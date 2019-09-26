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突破聽力瓶頸的五大秘訣

2019-09-26 16:22英語島

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【文．台大外文系教授史嘉琳】

你有過類似經驗嗎？走在路上時，突然一位外籍人士朝著自己的方向走過來，頓時全身緊繃，急著想，等一下要說什麼？聽不懂怎麼辦？

筆者身為外國人已經多次觀察到這種場面。當我走進服飾店看衣服時，小姐常會被嚇跑到後面去，還會找同事「應付」我這位外國客人，可一旦我用中文打招呼後，女士們會立刻放鬆，擺出笑容。

如果你有過類似經驗，你可能想問：

(1)為什麼會這樣？更重要的是，

(2)要如何克服這個讓大腦凍結(brain freeze)的恐懼感？

(1)的答案不用多想，可以追溯到「聽力練習不足」的問題。學校裡幾乎沒有訓練聽力，一般學生在背單字文法準備考試之餘，也沒時間或沒想到還要在家裡自己練聽力。一直沒有練習，當然會聽不懂。沒有做數學習題，能考高分嗎？

可是突然開始猛聽英文也不能一下子解決問題，需要策略。至於第(2)點的回答，下面介紹如何突破聽力瓶頸的五大秘訣。

1. 熟悉虛詞的弱化發音

先請問讀者，下面哪組字比較容易聽清楚，A還是B？

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照理說，B組裡的字應該最好懂，因為屬於最初級簡單的字，所以就算英文程度比較普通的人都應該沒問題...不是嗎？

實際上，學生做聽寫練習時，B組的字往往錯誤最多，A反倒還好！

這是因為A組的字都是資訊價值比較高的實詞。實詞在英文裡必須要講得特別清楚，通常還會放重音，所以聽寫時比較容易辨認出來。

英文跟中文一樣，單字有「實詞」跟「虛詞」之分：

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參考文章：
抑揚頓挫： 英語的語調和斷句

聽英文時，實詞的發音顯著又清晰，即使沒有學過，也容易猜到怎麼拼，會拼就可以查字典了；而在對話時，如果聽不懂某一個實詞，也可以請對方澄清。像是：

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反過來，像B組裡的for, his, but, were這樣的虛詞，發音比較模糊，意思也比較空泛，不容易聽清楚，就像我們把中文的「了」、「的」、「著」、「們」等唸得很輕一樣。當你聽不清楚，根本就無從查起或問對方，該怎麼辦？

虛詞在文法結構上雖然重要，可是資訊價值相對低，又非常常用，所以我們在說話時常會在發音上抄小路，輕輕帶過，就是說，虛詞常常會被弱化(be reduced)。


仔細聽(音檔按此)，

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不熟悉這些慣用的弱化發音，可能會聽錯很多字，或無從猜起。

怎麼辦？讀者可以用排除法。例如聽到某個/f/開頭的字，後面好像帶有一點/r/的聲音，首先排除to或through，沒有聽到/m/，所以也不應該是from，剩下似乎只有for是最合理的答案。

華人常會過度依賴上下文來猜意思而忽略了發音。當然上下文可以幫助你猜意思，可是發音一定要符合該字可能會出現的弱化發音。

這個網頁有一些常被弱化虛詞的例子(附音檔)，值得好好聽一聽。


Tools for Clear Speech (音檔按此)

還有很多其他有幫助的資源，可以用：English function words reduced pronunciation的關鍵詞搜尋。

2. 數音節

字聽不清楚時，有個方法可以幫忙淘汰掉很多錯誤的答案，讓你更容易找到正確的字，就是：「數音節」。

在做聽寫時，有同學曾聽到：“A hue got away.”。這句話有問題，除了意思不通，聽「拍子」、數音節，也該知道這段話應該不只五個音節。原句：“You gotta put that away.”，數一數就有七個音節，所以自己寫下的句子也一定要有剛好七個音節才可能是對的。

文法詞尾也常會牽涉到音節數的問題。請讀者記在心上：母語者真的很在乎詞尾變化，所以不要輕率地認為「像過去式-ed詞尾的『小細節』有什麼關係？懂大意就好了！」然後不管！

如果某動詞的尾音是/t/或/d/，加了過去式的“-ed”詞尾後，就會多出一個/əd/音節，所以數音節在這種情況是個非常有用的聽力小撇步。

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可是尾音不是/t/或/d/時，要用別的方法。

3. 用連音幫忙把前一個字聽清楚

當turn和turned出現在句子當中時，讀者有沒有把握光憑耳朵能分辨清楚？

Turn這個動詞，過去式不像pat和load具有/t/、/d/尾音，數數音節就可以清楚知道是過去式還是原型動詞。因此像turn /tɝn/和turned /tɝnd/的對比，相對不容易聽出來。

