親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
工業技術與資訊
CTimes零組件
智動化
科技新報
英語島

中選會決議 2020總統、立委同日投票

不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

FAKE NEWS：從「沙威瑪之亂」看假訊息

2019-01-31 15:40英語島

正常的twitter訊息軌跡 vs 假帳號社群的twitter訊息軌跡
正常的twitter訊息軌跡 vs 假帳號社群的twitter訊息軌跡
分享
【文/ 英語島編輯室、台灣數位外交協會、民主維新】

以先前ptt上一場名為「沙威瑪之亂」的鬧劇為例，網友為搞笑而編造惡搞故事，被許多懂笑點的人跟著起鬨，讓許多人信以為真。

當網友問：「沙威瑪（土耳其烤肉串）的肉為什麼看起來都切不完？」時，沒有接收到其他資訊的人的知覺可能就是：「那只是巧合」而一笑置之，會不會吃它就看個人喜好。不過當另一名網友認真地假造一篇關於「沙威瑪是一種低等生物」的論述 (詳見附圖)，再加上其他旁觀者起鬨附和時，這個假訊息就使一些人產生了「這樣很殘忍」的知覺，進而開始抵制這種食物。

雖然最後事件以澄清收場，傳遞訊息的人也沒有惡意，「沙威瑪之亂」卻證明了假消息在知覺層面誤導人的力量。

分享

假訊息何散播？

在社交媒體每日訊息數以千計的狀況下，即便有了假訊息素材，若單靠單一網路帳號，也不容易迅速在網路上散播。有規模的假訊息戰，通常還會配合大量假帳號，先是自成一個假帳號社群，直到和一般用戶社群產生連結，就能一舉入侵。

1. 鋪天蓋地的假帳號社群

根據統計，每個人一天可接受的訊息最多為3,000則，這3,000則訊息是各個網路行銷公司兵家必爭之地。若比對Twitter一般使用者帳號與假帳號的訊息軌跡，會發現假帳號之間有非常強烈的互相轉推現象，這些帳號每天平均產生2,830條推文，但這些帳戶幾乎沒有和其他用戶進行過互動。

2. 假新聞如何傳到我的臉書上的？

臉書的演算機制較不利假訊息的傳播。臉書的演算法主要是把你「有可能互動的貼文資訊」推播到塗鴉牆上，將按讚、回應、分享都納入到演算法內，因此假帳號形成一個相對封閉的生態，較不易擴散。

但是一旦假帳號發佈了容易被轉發的貼文，隨著觸及率提高，真人便有可能與假帳號產生互動與連結，當假訊息的封閉生態被打開，假訊息的傳播也就不再那麼困難了。

分享

分享

網路狙殺鍊 (Cyber Kill Chain)

具有特定目的的網路資訊戰，並不是只將假訊息傳到社群中就結束了，而是從鎖定下手的族群到發動這些人上街抗議，都有一個完整的作戰程序。我們可以由美國國防產業公司Lockheed Martin 所提出的網路狙殺鍊 (Cyber Kill Chain) 的概念，推導出「認知空間」作戰的模式。

分享

婉君是你？網戰必學單字

netizen (net網路+citizen公民) 網路鄉民

clickbait (click點擊+bait誘餌) 騙點擊文章

content farm 內容農場

doxxing 肉搜

cyber warrior 網軍

cyberwarfare 網路戰

social justice warrior (SJW) 正義魔人

[Economics] for dummies （經濟學）懶人包

[Economics] ELI5 (explain like I’m 5.) （經濟學）懶人包

本文收錄於英語島English Island 2019年2月號
訂閱雜誌

分享

英語島

一口入魂。 這個雜誌很有趣，我們也不特別教英文，但你讀了英文自然就變好。我們有「世界旅行家」、有「線上圖書館」、有「英語島教學實驗室」、有「Debug」…… 知識的滲透是不可思議、恍然大悟，會讓英文走入靈魂。英語入魂，像傳說中的拉麵口味，吸一口，一口入魂。

