強者和弱者的履歷 哪裡不一樣?

履歷的篇幅有限,用字必須精準到位。我們常用的字像是do, make, use, get, take, keep, have, talk, change,用在履歷並沒有不對,但就是太簡單,強度不夠,看不出你的實力、企圖心。

比較以下兩句話:

Made new software for ABC Company.

→ Developed new software for ABC Company.

develop(開發)就會比make(製作),感覺更積極、主動。

再比較這兩句話:

Used a new inventory system to save costs.

→ Implemented a new inventory system to slash costs by 20%.

換上power words再加上具體數字,句子說服力提升,履歷自然好看。

字弱人就弱,反之亦然,所以要用power words來襯托實力。注意,同樣的單字不要重複使用太多次,用替換字讓履歷更流暢:

在撰寫履歷的時候,要站在主導的位置,靠power words跟選字就可以讓句子由被動轉換成主動,給人的感受會有明顯不同:

A promotion to supervisor was awarded to me after only one year of service.

服務僅僅一年之後,我被榮升為主管。

→ After only one year, I earned a promotion to supervisor.

服務僅僅一年之後,我爭取到主管的職位。

A 20 percent revenue growth was received in our department in one year.

一年之後,我們部門收入獲得20%的成長。

→My team achieved 20 percent revenue growth in one year.

一年之後,我的團隊收入達到20%的成長。

