親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
工業技術與資訊
CTimes零組件
智動化
科技新報
英語島

林蔚山掏空大同判8年定讞 啟動防逃機制

英文老師的世界旅行 下一站是Teaching in 冰島

2019-05-29 16:59英語島

【文‧英語島編輯室】

英文唯一的不變，就是不斷變化。你可以說英文有一個標準用法“standard English”，或許是重視規則的英式英文，但我們說，英文應該是擁有多元面向的“Englishes”，滿足所有人溝通的需求。

在英文老師的眼中，以下三個國家都是模範生，只是他們對英文的接受度、敏感度、滲透力，都有不同感受。他們分別是：英文最好的北歐五國之一冰島、東亞最早開始西化的國家日本、對英文有著又愛又恨情節的法國。

多少人說英文？

英語系國家：UK 97.74% US 95.46% 加拿大 86.21%

北歐：瑞典、丹麥 86% 芬蘭 70%

西歐/南歐：瑞士61.28% 比利時60% 德國 56% 法國 39% 西班牙 22%

東歐：波蘭 37%

中東：以色列 84.97% 埃及、伊拉克 35%

亞洲：新加坡 83.1% 菲律賓 63.72% 印度12.18%

冰島：強勢英文與漸弱的小國語言

冰島，除了波瀾壯闊的冰山雪景，人們通常印象最深刻的是—冰島人的英文實在太好。這已經不是增強國際競爭力的問題了，冰島年輕人的英文好到連本土學者都開始擔憂，是否冰島語將漸漸消逝在英文的詞海。

英文就是日常生活情境

根據冰島人自己的說法，他們的英文教育跟其他國家差不多，三四年級開始在課堂中學習文法、背誦單字，只是他們更常將英文實際運用在日常生活。

由於冰島人口數僅有34萬(還不到台灣人口的百分之二)，加上冰島語本身的獨特性，翻譯成本相對高，所以冰島人很習慣以英文為主的娛樂方式。例如用Netflix追劇，台灣人往往要等到中文字幕加掛上去，但冰島人早已習慣聽英文不一定需要字幕。如果去到冰島的公園，那些15歲以下的孩童，可能都已經在用英文溝通。

很難記的冰島語vs.很好用的英文

冰島語是一個語法複雜、字源古老的語言，有的單字可以從拼法猜測單字的意思；有的單字，幾乎是一句話或一種感覺的縮寫，例如：

tölva＝數字tala＋女巫/先知völva ＝電腦

Gluggaveður＝窗外的天氣看起來暖和地讓人想出去，但實際出去了卻還是又冷又有風

由於使用者少，科技產品像是語音助理Siri跟Alexa都不支援冰島語，Facebook、YouTube也以英文為主，習慣滑手機的社群世代，越來越理所當然地在生活中使用英文，眼見冰島語似乎要漸漸消失了，冰島大學教授Eiríkur Rögnvaldsson把這叫做“digital minoritisation”，主流的語言即將變成弱勢語言，媒體Quartz直接將冰島語標上瀕臨「數位絕種」(digital extinction)的語言之一。

北歐國家利用英文學習其他語言

北歐中除了冰島，芬蘭、丹麥人的英文也是名列前矛。儘管丹麥人會自嘲自己的口音，但在全世界英語能力評分中，口說部分丹麥還是拿下平均8.1/10的高分。他們說，看沒有字幕的YouTube跟Netflix，就有動力學習語言。

最近北歐有一些研究趨勢，認為英語有其他語言的教學潛力。丹麥語言學家Karsten Gramkow博士花了15年研究「綜合語言學習法」(CLIL)，研究人如何用另一種語言處理新知識，例如用英文學數學。博士認為：「當你必須用另一種語言表達自己時，你會更認真學習這門語言，而且你實際上對數學也會更加熟練，因為你必須在認知上更深層次建立與數學相關的概念。」

另外一位研究學者Caroline Arp也做了類似的實驗。他邀請學生以另一種語言來思考學習英文跟法文，就像請很會講台語的人，用台語學英文一樣。在她的多語言教室中，她發現經常比較語言的孩子，他們更快學習到如何用語言「解碼」，這個過程讓他們的兩種語言能力都能顯著提升。

大部分的北歐國家人們英文程度不錯，儘管有人憂心本土語言的弱化，但也有另一股聲音，如果將英語「從外語中提升並成為第二語言教育系統」，成為每個人都能掌握的文化技術，人們可以更專注於其他外語。