我們來假定兩種情況。

第一種情況是這樣：turn或turned的下一個字如果是母音開頭的，例如around，因為連音的關係，turn around /tɝn ə'raʊnd/實際上會聽起來像/tɝ nə'raʊnd/，而turned around /tɝnd əraʊnd/會聽起來像/tɝn dəraʊnd/。連音會讓前一個字的尾音很清楚，聽者馬上知道是現在式還是過去式。

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第二種情況：當“turn”接子音開頭的字時，例如to，turn to會聽起來滿順暢的，沒有中斷，因為/n/是個響亮順暢的子音，有點像母音。可是turned就不同了。因為“d” /d/是所謂的「塞音」(stop)的關係，唸turned to時，就會有個被中斷的感覺，實際的唸法是/tɝnd (停頓) tu/，跟原形動詞有很明顯的不同。從這個「被斷掉」的聲音(就像台語的「獨立」tok lip中間有「被斷掉」的聲音一樣)，我們知道是加了“-ed”的turned而不是原型的turn。

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過去已經有整整四篇在講英語的「連音」(linking)現象，但可能有讀者以為linking只不過是讓發音漂亮自然一點的一種方式。其實不只這樣！連音對聽力有很大影響，一方面因為連貫的唸法是母語者最習慣、也是最容易聽懂的講話方式，連音還可以讓前一個字的字尾更清楚，讓大腦更容易做意思和文法的處理。

在練聽力時，請特別留意連音，可以幫你釐清很多原來聽不很清楚的字。

當然也要隨時留意文意通順，如果你以為聽到的是：until I died，現實世界裡不太可能有活人講「直到我已經死掉」這種話，一定是：until I die。

如果根本認不出某個字，可能是因為真的不會，也可能是因為連音讓你不知道怎麼斷詞。這樣的話，還可以試試看下面這兩種方法。

4. 亂拼一通再丟給Google

聽不清楚，不確定字怎麼拼都沒關係，先把你猜測的拼法直接填入Google搜尋頁裡。因為Google已經搜羅了各種錯誤拼法，它就能夠從你輸入的錯誤拼法中猜測你其實想找的字。

有一次學生以為聽到了字典裡找不到的addicate，可是一Google，發現第一個結果就是正確的“etiquette” (禮節)。(美式英語「兩個母音當中的/t/，聽起來像短的/d/」是個值得記住的規則！)

得不到想要的結果時，可以輪流試用不同的母音(即a, e, i, o, u, y)或子音拼拼看，多加關鍵詞也會有幫助。例如有次學生聽到像eget的字，因為知道跟「首飾」有關，再輸入“jewelry”，試驗幾個不同的母音(例如aget)後就找到了正確的“agate” (瑪瑙)一字。

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有時候字的發音聽對了，可是需要的字卻不是自己最初想像中的那個字，而是個同音字。例如有次學生聽到“profits of Islam”(伊斯蘭的利潤)，用 Google 一查，Google就只顯示出正確的 “prophets of Islam” (伊斯蘭的先知)，完全沒有 “profits of Islam”，問題就這樣解決了。

當你想找同音字時，可以直接Google：(word) + homophones。例如：profits homophones。在Word打錯字時，也可以按滑鼠右鍵，看看Word的訂正建議。

5. 你聽不懂，Google 卻聽得懂

除了用一般的文字搜尋，讀者也可以用聲音向Google求助。方法如下：

先多聽幾遍直接跟著唸，不知道自己在說什麼沒關係，只要正確地模仿出聽到的聲音即可。

進入Google Translate (或其他語音轉文字的應用程式)，把剛剛那段話唸出來。唸得像的話，魔術可能會發生：你自己聽不懂的話，Google竟然聽得懂！

有次學生以為是：“because of some other outerior motive”，Google Translate卻能立刻轉成正確的“because of some other ulterior motive”(別有用心)。

有時候是聽不懂國家名稱(例如 Mali)或其他專有名詞，有時候是你不認識(Google卻認識)的公司品牌，像Verizon，不過經常是你已經會的字，可是因為音斷錯了或思考方向不同，硬是沒有認出來。使用這種方法，有助於鍛鍊你的「深度聆聽」(deep listening)和模仿能力。

總之，做聽寫時不要太逞強，堅持自己一個人承擔英聽上所有的艱困和挫折，打開聽力的「工具箱」，或請Google幫點忙，可以讓你的作業事半功倍！

收錄於英語本文島English Island 2019年10月號
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一口入魂。 這個雜誌很有趣，我們也不特別教英文，但你讀了英文自然就變好。我們有「世界旅行家」、有「線上圖書館」、有「英語島教學實驗室」、有「Debug」…… 知識的滲透是不可思議、恍然大悟，會讓英文走入靈魂。英語入魂，像傳說中的拉麵口味，吸一口，一口入魂。

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