相關新聞

不要侮辱「豬」好不好？

2019-01-31 16:12

日本課本：真正的美無法被設計出來

2019-01-31 15:40

有受詞 沒受詞 語意不一樣

2019-01-08 08:49

牛津詞典收了幾個中文詞？

2019-01-08 08:49

「先讓英雄救貓咪」—學寫劇本 看這一本就夠！

2019-01-08 08:49

法國最前衛的收藏家

2018-12-04 09:15

中式「洋涇浜」英語從何而來？

2018-12-04 09:15

精選書評：改變現代生活的50種關鍵力量

2018-12-04 09:15

原來譬喻這樣影響我的世界觀

2018-11-01 14:26

中式英語進詞典？

2018-11-01 14:26

《權力遊戲》作者的驚悚小品 Sandkings

2018-11-01 14:26

精選書評：The Knowledge Illusion

2018-10-01 15:17

惡之神 毒之深 — 愛恨艾斯科巴

2018-10-01 13:52

換個角度看韓國 以下說法你聽過哪些？

2018-10-01 13:16

Guilty Pleasure Food: 鮮味爆發的Fast Food

2018-09-07 08:50

精選書評：Maus

2018-09-07 08:50

神奇女郎不思議

2018-09-07 08:50

【德國】刺青師Kay：刺青是插畫家少數的生存之道

2018-08-06 16:49

歐洲聊天生存指南

2018-08-06 16:45

【法國】廚師林皇初：細節 讓法式料理成為藝術

2018-08-06 16:43
看更多

熱門文章

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:33

狂蓋建設為房地產解套 四十年造鎮淪鬼城

2019-01-31 13:07

家庭主婦靠記帳 40歲財務自由

2019-01-30 08:54

韓國瑜未來兩年聲勢如日中天 但還不夠選總統

2019-01-30 15:21

命理風水專家陶文：綠營賴神可為小英加分 藍營公道伯最有贏面

2019-01-30 15:19

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:07

易學家劉君祖：「換柱」得罪許多人 朱立倫想登頂得先整合黨內

2019-01-30 15:22

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 13:07

2019年令人期待的8款新車！

2019-01-31 13:16

聚寶盆催財旺運全攻略 風水師教你2019發大財！

2019-01-29 09:28

生技股剛性需求逐步擴大

2019-01-29 09:26

單身不是一個罪 林志玲：現在就是最好的時光

2019-01-31 08:52

柯P本命豬年運勢佳 攜手女性搭檔參選？置身總統大選之外？

2019-01-30 15:22

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 09:45

柯P組立委兵團 朝總統之路邁進？

2019-01-31 14:51

「征服法國的台灣面膜」超越標準的精神征服世界

2019-01-29 09:39

自製潛艇夢 還要繼續下去嗎？

2019-01-31 16:23

對國民黨而言 最重要的不是誰選總統

2019-01-31 16:23

婆媳說好話甭過招 看見｢努力｣來｢鼓勵｣

2019-01-29 09:23

科技+管理 中華電信迎戰退休潮

2019-01-31 13:14

常以「對吧」做結 林俊傑是無可救藥浪漫主義者

2019-01-31 09:57

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 14:34

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 14:52

本命年阿北柯文哲、賣菜老頑童韓國瑜 金豬年領風騷

2019-01-30 15:17

除夕圍爐 一定要吃的吉祥開運菜

2019-01-31 13:07

冬天吃補「藥」小心：視體質選藥材保您安康

2019-01-28 11:52

品牌設計格格不入？ 必學在地化行銷5關鍵

2019-01-29 09:39

流量變現專家吳威翰 如何天天賺進千萬元？

2019-01-31 13:07

住宅風水3好5壞 豬年趨吉避凶有門道

2019-01-31 15:46

2018-2019中國地產設計大獎Debby陳琬婷席捲設計新風尚！

2019-01-30 11:32

他名下土地比尹衍樑、聯邦集團還多〉綠島最大神祕地主首度曝光

2019-01-31 15:44

5G 走出實驗室誰能得利?

2019-01-31 16:25

《擁抱脆弱》：玫瑰 ──揮不去的自責

2019-01-29 13:47

綠色旅館

2019-01-31 09:45

魯肉飯保衛戰》民眾抗「疫」非洲豬瘟

2019-01-31 09:45

出去玩？「綠」友友們正夯

2019-01-31 09:45

光映自然

2019-01-28 10:19

旅遊愛好者必學的手機攝影 手機界奧斯卡獎得主菜菜子教你怎麼拍

2019-01-31 15:43

特斯拉登陸 志在龍頭寶座

2019-01-31 14:34

年度精選 台灣通路行銷10大案例

2019-01-29 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top