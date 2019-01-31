FAKE NEWS：從「沙威瑪之亂」看假訊息

正常的twitter訊息軌跡 vs 假帳號社群的twitter訊息軌跡 分享 facebook 【文/ 英語島編輯室、台灣數位外交協會、民主維新】

以先前ptt上一場名為「沙威瑪之亂」的鬧劇為例，網友為搞笑而編造惡搞故事，被許多懂笑點的人跟著起鬨，讓許多人信以為真。

當網友問：「沙威瑪（土耳其烤肉串）的肉為什麼看起來都切不完？」時，沒有接收到其他資訊的人的知覺可能就是：「那只是巧合」而一笑置之，會不會吃它就看個人喜好。不過當另一名網友認真地假造一篇關於「沙威瑪是一種低等生物」的論述 (詳見附圖)，再加上其他旁觀者起鬨附和時，這個假訊息就使一些人產生了「這樣很殘忍」的知覺，進而開始抵制這種食物。

雖然最後事件以澄清收場，傳遞訊息的人也沒有惡意，「沙威瑪之亂」卻證明了假消息在知覺層面誤導人的力量。

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假訊息何散播？

在社交媒體每日訊息數以千計的狀況下，即便有了假訊息素材，若單靠單一網路帳號，也不容易迅速在網路上散播。有規模的假訊息戰，通常還會配合大量假帳號，先是自成一個假帳號社群，直到和一般用戶社群產生連結，就能一舉入侵。

1. 鋪天蓋地的假帳號社群

根據統計，每個人一天可接受的訊息最多為3,000則，這3,000則訊息是各個網路行銷公司兵家必爭之地。若比對Twitter一般使用者帳號與假帳號的訊息軌跡，會發現假帳號之間有非常強烈的互相轉推現象，這些帳號每天平均產生2,830條推文，但這些帳戶幾乎沒有和其他用戶進行過互動。

2. 假新聞如何傳到我的臉書上的？

臉書的演算機制較不利假訊息的傳播。臉書的演算法主要是把你「有可能互動的貼文資訊」推播到塗鴉牆上，將按讚、回應、分享都納入到演算法內，因此假帳號形成一個相對封閉的生態，較不易擴散。

但是一旦假帳號發佈了容易被轉發的貼文，隨著觸及率提高，真人便有可能與假帳號產生互動與連結，當假訊息的封閉生態被打開，假訊息的傳播也就不再那麼困難了。

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網路狙殺鍊 (Cyber Kill Chain)

具有特定目的的網路資訊戰，並不是只將假訊息傳到社群中就結束了，而是從鎖定下手的族群到發動這些人上街抗議，都有一個完整的作戰程序。我們可以由美國國防產業公司Lockheed Martin 所提出的網路狙殺鍊 (Cyber Kill Chain) 的概念，推導出「認知空間」作戰的模式。

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本文收錄於英語島English Island 2019年2月號

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