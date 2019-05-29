英文老師的世界旅行 下一站是Teaching in 冰島

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【文‧英語島編輯室】

英文唯一的不變，就是不斷變化。你可以說英文有一個標準用法“standard English”，或許是重視規則的英式英文，但我們說，英文應該是擁有多元面向的“Englishes”，滿足所有人溝通的需求。

在英文老師的眼中，以下三個國家都是模範生，只是他們對英文的接受度、敏感度、滲透力，都有不同感受。他們分別是：英文最好的北歐五國之一冰島、東亞最早開始西化的國家日本、對英文有著又愛又恨情節的法國。

多少人說英文？

英語系國家：UK 97.74% US 95.46% 加拿大 86.21%

北歐：瑞典、丹麥 86% 芬蘭 70%

西歐/南歐：瑞士61.28% 比利時60% 德國 56% 法國 39% 西班牙 22%

東歐：波蘭 37%

中東：以色列 84.97% 埃及、伊拉克 35%

亞洲：新加坡 83.1% 菲律賓 63.72% 印度12.18%

冰島：強勢英文與漸弱的小國語言

冰島，除了波瀾壯闊的冰山雪景，人們通常印象最深刻的是—冰島人的英文實在太好。這已經不是增強國際競爭力的問題了，冰島年輕人的英文好到連本土學者都開始擔憂，是否冰島語將漸漸消逝在英文的詞海。

英文就是日常生活情境

根據冰島人自己的說法，他們的英文教育跟其他國家差不多，三四年級開始在課堂中學習文法、背誦單字，只是他們更常將英文實際運用在日常生活。

由於冰島人口數僅有34萬(還不到台灣人口的百分之二)，加上冰島語本身的獨特性，翻譯成本相對高，所以冰島人很習慣以英文為主的娛樂方式。例如用Netflix追劇，台灣人往往要等到中文字幕加掛上去，但冰島人早已習慣聽英文不一定需要字幕。如果去到冰島的公園，那些15歲以下的孩童，可能都已經在用英文溝通。

很難記的冰島語vs.很好用的英文

冰島語是一個語法複雜、字源古老的語言，有的單字可以從拼法猜測單字的意思；有的單字，幾乎是一句話或一種感覺的縮寫，例如：

tölva＝數字tala＋女巫/先知völva ＝電腦

Gluggaveður＝窗外的天氣看起來暖和地讓人想出去，但實際出去了卻還是又冷又有風

由於使用者少，科技產品像是語音助理Siri跟Alexa都不支援冰島語，Facebook、YouTube也以英文為主，習慣滑手機的社群世代，越來越理所當然地在生活中使用英文，眼見冰島語似乎要漸漸消失了，冰島大學教授Eiríkur Rögnvaldsson把這叫做“digital minoritisation”，主流的語言即將變成弱勢語言，媒體Quartz直接將冰島語標上瀕臨「數位絕種」(digital extinction)的語言之一。

北歐國家利用英文學習其他語言

北歐中除了冰島，芬蘭、丹麥人的英文也是名列前矛。儘管丹麥人會自嘲自己的口音，但在全世界英語能力評分中，口說部分丹麥還是拿下平均8.1/10的高分。他們說，看沒有字幕的YouTube跟Netflix，就有動力學習語言。

最近北歐有一些研究趨勢，認為英語有其他語言的教學潛力。丹麥語言學家Karsten Gramkow博士花了15年研究「綜合語言學習法」(CLIL)，研究人如何用另一種語言處理新知識，例如用英文學數學。博士認為：「當你必須用另一種語言表達自己時，你會更認真學習這門語言，而且你實際上對數學也會更加熟練，因為你必須在認知上更深層次建立與數學相關的概念。」

另外一位研究學者Caroline Arp也做了類似的實驗。他邀請學生以另一種語言來思考學習英文跟法文，就像請很會講台語的人，用台語學英文一樣。在她的多語言教室中，她發現經常比較語言的孩子，他們更快學習到如何用語言「解碼」，這個過程讓他們的兩種語言能力都能顯著提升。

大部分的北歐國家人們英文程度不錯，儘管有人憂心本土語言的弱化，但也有另一股聲音，如果將英語「從外語中提升並成為第二語言教育系統」，成為每個人都能掌握的文化技術，人們可以更專注於其他外語。

延伸閱讀

2. 日本：最認真透析英文的亞洲國家

3. 法國：我懂英文，但不必說英文

本文收錄於英語島English Island 2019年6月號

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