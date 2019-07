療癒商機/手機是我的冥想老師

【文/企劃.Nikki Lu、英語島編輯室】

--3000萬人次下載的Headspace

世界衛生組織今年五月正式表示,工作倦怠影響健康,導致能量耗盡、精疲力竭,對工作感到負面、憤世嫉俗,專業能力下降。高強度、無時無刻工作的趨勢退燒,休息充電意識抬頭,以休息、心理健康為主題的新創隨之崛起,像是教你冥想的Headspace、強調減壓與睡眠的Thrive Global,以及提供心理諮商的Talkspace。他們如何吸引消費者、如何策略布局?

百萬人線上冥想

"...be aware of the space around you. Start with a couple of a big breath, breathing in through the nose, and out through the mouth. And as you breathe out, just gently close your eyes…"

(覺察周圍的空間。 從深呼吸開始,鼻子吸氣,嘴巴呼氣。呼氣時,輕輕閉上眼睛......)

Headspace的每一課,由引導人Andy平靜、帶著英國腔的幾句話開始。這款冥想app下載人次超過三千萬,擁有一百萬個付費訂閱用戶,市值三億兩千萬美金。冥想儼然成為瑜珈後下一個新興市場,Headspace則是其中首屈一指的品牌。

課程引導人,也是兩位創辦人之一的Andy Puddicombe,二十多歲時在車禍中失去兩位好友,緊接著姐姐也離世,他來到喜馬拉雅的一座寺廟,一待就是十年,直到開始教授冥想,他決定和更多人分享所學。2010年和另一位創辦人Rich Peterson在倫敦成立了Headspace,兩年後推出app,他們的理念是讓冥想變得簡單。

Headspace提供大量冥想課程,包括減壓、助眠、憤怒管理、運動健身專用、孕期冥想、疼痛管理,近期還推出與NBA合作的Performance mindset,幫助調整最佳表現的冥想課程。依不同課程有3、5、10分鐘或最長20分鐘的選擇,使用者可視狀況選擇。此外,動畫演繹的小技巧如「身體掃描」、「提高專注力」、「訓練耐心」也的確做到簡單明瞭。

關於冥想,我們可能想錯了

從未接觸冥想的人,可能有以下誤解:

(?) 冥想必須抑制或擺脫雜念

Headspace說:

"Meditation isn’t about getting rid of your thoughts. It’s about how to be at ease with them."

冥想不是要擺脫你的思緒,是在思緒面前感到自在。

"The harder you try, the less sleepy you become. It’s only when we stop trying that we finally let go and drift off."

(冥想)像準備入睡,你可以做好所有準備但是你越努力要睡就越睡不著。只有順其自然時,我們才能放下,漸漸入睡。

“Taming a wild horse...rather than pinning it down in one place, the horse is let out in a very long rope and put in a big open spacious field. The horse runs around feeling like it’s got all the space in the world. But very slowly, the rope is boarding, and the horse adjust its feeling, until it comes to a natural place of rest.

(訓練心智)就像馴服一匹野馬,不能禁錮牠,而要放任牠在寬廣的場域奔跑,讓馬兒覺得自己擁有全世界的空間。慢慢地,再收回韁繩,馬兒也會調整感覺,自然地進入休息狀態。

(?) 陷入困境、負面情緒時,要想辦法快速調整到正面心境

"Occasionally, we might even begin to wonder if a hurricane is on the way. It gets to the point that it’s hard to think of anything else. In fact, sometimes, we get so obsessed with the clouds that we forget about the blue sky all together. But it’s still there. Every time you’re in a plane and you fly through the clouds, there it is, right?

...We are not trying to create the 'blue sky.' We are simply sitting with the idea that it's already here, that there's nothing to do."

偶爾我們懷疑,暴風雨就要來了,擔心到無法思考其他事情。

我們太在意烏雲,有時甚至完全忘了藍天的模樣。其實藍天還在,每次搭飛機穿越雲層,不就是藍天嗎?...我們不必想辦法創造藍天,只要一切順其自然,藍天依舊在那兒。

與下定決心去試上一堂冥想課相比,十分鐘的app課程進入門檻低,更有機會接觸到其他目標族群。

勝出點:遊戲獎勵機制

Headspace提供十堂免費基礎課程試上,介紹冥想基本知識,也讓使用者熟悉功能,其他進階或針對不同情境的課程,則採訂閱制,方案包括每月12.99美元,一年94.99美元,以及終身399.99美元。

如何增加使用者的黏性?Headspace採用遊戲獎勵機制。用戶完成一堂課,才能解鎖下一堂,看得到進度(後面還有幾堂課),但聽不到下一堂的內容,因此保有期待感。同時,用戶可清楚看到自己的冥想歷程,例如幾月幾日上了哪堂課、連續五天持續上課、上課總時數、平均每次冥想幾分鐘等。此外,還可以加入夥伴,互相激勵。

兩家企業橫掃冥想app市場

美國前十名的"self-care" app,2018年第一季在iOS與Android共計收入,美國1500萬美元,全球收入2700萬美元,較前一年成長1.67倍。其中,前兩名的Calm和Headspace就佔了全美8百萬美元、全球1350萬美元的收入。

Calm同樣有針對不同情境的練習,採訂閱制,價格較Headspace稍低。它的獨家特色是幫助成年人入眠的「床邊故事」,由知名演員如馬修麥康納等朗讀。今年二月完成B輪融資,成為矽谷獨角獸之一。

不過,目前Headspace在爭取企業用戶方面有顯著成績,客戶包括Google、LinkedIn、生技公司Genetech,以及傳統產業奇異、聯合利華等。企業客戶一次可能帶來上千名使用者,大幅降低Headspace獲取新使用者的成本。

