沒吃過The Halal Guys 別說你來過紐約

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【文．Aminah】

被稱為「Big Apple」的紐約是個充滿機會的地方，也是許多穆斯林移居到美國的第一站。很多人說紐約哪來的穆斯林？比較負面的還會提到911恐攻事件。其實，穆斯林生活在紐約的時間，可能比你想的還久。

紐約有大大小小300間清真寺

剛開始走在紐約街頭時，偶爾也會遇到穆斯林，你可能以為他們都是觀光客，但時間久了，慢慢發現，原來大部分的人卻是道地的紐約客。有些人是來自葉門、埃及或是敘利亞等的移民，有的人甚至早在1940年代就陸續移民到美國。我不禁好奇，最早的紐約穆斯林是何時開始來到這裡的呢？

紐約最早可能出現穆斯林的跡象是在400年前，以奴隸的身份被帶來美國，但確切的第一次的移民浪潮是在19世紀末時，鄂圖曼帝國開始動盪，許多人為了免服兵役來來到美國，根據文獻記載， 80年的哥倫比亞大學開始有鄂圖曼的學生活躍的紀錄，而紐約最早的清真寺則是出現在1892年，在曼哈頓下城區曾經有個被稱為小敘利亞的地方。

第二波移民浪潮是在以巴戰爭後，大量的巴勒斯坦人被迫離開家園，而紐約也是巴勒斯坦人到美國的第一站，接著的移民浪潮是在1965年左右，美國修改了移民法，限制了各國移民人數，但因以阿戰爭以及政治革命等，依舊不少人移民到美國。

直至今日，大大小小的清真寺遍布紐約，細數下來將近300個，往下還分成埃及、土耳其、巴基斯坦、伊朗、非裔等不同社群等不同文化的清真寺：有的清真寺社群龐大，設有伊斯蘭蘭學校；有的僅是一個空間，讓穆斯林可以履行每日五拜的功課。

誰去紐約沒吃過The Halal Guys餐車？

很多人不見得瞭解不同穆斯林族群的差別，也不認識清真寺，但來到紐約，多少都吃過紐約鼎鼎大名的清真料理：連鎖餐廳「The Halal Guys」(Halal音讀「哈勞」)。這間餐廳源於1990年，當時的The Halal Guys只是簡單的清真快餐車，是埃及裔的老闆為了幫助穆斯林司機，讓他們能在大半夜找到符合清真飲食的餐點，後來意外成了觀光客到紐約必排隊的名店，甚至發展成了品牌，到世界各地都開了店。

清真快餐只是紐約穆斯林美食的一角，紐約的清真餐廳也反應穆斯林社群的多元性。從敘利亞甜點、土耳其牛排、葉門咖啡店、埃及披薩、伊朗餐廳、馬來來餐廳、到印尼小吃店，甚至到烏茲別克餐點都有。紐約與許多穆斯林國家的清真餐廳有些不同的地方，有些餐廳為了做生意，*能接受客戶帶酒水進餐廳，因此很多熱門的餐廳顧客從一般人到穆斯林都有。

紐約的伊斯蘭和猶太教徒總是互相幫助

有些人可能有刻板印象：畫面中，穆斯林與猶太人大多是敵對的，一邊是穿著白色長袍的伊斯蘭男子、一邊是帶著圓頂帽的猶太男子。在紐約，你不會看到那樣的畫面。

我在紐約遇到的穆斯林與猶太人，不但能夠和平相處，甚至為了消弭紛爭，彼此還會舉辦各式各樣的活動交流。像是穆斯林在齋戒月時會跟猶太人分享齋戒的方式跟心得，或是舉辦論壇，探討希伯來文跟阿拉伯文異同之處等。許多紐約YouTuber甚至用心做了影片，呼籲促進猶太人與穆斯林的和平。

今年英國、紐西蘭的清真寺陸續被攻擊後，許多穆斯林都人心惶惶，主麻日**時紐約警察偶爾也會到清真寺外駐點警備，不僅如此，紐約穆斯林社群還自組穆斯林巡守隊，除了平日到清真寺附近的巡邏警備外，還可提供只講母語的穆斯林一些急救幫助。即使有意外發生，巡守隊也可以與警察、消防隊相互合作，避免憾事再發生。

偶爾換個視角看紐約

911事件至今已滿18週年，這些年來，紐約的穆斯林努力跟恐怖攻擊劃清界線，散播友善的訊息，而紐約客們也敞開雙手與穆斯林提供更和平的環境。大家總說紐約很特別，有著特別迷人之處，我想文化的融合就是其中之一，下次來紐約也不妨到穆斯林社群看看，或許可以發現不一樣的紐約！

註解：

*酒水：不同法學派之間有所爭論。順尼四大法學派對酒的定義是：由椰棗、葡萄或類似物質所製造容易使人醉的飲料皆視為Khamr（酒）。但順尼的哈納非學派（Hanafi）則對Khamr定義採較寬鬆的界定。了解更多：伊斯蘭的美食守護神

**主麻日：星期五主麻日，穆斯林們相約清真寺行「聚禮」感謝真主。

收錄於英語本文島English Island 2019年10月號

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