想像有一個世界 只要玩就能做好一切

【文/英語島編輯室】

其實絕大部分的遊戲都不好玩。基本的規則、互動不是讓人覺得有趣的關鍵,遊戲設計的本質更像挖掘人的本性,人們希望自己很酷,比別人厲害,交到朋友,抒發工作的壓力,探究不一樣的世界,針對每個人的渴望,設計出滿足渴望的過程。

這段過程能透過遊戲激發人的熱血、驅動上進心、連結同理心…,換個方向思考,如果我們能萃取出遊戲中令人興奮的元素,讓學習、工作、健身變得有趣,那就太好了。

把現實變成遊戲的8個核心

遊戲化的英文是Gamification,把Game加上"-ification",是「把…變成遊戲」的意思。放在設計中,遊戲化則是一種機制,從設計面改善產品,它的獨到之處,在於讓那些我們不得不做的事情變得吸引人。

一般提到遊戲化,我們很容易想到遊戲介面,以為把等級制度、搜集要素、排名系統都放進去,事情就會變得有趣。其實「好的遊戲化不是從遊戲元素開始,而是從刺激我們的核心動力開始。」遊戲化專家周郁凱提出了Octalysis理論,用八個重點歸納人類的核心動力:



Epic Meaning & Calling 使命感與呼召



你是偉大事情的一份子「這個世界永遠需要新的英雄」



Development & Accomplishment 進度與成就感



你看得到自己在進步。Level up!



Empowerment of Creativity & Feedback 創作與反饋



像是樂高,在無限的排列組合中讓玩家發揮創造力



Ownership & Possession 所有權與擁有感



我們希望累積財富的原始動力



Social Influence & Relatedness 社會影響力與同理心



我們的行為取決於別人怎麼想



Scarcity & Impatience 缺乏與不耐煩



因為得不到,所以更想要



Unpredictability & Curiosity 不確定性和好奇心



為了滿足好奇心做出的行動



Loss & Avoidance 避免損失



害怕失去的本能反應

事實上很多我們熟悉的品牌都有遊戲化的影子,像是群眾募資網站上總是會冒出很酷的新產品,如果我們不出一份力,這個產品可能不會出現在世界上,我們也不會享受到它為生活帶來的改變。

企圖改變現實機制的遊戲--Serious Game

嚴肅遊戲(serious game)是不把娛樂當成主要設計方向的遊戲。它的嚴肅,指的是可能用於文化、醫療、管理甚至國防等領域,強調趣味性帶來的教育價值。不過娛樂跟嚴肅在遊戲中的界線不會劃得這麼清,偶爾也會有模擬類遊戲(農場模擬、修電腦模擬、歐洲卡車模擬)盡可能貼近現實情況,既有教育意義,也同時獲得不錯的銷售成績。

Pilot Training Next 飛行員實境培訓

美國空軍一項名為Pilot Training Next的培訓計畫,利用虛擬實境、人工智能和生物識別技術,高度還原飛行員的操作場景和過程。以往學生們首次踏入駕駛艙只有能力駕駛10分鐘左右,現在經過虛擬情境裡大量的演練,首次駕駛的學生可以獨立完成90%的飛行時間(大約80分鐘),大幅減短培訓的期程。在Pilot Training Next的基礎上,美國空軍還預計研發一套線上遊戲,從玩家的飛行數據中發掘未來的飛行員。

Farming simulator 虛擬農田體驗現實存在的機具

現實中的農夫會經歷的事,在Farming simulator (農業模擬器)基本上都不會錯過。遊戲中,大部分的時間玩家必須投入到各種播種、拖拉、收割、牽引機具上,熟悉所有機具的用途,凡事親力而為。沒有偷菜、一鍵耕作這種偷吃步,這款遊戲就很務實地整地、播種、施肥、收成、飼養牲畜,如果玩家對農業沒有熱情,這段休閒時光可能反而變成一種折磨。

根據開發者GIANTS Software公佈的數據,農業模擬器的銷量已經超過百萬套,其中超過25%的玩家從事農業相關工作,10%的玩家是職業農民。

你可能好奇,真正的農民也玩模擬農民嗎?他們白天在真實的農田中耕作一輪,然後晚上在虛擬世界繼續耕作?這可能是因為農業機具相當昂貴,模擬器能為還無法負擔大面積農地、以及最先進農業機具的農民提供「體驗」。在這款遊戲中,玩家可以在一百多個真實存在的農具品牌中比較機具,填補現實的想像和差距。

嚴肅遊戲給你明確目的

一般的學習方式通常是先學理論,再解題。在學校時我們常冒出「學這個要幹嘛?」的念頭,目的若不明確,動機同時就會減少。嚴肅遊戲則是相反,先設計場景(用途),在遊戲進行的過程中傳達知識,但在場景中能涵蓋的內容有限,很難全面。

2018年獲得嚴肅遊戲金獎的《The Uber Game》是金融時報搭配報導「Uber: The uncomfortable view from the driving seat」的好例子。

遊戲中,玩家扮演一位Uber 司機,在需要達到收支平衡、養家糊口的前提下,需要評估各種決策--你可以催促乘客上車來節省時間成本,但同時也要冒著被打上負評的風險。也可以參加朋友的派對,然後為了薪水決定工作到半夜。每一個選擇都是實際在Uber司機身上發生過的事。

玩完遊戲後,當玩家回過頭來閱讀報導時,會更能感受報導的本意 - 共享經濟帶來新的變革,但也有許多人因此生活得更沒保障。

