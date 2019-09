最常見的文化型尷尬

【文‧英語島編輯室】

當一群人聚在一起開心聊天時,會產生一股大家都很有自信、有歸屬感的氛圍,若此時突然出現一個4秒鐘*的中斷,這個氣氛就會散掉,進入尷尬的沈默。

這種尷尬最常見,並不是我們做錯什麼,有時候,只是不懂彼此文化語言,來不及作出相應判斷。

1. 微妙日本人

日本是臺灣人最熟悉的國家之一,文化上的接觸也相當頻繁,但仍然有很多台灣人覺得跟日本人「很難深交」。第一次日本人聊天,請記得不要一股腦地掏心掏肺。

語言個性:

日文中有很多專用來形容模糊的字眼,用以表達文化中含糊不清和溫柔的態度,例如平假名的「微妙」(ビミョー),表達不正面也不負面的評價,或用在場合與行為不太符合的時候。

文化DNA:

熟悉中文的日本自由記者野島剛說,日本人從小就學到「表露自己的情感是不體面的行為」。如果說話者是來自於從表情、語音、音量來判定情緒的國家,很容易覺得日本人沒有表情而感到溝通困難。

崩潰的外籍太太:

Are you being passive aggressive with me?

*passive aggressive:類似冷暴力,用不作為來挑釁他人,例如遲到、不做家事、沈默以對。

2. 焦慮威爾斯

英國由英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭、威爾斯四國家組成,劍橋大學以五大人格特質分類,作了一項跨國心理研究,發現威爾斯人最「焦慮」。跟威爾斯人聊天前,請盡量先了解英國大致的地理位置。

語言個性:

威爾斯語其實不是英語的方言,而是可追溯到在西元六世紀即有的獨特語言。威爾斯人相當自豪自己的文字遺產,除了累積了百年的文學藝術音樂作品,人們也持續數百年舉辦以威爾斯語為主的詩歌音樂節(Eisteddfod Genedlaethol Cymru)。

文化DNA:

威爾斯過去許多居民依附礦脈維生,經濟在工業革命時到達頂點,此後節節下退,引發高失業率、群體焦慮,因此也有人說威爾斯人情緒起伏較大…但也可能是太常被誤會為「England」英格蘭人的緣故,威爾斯人實在厭煩無止盡的自我澄清。

有的威爾斯人自嘲:

I'd rather be called a sheep shagger than English...

sheep shagger:跟羊發生性關係的人。威爾斯傳說平均一人擁有五隻綿羊。這個詞是法院認證的歧視用語,傳開後反而有(也只能是)威爾斯人拿來自嘲。



