講錯了？「萬聖節」其實不是Halloween

【文/ 東吳大學英文系副教授、前系主任 曾泰元】 分享 facebook 「萬聖節」的英文不叫Halloween

許多人習慣把Halloween稱為「萬聖節」，但這是有待商榷的，因為追本溯源，Halloween指的其實是「萬聖節前夕」。萬聖節是All Saints’ Day (字面「所有聖徒之日」)，是11月1日的一個基督教的節日

怎麼說呢？就詞源而論，Halloween的前一半是hallow (與holy「神聖的」同源)，本指「聖人；聖徒」，然而此義現在已經少見。倒是hallow作為動詞用的過去分詞hallowed，現在還能以形容詞之姿散見各處，意為「神聖的；受尊崇的」。

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Halloween的後一半是een，其中也藏有玄機。此乃e’en省掉撇號的結果，而e’en又是even之略(字母v省略，在原處加撇號)，本指「夜晚」。是故，Halloween原拼為Hallowe’en，讀 [ˌhæləˈwin] 或 [ˌhɑləˈwin]。

Halloween最初指的是「萬聖夜」

什麼？英文的even是夜晚？沒有搞錯吧？沒錯，千真萬確。基礎單字even有許多意思，其中有個詞源不同的名詞義項，意為夜晚，與德文的Abend密切相關。只不過這個表「夜晚」的even是古語，現在基本不用，中小型的詞典不收，只有在大型詞典才查得到。另外，大家恐怕有所不知，表「晚上」的evening其實就是這個even加名詞後綴-ing而成的，表「前夕」的eve就是這個even省略尾音而來的。

「萬聖節」是All Saints’ Day (古稱All Hallows’ Day)，在11月1日。人們大肆慶祝的Halloween，是在前一天的10月31日晚上。因此，Halloween以譯為「萬聖節前夕」為妥。但Christmas Eve一般人多認為「聖誕節前夕」冗長拗口，故時而略為「聖誕夜」，因此Halloween不妨也循例，簡稱為「萬聖夜」。

Halloween是這個節日最普遍的字眼，保留撇號的Hallowe’en是個較常見的異體。除此二者之外，在歷史上、在不同地區，還存在著許許多多其他的稱呼，如All Saints’ Eve、All Hallows’ Eve、All Hallows Eve、Allhallows Eve、All Hallow Eve、All Hallow Even、Allhalloween等，不一而足，讓人眼花繚亂。反正，只有看到幾個關鍵字，大概就八九不離十：all(萬；所有)，hallow或saint (聖；聖徒)，een、e’en、even、或eve(夜；前夕)。

我喜歡說文解字，這裡除了追本溯源之外，還想給Halloween的中文正名，把它稱為「萬聖夜」。

但語言不是邏輯也不是數學，常有不按常理出牌的意外之舉，而「約定俗成」又是一股左右語言方向的巨大力量。如果大家習慣了「萬聖節」，雖然嚴格來講並不正確，但在語言的洪流裡，最終的結果可能就是習非成是，事屬無奈，但舉世皆然。至於正牌的萬聖節All Saints’ Day，因為長久以來受到冷落，大概也只能被迫改名了(萬聖日？諸聖節？)。

好了，說文解字到此為止，接下來我們來看看Halloween(萬聖夜)相關的習俗和語言。

萬聖節的起源與基督教無關

萬聖夜Halloween的內含有點像我們的中元節，是個與靈異、鬼怪有關的節日。這原本是個異教徒(pagan)的節日，與基督教無關，起源可以追溯到古代凱爾特人(Celt)的薩溫節(Samhain，讀[ˈsɑːwɪn] 或[ˈsaʊɪn])。薩溫節在11月1日，標誌著冬天由此開始，是古凱爾特人慶祝新年的節日。薩溫節的前一天(10月31日)是古凱爾特人的除夕，流浪在外的亡靈幽魂，據說晚上都會回到他們生前的家，而且巫婆、地精、黑貓、鬼魂、惡靈都會利用黑夜出來活動，在世間四處遊走。這個古凱爾特人的除夕和基督教的萬聖夜撞期，碰巧落在同一天，異教徒的風俗因而也影響了基督教節日的內含，最後二者匯流，逐漸世俗化，並於19世紀末隨著移民傳到了美國和加拿大。所以說，現在很多萬聖夜的風俗，都可以在古時凱爾特的異教徒儀式裡找到根源。

由於古凱爾特人相信，在10月31日、11月1日之間，亡靈會回到人間，所以衍生出一個習俗，生者穿上奇裝異服，遊行驅鬼。當時歐洲也有為亡者佈施糖果的習慣，接受者則答應以「為亡者祈禱」回報，於是發展出孩子們到各家索取糖果的習慣。

迷人的萬聖節：Trick or treat、雕南瓜、咬蘋果

如今的萬聖夜，雖然還是跟惡靈鬼怪有關，不過已經多元化，而且漸逐演變，許多時候反而像個狂歡的嘉年華會。在盛行萬聖夜的英國和北美，兒童們變裝結伴玩耍，有些成年人也裝嫩，趁機玩一把。走傳統路線的，就穿恐怖服裝；走創新路線的，就打扮成公主、牛仔，甚至變身影視明星或公眾人物。入夜之後，小朋友穿著萬聖夜服裝，挨家挨戶地敲門或按門鈴，跟主人玩「不給糖就搗蛋」(trick or treat)的遊戲。主人開門給糖吃(treat)，否則小朋友就會搗蛋(trick)，惡作劇一番或搞個小破壞。

另外，雕刻南瓜(pumpkin carving)也是個重要的活動，源自於愛爾蘭的傳說，與惡魔有關。傑克南瓜燈(jack-o’-lantern)是萬聖夜的必備品，通常以橙色的大南瓜雕成，先把南瓜內部整個挖空，再於表面雕出人臉的形狀，最後在萬聖夜時放進點燃的蠟燭。

萬聖夜時，有些地區的人會把自己的家佈置得像個鬼屋，將自家的院子裝飾得像個墳墓。有些地方會舉辦萬聖夜派對，食物的造型和顏色刻意處理，給人陰森詭異、恐怖嚇人的氛圍或聯想。萬聖夜派對裡還經常會玩「咬蘋果」(apple bobbing，或bobbing for apples)的遊戲，玩法是將蘋果放入盛滿水的水盆或水缸裡, 玩者用牙齒將浮在水面的蘋果咬出，就算勝利。

萬聖夜是個洋節日，不過融合了諸多元素，有恐怖，有可愛，有嚴肅，有調皮，有吃也有玩，難怪讓許多人著迷。Happy Halloween! 萬聖夜快樂！

文/ 東吳大學英文系副教授、前系主任 曾泰元

收錄於英語本文島English Island 2019年11月號

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