非洲上線!最有潛力的行業是...電信業

【企劃‧英語島編輯部 / 顧問‧WowAfrica阿非卡】

非洲夾帶兩大優勢,占比65%的青壯年人口,以及快速成長的網路覆蓋率,它正在悄悄改變全球市場佈局,吸引全球各國進入非洲市場。

迷思之一:別低估了非洲的可能性

跟世界上所有的國家一樣,在非洲做生意的確有風險,但如果把「非洲」看成一整個投資慨念,而忘記非洲是由54個國家組成,或者受到媒體長期以「天災」、「動亂」等的標題影響認為非洲很「亂」,那可就錯過了這塊大陸的機會。

世界知名投顧公司麥肯錫(McKinsey)的南非合夥人Acha Leke給了一個有趣的提問:

「你覺得非洲有幾間公司的盈利超過10億(約300億台幣)?」Leke在演講中詢問觀眾。

很多人回答:「不到10間吧...」

少部分的人猜:「可能50-100間嗎?」

「不!其實是400間。」Lake回答。

300億台幣,其實相當於連鎖百貨「微風集團」2018一整年的營收額...想像看看,非洲至少有400間微風集團!不可否認非洲還有貧困或未開發的地區,但它驚人的成長速度足以讓全世界認定它是一個繼中國之後,快速崛起的開發中國家。

非洲誘人的「灰色經濟」藍海

近10年來許多跨國企業搶先投資非洲,特別是歐美國家,一來是英、法語佔多數人口,另一方面則是非洲的「灰色經濟」是一塊先搶先獨佔的藍海市場。

灰色經濟(Shadow Economy),又稱地下經濟,指的是在人民在脫離政府法律管束之下所進行的經濟活動。國際貨幣組織(IMF)研究過去24年來全世界的經濟體,發現非洲仍然擁有85.8%的就業屬於灰色經濟,是全球最大的灰色經濟,除了因為農村多尚未完全都市化,也可能是反映政府和稅制建置的不完全。

「灰色經濟」過去不是一個正面的詞彙,表示經濟體尚未成熟,但許多國家在這之中看到了機會,眼光對準門檻過高卻無法滿足非洲當地人基本需求的金融業。

肯亞首創電信錢包,傳簡訊就能付錢

2000年的時候,在非洲肯亞銀行開戶,幾乎每一種服務都要手續費、服務費,利息更是少得可憐,更別說ATM少,提領存錢都不方便。英國電信業者Vodafone發現肯亞人民有小額借貸的需求、轉帳成本過高,與當地業者Safaricom*在首都奈洛比研究幾年後,決定利用「手機電信」推出電子錢包,提供小額轉帳服務。

Safaricom相當於台灣的中華電信,是肯亞當地的電信公司。大約19年前,Safaricom發現許多到都市工作的人很苦惱如何將薪水寄回遠方的家鄉,透過銀行需要花上大筆手續費,親自帶回去又路途遙遠,所以他們決定修改電信傳輸方式,讓人可以以「簡訊」為基礎傳送轉帳訊息(每一個號碼代表不同服務,包含加值、存錢、轉帳),並在所有街角建置電信據點,讓人提換現鈔。基於這個研究,2007年Safaricom正式在肯亞推出M-Pesa,任何人只要有手機,就能夠用這個服務。

手機錢包(Mobile Money)雖然切中了當地需求,後續依然要克服技術問題,例如如何防止人「打錯號碼」寄錯錢,或者如何防止洗錢,又或者是符合當地銀行的法規限制。不過10年後的今天,即使擁有銀行帳戶的肯亞人只有38%,M-Pesa已經成為肯亞甚至其他3000萬人的交易方式,超過10個國家使用,創造一年60億的交易量。

電子錢包交易方式:輸入PIN碼/從聯絡人中選取對象即可

(現在的M-Pesa連結96%的政府繳費單位,可以網購,可以在餐廳吃飯,在超商結帳)

領先世界的Bank 3.0

Safaricom的創舉吸引了各國電信業者的注意力,法國電信巨頭Orange接著在東非地區推出Orange Money,印度電信業者推出Airtel Money,他們之間還可以互相轉帳,大幅解決了各國因幣值不同而造成轉帳、消費的問題。

外商看準非洲商機

- 英國電信商Vodafone:2007年推出肯亞電子錢包M-Pesa

- 法國電信巨頭Orange:2008年推出電子錢包Orange Money,推動手機跨境交易

- 印度電信業者Bharti Airtel:Airtel Money

- 德國孵化器旗下電商Jumia:2012於奈及利亞成立,非洲最大電商平台,媒體稱非洲亞馬遜

電信業來勢洶洶,傳統的銀行業者也開始加緊腳步。英國渣打銀行、花旗銀行、法國的法興銀行、非洲的Eco Bank、UBA Bank、Zenith Bank等等,各家銀行也都盡快投入做手機支付,並主動跟電信商洽談合作,例如東非最大銀行Equity Bank,發展出像是「Equitel」的應用程式,讓用戶透過手機錢包Airtel來傳送金額;或者像Orange推出只要美金20塊的低階手機,能讓用戶能以低流量低費率連接到社群媒體Facebook、Instagram、YouTube;又或者像渣打銀行跨海推數位網銀。

迷思之二:壞事傳千里本就是常態

非洲就跟亞洲、歐洲一樣,有政治穩定的區域、經濟快速飛長的區域,也有停滯不前的國家,或者受到獨裁貪污影響的政治官員。

*經濟穩定、成長快速的區域:東非(原法屬區域):衣索比亞跟盧安達,象牙海岸、摩洛哥。

*經濟較不穩定,例如易受到全球油價影響的國家:奈及利亞、安哥拉。

前5大快速成長國家

- Ethiopia 衣索比亞 8.5%

- Rwanda 盧安達 7.8%

- Ghana 迦納 7.6%

- Côte d’Ivoire 象牙海岸 7%

- Tanzania 坦尚尼亞 6.6%

————————————

- 台灣 2.1%

- 美國 2.9% (2018)

(預估2019 GDP成長率)

儘管非洲有54個國家,42種貨幣,看似資源資金都相當分散,但隨著經濟發展,非洲漸漸形成獨特的地理區域經濟,分成北非、西非、中非、東非、南非。

先念出這13個國家的名字

北非代表國家:埃及、利比亞、摩洛哥

Algeria、Egypt、Libya、Morocco、Sudan、Tunisia、Western Sahara

西非代表國家:象牙海岸、布吉納法索、奈及利亞、迦納

Benin、Burkina Faso、Cape Verde、Côte d’Ivoire (Ivory Coast)、Gambia、Ghana、Guinea、Guinea-Bissau、Liberia、Mali、Mauritania、Niger、Nigeria、Senegal、Sierra Leone、Togo

中非代表國家:喀麥隆、剛果

Angola、Cameroon、Central African Republic、Chad、Democratic Republic of the Congo、Equatorial Guinea、Gabon、Republic of the Congo、São Tomé and Príncipe

東非代表國家:盧安達、衣索比亞、肯亞

Burundi、Comoros、Djibouti、Eritrea、Ethiopia、Kenya、Madagascar、Malawi、Mauritius、Mozambique、Rwanda、Seychelles、Somalia、Tanzania、Uganda、Zambia、Zimbabwe

南非代表國家:南非共和國

Botswana、Lesotho、Namibia、South Africa、Swaziland

*註:英國電信公司收購肯亞電信Safaricom 40%股份,成為實際經營者

本文收錄於英語島English Island 2019年5月號

訂閱雜誌