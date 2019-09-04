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高科技的德國也有「中世紀」的日常

2019-09-04 13:33英語島

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【文．偽歐洲人閒晃札記 Surya】

以前總聽到人說：「德國人民嚴謹又一絲不苟的工作態度，造就了今日的工業大國。」透過舉世聞名的汽車、大型工業機具等高科技產品遙望德國，總想像居住在此會是一個非常「高科技」的體驗。

然，到德國生活後，深深覺得德意志是個奇妙的國家，實際生活跟想像中的高科技落差很大，有時甚至會讓人誤以為自己身處於中世紀的錯覺。對我來說，這樣的「反差萌」格外有趣！當然，偌大的德國不能這樣一概而論，故本文僅為個人的生活觀察，希望能給在地球另一端的各位參考。

德國婚禮很準時，火車卻常遲到

在準時方面，德國與其他歐洲國家相比，大家對於日常會面都蠻準時到場。例如，與房東約看房子，就算提早到了，也會在門口悠晃，等到錶上的分針到「點」的那一刻，才會按下門鈴。日常拜訪親友時，雖不像看房或是商務會面那般嚴格，但大家也都盡可能準時到達(一般都在5分鐘以內)，絕對沒有遲到30分鐘是禮貌這種事，甚至連婚禮也是準「點」開始！

然而，準時之於德國鐵路似乎就是另一回事。德國是世界上鐵路發展前數悠久的國家，國內鐵路網綿密，連人煙稀少的小鎮都設有火車站。不過正因如此，讓運輸量龐大的鐵道系統翻新不易，經常因火車系統故障導致誤點。

誤點真相：前面火車一故障，後面就繞不過去

再者，德鐵不像臺灣的臺鐵與高鐵分別採用不同的鐵軌系統，德國所有車種都使用同一種鐵道，所以德國的高鐵可能會因為前面卡著故障的區間車而誤點。類似的情況還蠻常見，回想第一次搭乘德鐵，看到顯示板上的誤點一個半小時的那番驚恐，如今已經見怪不怪了。

談到鐵道系統，就得提到德意志民族崇尚節儉的性格，一件物品若是沒有壞掉，不管再老舊都會繼續使用，而他們的產品又是出名的堅固耐用。因此，在路上常可以看到老電車與新式輕軌同時並行的有趣現象。

1969-1979年間製造的車款，奔跑至今仍雄壯不減當年！(攝於德國德勒斯登)
1969-1979年間製造的車款，奔跑至今仍雄壯不減當年！(攝於德國德勒斯登)
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萬事愛歸檔，連壞事細節也不放過

若將國家擬人化，我想德國大概是「鋼鐵直男」的類型，耿直而保守，而「歸檔」算是德國人特殊的一種民族習慣。在德文裡，表達「一切順利」或「一切OK」的用詞是「Alles in Ordnung」，中文直譯為「一切照章進行」或「一切都歸檔處理了」，不過德國人到底有多愛「歸檔」呢？

除了公務機關或公司行號有文件歸檔需求，一般民眾家中也有一本又一本的資料夾，政府甚至呼籲民眾，建議家中所有檔案至少保存五年。

一般來說，做壞事的人會盡可能避免留下蛛絲馬跡。然而，二戰結束至今，仍陸續出現納粹分子因戰爭罪或種族滅絕罪遭到起訴，這背後其實也是德國人「萬事愛歸檔」的習慣在作祟。二戰當時，希特勒政權保持著歸檔整理的「好習慣」，檔案中詳細記載，每場軍事行動或逮捕行動的日期時間、誰下達行動指令、帶隊者、實際執行者等諸多細節。於是德國戰敗後，司法單位從盟軍收繳的檔案中按圖索驥，讓那些納粹戰犯一個也逃不掉。

高工業水準≠數位化生活

德國工業在20世紀初期就達到高峰，Made in Germany也成為了「品質保證」的代名詞，儘管如此，講到網路與數位化發展，擁有強大工業實力的德國，還是缺少了如東亞各國的數位化技能。

行政程序：只有紙本才算數

申請德國學校或是交作業時，很多時候並沒有文件上傳網站的選項，必須以紙本郵寄才算數。與政府機關打交道，更是以紙本往來為主。政府機構間，雖有數位化文件，但不同城市或不同邦之間卻無法直接調閱。*所以搬家時，新居住地的戶政單位，還得向原居住地單位，提出戶籍文件的調閱申請，請對方紙本寄送。

[註] 德國法令規定，凡是在德停留超過三個月以上的人，都需向居住地的戶政單位登記居住資料(Anmeldung)。

手機網速：留在400MB的網路龜速

當東亞各國的家庭網速在GB系列大拼比的同時，德國這邊還留在400 MB，手機的通話訊號也是常出現驚人的「E」(收不到訊號)。我經常跟台灣朋友開玩笑說：「新聞報導總推崇德國人愛在地鐵上閱讀的習慣，其實並非他們有多愛看書，而是地鐵裡真的沒訊號！」慢慢適應後，就能換個角度想，在收不到訊號的咖啡廳裡，反而能更專注在對面的人身上。

行動支付：慢了整整4年才引進

距離Apple Pay初次上市後過了整整4年，德國才終於決定在2018年12月18日引進Apple pay。行動支付在德國推行如此緩慢，其中最關鍵的原因正是「隱私」。消費上，德國人普遍還是傾向使用現金，喜歡那種實體鈔票握在手裡的感覺，更驚人的事實是 -- 整個德國的信用卡持有率僅 30%！我曾經詢問過大學教授這個問題，他的回覆是：「我不想連去超市買個雞蛋都被銀行知道！」

下次來到德國旅行，不妨放下手機，暫時擺脫網路的牽絆，與這位鋼鐵直男談場戀愛，體會樸實中世紀國度的文化之美吧！

收錄於英語本文島English Island 2019年9月號
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一口入魂。 這個雜誌很有趣，我們也不特別教英文，但你讀了英文自然就變好。我們有「世界旅行家」、有「線上圖書館」、有「英語島教學實驗室」、有「Debug」…… 知識的滲透是不可思議、恍然大悟，會讓英文走入靈魂。英語入魂，像傳說中的拉麵口味，吸一口，一口入魂。

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