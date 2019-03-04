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想像有一個世界 只要玩就能做好一切

2019-03-04 15:00英語島

【文/英語島編輯室】

其實絕大部分的遊戲都不好玩。基本的規則、互動不是讓人覺得有趣的關鍵，遊戲設計的本質更像挖掘人的本性，人們希望自己很酷，比別人厲害，交到朋友，抒發工作的壓力，探究不一樣的世界，針對每個人的渴望，設計出滿足渴望的過程。

這段過程能透過遊戲激發人的熱血、驅動上進心、連結同理心…，換個方向思考，如果我們能萃取出遊戲中令人興奮的元素，讓學習、工作、健身變得有趣，那就太好了。

把現實變成遊戲的8個核心

遊戲化的英文是Gamification，把Game加上"-ification"，是「把…變成遊戲」的意思。放在設計中，遊戲化則是一種機制，從設計面改善產品，它的獨到之處，在於讓那些我們不得不做的事情變得吸引人。

一般提到遊戲化，我們很容易想到遊戲介面，以為把等級制度、搜集要素、排名系統都放進去，事情就會變得有趣。其實「好的遊戲化不是從遊戲元素開始，而是從刺激我們的核心動力開始。」遊戲化專家周郁凱提出了Octalysis理論，用八個重點歸納人類的核心動力：


Epic Meaning & Calling 使命感與呼召

你是偉大事情的一份子「這個世界永遠需要新的英雄」


Development & Accomplishment 進度與成就感

你看得到自己在進步。Level up!


Empowerment of Creativity & Feedback 創作與反饋

像是樂高，在無限的排列組合中讓玩家發揮創造力


Ownership & Possession 所有權與擁有感

我們希望累積財富的原始動力


Social Influence & Relatedness 社會影響力與同理心

我們的行為取決於別人怎麼想


Scarcity & Impatience 缺乏與不耐煩

因為得不到，所以更想要


Unpredictability & Curiosity 不確定性和好奇心

為了滿足好奇心做出的行動


Loss & Avoidance 避免損失

害怕失去的本能反應

事實上很多我們熟悉的品牌都有遊戲化的影子，像是群眾募資網站上總是會冒出很酷的新產品，如果我們不出一份力，這個產品可能不會出現在世界上，我們也不會享受到它為生活帶來的改變。

企圖改變現實機制的遊戲--Serious Game

嚴肅遊戲(serious game)是不把娛樂當成主要設計方向的遊戲。它的嚴肅，指的是可能用於文化、醫療、管理甚至國防等領域，強調趣味性帶來的教育價值。不過娛樂跟嚴肅在遊戲中的界線不會劃得這麼清，偶爾也會有模擬類遊戲(農場模擬、修電腦模擬、歐洲卡車模擬)盡可能貼近現實情況，既有教育意義，也同時獲得不錯的銷售成績。

Pilot Training Next 飛行員實境培訓

美國空軍一項名為Pilot Training Next的培訓計畫，利用虛擬實境、人工智能和生物識別技術，高度還原飛行員的操作場景和過程。以往學生們首次踏入駕駛艙只有能力駕駛10分鐘左右，現在經過虛擬情境裡大量的演練，首次駕駛的學生可以獨立完成90%的飛行時間（大約80分鐘），大幅減短培訓的期程。在Pilot Training Next的基礎上，美國空軍還預計研發一套線上遊戲，從玩家的飛行數據中發掘未來的飛行員。

Farming simulator 虛擬農田體驗現實存在的機具

現實中的農夫會經歷的事，在Farming simulator (農業模擬器)基本上都不會錯過。遊戲中，大部分的時間玩家必須投入到各種播種、拖拉、收割、牽引機具上，熟悉所有機具的用途，凡事親力而為。沒有偷菜、一鍵耕作這種偷吃步，這款遊戲就很務實地整地、播種、施肥、收成、飼養牲畜，如果玩家對農業沒有熱情，這段休閒時光可能反而變成一種折磨。

根據開發者GIANTS Software公佈的數據，農業模擬器的銷量已經超過百萬套，其中超過25%的玩家從事農業相關工作，10%的玩家是職業農民。

你可能好奇，真正的農民也玩模擬農民嗎？他們白天在真實的農田中耕作一輪，然後晚上在虛擬世界繼續耕作？這可能是因為農業機具相當昂貴，模擬器能為還無法負擔大面積農地、以及最先進農業機具的農民提供「體驗」。在這款遊戲中，玩家可以在一百多個真實存在的農具品牌中比較機具，填補現實的想像和差距。

嚴肅遊戲給你明確目的

一般的學習方式通常是先學理論，再解題。在學校時我們常冒出「學這個要幹嘛？」的念頭，目的若不明確，動機同時就會減少。嚴肅遊戲則是相反，先設計場景(用途)，在遊戲進行的過程中傳達知識，但在場景中能涵蓋的內容有限，很難全面。

2018年獲得嚴肅遊戲金獎的《The Uber Game》是金融時報搭配報導「Uber: The uncomfortable view from the driving seat」的好例子。

遊戲中，玩家扮演一位Uber 司機，在需要達到收支平衡、養家糊口的前提下，需要評估各種決策--你可以催促乘客上車來節省時間成本，但同時也要冒著被打上負評的風險。也可以參加朋友的派對，然後為了薪水決定工作到半夜。每一個選擇都是實際在Uber司機身上發生過的事。

玩完遊戲後，當玩家回過頭來閱讀報導時，會更能感受報導的本意 - 共享經濟帶來新的變革，但也有許多人因此生活得更沒保障。

本文收錄於英語島English Island 2019年3月號
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英語島

一口入魂。 這個雜誌很有趣，我們也不特別教英文，但你讀了英文自然就變好。我們有「世界旅行家」、有「線上圖書館」、有「英語島教學實驗室」、有「Debug」…… 知識的滲透是不可思議、恍然大悟，會讓英文走入靈魂。英語入魂，像傳說中的拉麵口味，吸一口，一口入魂。

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