延伸閱讀

2. 日本：最認真透析英文的亞洲國家

3. 法國：我懂英文，但不必說英文

本文收錄於英語島English Island 2019年6月號
訂閱雜誌

分享

英語島

一口入魂。 這個雜誌很有趣，我們也不特別教英文，但你讀了英文自然就變好。我們有「世界旅行家」、有「線上圖書館」、有「英語島教學實驗室」、有「Debug」…… 知識的滲透是不可思議、恍然大悟，會讓英文走入靈魂。英語入魂，像傳說中的拉麵口味，吸一口，一口入魂。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

Podcasts: 可以隨身攜帶的耳福

2019-05-29 16:59

天籟歌聲也嘻哈？Billie Eilish唱出科技時代的陰鬱

2019-05-29 16:58

非洲上線！最有潛力的行業是...電信業

2019-04-30 14:50

一個皮蛋 英文各自表述

2019-04-30 14:50

科學家正式命名黑洞 意指無盡黑暗之心

2019-04-30 14:50

刻劃出真實 才能刻劃出書的靈魂

2019-03-28 14:10

外送餐的新創藍海

2019-03-28 14:08

英文信要留白

2019-03-28 14:06

想像有一個世界 只要玩就能做好一切

2019-03-04 15:00

《羅馬》：羅馬假期的告別

2019-03-04 15:00

英語島讀書會／Tools of Titan

2019-03-04 15:00

不要侮辱「豬」好不好？

2019-01-31 16:12

FAKE NEWS：從「沙威瑪之亂」看假訊息

2019-01-31 15:40

日本課本：真正的美無法被設計出來

2019-01-31 15:40

有受詞 沒受詞 語意不一樣

2019-01-08 08:49

牛津詞典收了幾個中文詞？

2019-01-08 08:49

「先讓英雄救貓咪」—學寫劇本 看這一本就夠！

2019-01-08 08:49

法國最前衛的收藏家

2018-12-04 09:15

中式「洋涇浜」英語從何而來？

2018-12-04 09:15

精選書評：改變現代生活的50種關鍵力量

2018-12-04 09:15
看更多

熱門文章

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

最致命的一擊！安謀也要跟他分手 華為就像沒有氣泡的可口可樂

2019-05-24 10:26

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:54

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 15:53

只要吃藥就夠了？釐清降血脂保養5大迷思

2019-05-27 13:05

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:54

電動車不夠酷！德國「氫燃料網」有多厲害，還吸引中國投資？

2019-05-28 15:53

小混混變4億直播天王 他是如何黏牢23萬老闆級鐵粉？

2019-05-24 08:53

支持同婚 七藍委遭同志圍剿 部分綠委遭鄉親「洗臉」

2019-05-23 08:38

日本35~44歲生不逢時 90萬非職場正規軍將成為社會負擔

2019-05-27 15:26

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:36

買不起就別硬買！35歲公務員扛千萬房貸 每月剩1萬生活

2019-05-22 09:56

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

營收10億元卻遇瓶頸 救起台灣土鳳梨推手賣榴槤蛋糕

2019-05-24 08:48

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:35

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

謝金河：尋找台灣優勢股

2019-05-23 13:30

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

獨家專訪／華爾街傳奇操盤手《大賣空》真實主角：貿易戰 美國挺得住

2019-05-22 12:38

華為被川普斷供 謝金河：台灣科技業絕處逢生的一大機會

2019-05-29 13:20

中美貿易戰 外匯商機在哪裡？

2019-05-23 14:46

臻鼎-KY：全球智慧機用COF大缺貨

2019-05-23 11:52

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-24 11:37

戒菸其實很簡單

2019-05-27 15:35

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 08:41

《捍衛任務3》基哥！！不只是最強動保人士 還聯手古典樂共創暴力美學

2019-05-21 13:11

腦袋越大顆越聰明？研究：可能變成雙面刃

2019-05-24 11:34

華為風波再起 衝擊有限？

2019-05-23 13:34

電波拉皮毀容！ 整形名醫：從未見過!

2019-05-20 15:20

指考衝刺術》靠「錯誤筆記本」記錄考題 他拚上台大醫學系

2019-05-17 08:44

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

亞洲同婚合法台灣衝第一 那其他國家的進展如何？

2019-05-28 15:53

台廠供應鏈尋求轉單商機

2019-05-23 14:43

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top