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黃珊珊遭搶 親民黨：宋楚瑜怕柯P那大嘴巴

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最常見的文化型尷尬

2019-09-26 16:22英語島

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【文‧英語島編輯室】

當一群人聚在一起開心聊天時，會產生一股大家都很有自信、有歸屬感的氛圍，若此時突然出現一個4秒鐘*的中斷，這個氣氛就會散掉，進入尷尬的沈默。

這種尷尬最常見，並不是我們做錯什麼，有時候，只是不懂彼此文化語言，來不及作出相應判斷。

1. 微妙日本人

日本是臺灣人最熟悉的國家之一，文化上的接觸也相當頻繁，但仍然有很多台灣人覺得跟日本人「很難深交」。第一次日本人聊天，請記得不要一股腦地掏心掏肺。

語言個性：

日文中有很多專用來形容模糊的字眼，用以表達文化中含糊不清和溫柔的態度，例如平假名的「微妙」(ビミョー)，表達不正面也不負面的評價，或用在場合與行為不太符合的時候。

文化DNA：

熟悉中文的日本自由記者野島剛說，日本人從小就學到「表露自己的情感是不體面的行為」。如果說話者是來自於從表情、語音、音量來判定情緒的國家，很容易覺得日本人沒有表情而感到溝通困難。

崩潰的外籍太太：

Are you being passive aggressive with me?

*passive aggressive：類似冷暴力，用不作為來挑釁他人，例如遲到、不做家事、沈默以對。

2. 焦慮威爾斯

英國由英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭、威爾斯四國家組成，劍橋大學以五大人格特質分類，作了一項跨國心理研究，發現威爾斯人最「焦慮」。跟威爾斯人聊天前，請盡量先了解英國大致的地理位置。

語言個性：

威爾斯語其實不是英語的方言，而是可追溯到在西元六世紀即有的獨特語言。威爾斯人相當自豪自己的文字遺產，除了累積了百年的文學藝術音樂作品，人們也持續數百年舉辦以威爾斯語為主的詩歌音樂節(Eisteddfod Genedlaethol Cymru)。

文化DNA：

威爾斯過去許多居民依附礦脈維生，經濟在工業革命時到達頂點，此後節節下退，引發高失業率、群體焦慮，因此也有人說威爾斯人情緒起伏較大…但也可能是太常被誤會為「England」英格蘭人的緣故，威爾斯人實在厭煩無止盡的自我澄清。

有的威爾斯人自嘲：

I'd rather be called a sheep shagger than English...

sheep shagger：跟羊發生性關係的人。威爾斯傳說平均一人擁有五隻綿羊。這個詞是法院認證的歧視用語，傳開後反而有(也只能是)威爾斯人拿來自嘲。


完整原文按這裡

收錄日本、威爾斯、比利時、奈及利亞、芬蘭、泰國等，各國人的超完整「尷尬」分析

收錄於英語本文島English Island 2019年10月號
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一口入魂。 這個雜誌很有趣，我們也不特別教英文，但你讀了英文自然就變好。我們有「世界旅行家」、有「線上圖書館」、有「英語島教學實驗室」、有「Debug」…… 知識的滲透是不可思議、恍然大悟，會讓英文走入靈魂。英語入魂，像傳說中的拉麵口味，吸一口，一口入魂。

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