡尼(Tuscana)是義大利的一個省，是義大利文藝復興的起點，知名的城市有佛羅倫薩、比薩。除了藝術建築之外，這裡最有名的就是「橄欖油」。托斯卡尼的所有經典菜，幾乎都需要橄欖油。這些油有的可以直接食用，有的則是裝飾菜餚。

經典料理：紅酒燉牛肉 Peposo di Manzo

Tuscan cooking 義大利托斯卡尼料理--PEPOSO DI MANZO紅酒燉牛肉 分享 facebook

2. Salt鹽：Seasoning

Umami means savoriness. 鮮味即風味。

人的口味有4+1種：salty, sweet, sour, bitter, and umami鹹、甜、酸、苦、鮮

國家代表：Japanese Food日本料理

日本有4000多種鹽，外型跟味道跟氣候、製鹽方式有關，也因此「鮮味」成為鹽的鹹味以外的風味。如：廣島富含礦物質的「藻鹽」，結晶的鹽居然能吃出海藻的回甘味；又或者是長崎日本首座溫泉公園--雲仙溫泉--的「泉鹽」，這裡白硫磺溫泉中鉀含量高，是酸性溫泉，精緻出來的鹽也帶了酸味，適合搭配肉類飲食用。更不用說日本的醬油、味增，都是能替代鹹味又增添鮮味的調味品。

經典料理：Unagi Kabayaki蒲燒鯛魚

Japanese Food日本料理--UNAGI KABAYAKI蒲燒鯛魚 分享 facebook

3. Acid酸：Balancing

Acid brightens food and creates contrast. 酸能讓食物變得有活力、有對比。

可以中和這幾種口味：鹹味、甜味、油味、澱粉食物(salty, sweet, fatty, and starchy food)

國家代表：Yucatecan Cuisine墨西哥猶加敦料理

猶加敦島(Península de Yucatán)是歷史上著名的馬雅文明的地區，主食為玉米。這個地方的料理基本上圍繞在柑橘、醋栗、酸橙、哈瓦那辣椒上。在猶加敦料理中，他們不愛醋，好的酸味能提出食物的原味、中和其他口味，所以他們有很多醃製料理，莎莎醬(salsa)就是許多墨西哥料理常用的醬料。

經典料理：Pollo Pibil酸漬烤雞

Yucatecan Cuisine墨西哥猶加敦料理--POLLO PIBIL酸漬烤雞 分享 facebook

4. Heat熱：Transforming

Apply the right level of heat so that the surface of your food and its interior are done cooking at the same time. 使用正確的加熱方法，重點是裡外都要在同時間內恰好煮完。

國家代表：Iranian Food/ Persian Food 波斯美食

伊朗飲食文化中，「餐桌/桌布」是非常崇高的象徵，他們認為食物乃是神的恩賜。這裡最常使用的調味料是蕃紅花(Saffron)，伊朗產的番紅花號稱全世界最高級香料，一點也不輸給松露。番紅花粉有時還能用在伊朗最知名的國菜--肉串Kebab上。Kebab有無數變種，牛、豬、羊、雞肉都有，吃起來接近我們平常說的BBQ烤肉串，搭配番茄、洋蔥、辣椒一起吃，香氣四溢。

經典料理：Joojeh kebab伊朗雞肉串燒

Iranian Food/ Persian Food波斯美食--Joojeh kebab伊朗雞肉串燒 分享 facebook

收錄於英語本文島English Island 2020年1月號

訂閱雜誌