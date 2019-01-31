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日本課本：真正的美無法被設計出來

2019-01-31 15:40英語島

【資訊提供/ 水越設計；採訪、撰稿/ 吳岱軒】

日本的教科書被譽為「世界最美」，書中富含精彩的圖文與清晰的邏輯。為了深入了解日本小學課本背後的文化特徵，我們找到了台灣最了解日本教科書的一群人：水越設計。水越設計在2018年舉辦「世界最美的教科書展」，策展人周育如在日本藝術駐村時，受日本教科書驚艷而決定回台辦展「世界最美的教科書展—從日本看見」，展出日本與臺灣超過150本的教科書籍。透過和他們的對話我們發現，這套課本的特質，並不僅於「美」。

日本小學的社會課本 光村圖書版權所有，水越設計提供，英語島翻攝
日本小學的社會課本 光村圖書版權所有，水越設計提供，英語島翻攝
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打開課本，到處都是貼心的設計

日本的小學課本除了精美的外表，其中也包含了許多非常貼心的設計，課文內容大量應用圖像化、步驟化、和比較的方法，讓知識都在清晰的邏輯中呈現，學生也能一目了然。課本也非常體貼不同學生的需求，例如課本內的插圖，一律都使用能讓有色覺障礙的學生也能清楚辨識的配色；對於油墨過敏的學生，也會提供如日曬本、影印本、或特別消味本等客製版本。

課本的前幾頁，通常會詳細交代這本課本的編排邏輯、符號，讓學生在複雜的資訊中也能很快理出頭緒。除此之外，課本的開頭也介紹學生如何進行資料收集、訪視、以及如何整理最終報告的資料，配合課堂中的分組討論以及田野調查等學習活動。

日本國中以下的教科書費用皆由政府負擔。然而若我們將台日教科書做對比，日本國小教科書的售價是台灣的三倍以上，可見日本政府在保障教育普及化上不遺餘力。

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台日教科書價格比較表（水越設計提供）
台日教科書價格比較表（水越設計提供）
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一套課本，要花四年製作

日本精美的小學課本來自教育體系縝密的規劃，上至首相親自擬定的教育指導方針，下至各出版社結合教育與設計人才挹注的心血。有充足的時間與預算讓每個步驟環環相扣，才能共同成就兼具知識與美感的課本。

現今日本教科書的製作流程，可以追溯至1984年。水越設計的企劃長林舒表示，日本在1980年時經濟起飛、媒體興盛，卻導致國人對於學校教育的重視程度降低，故政府下定決心改革，將教育政策的制定提升至最高層次，由首相主導教育改革。

在教育政策產生後，出版社依據文部科學省所頒布的《教科用圖書檢定基準》和《學習指導要領》來編纂教科書，這個階段需要耗費一年時間，其中包含交給具有教師身份的教科書作者撰寫內容、以及交由專業設計團隊規劃課本視覺呈現。

接著，在第二年時交回文部科學省審核，經過一年的審核後，第三年會在全國各地舉辦900多場教科書展，由各地的教育委員會和公私立學校校長親自選書，此制度也避免了書商業務直接和教師推銷的問題。

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教科書樣貌要多元，就別「建議」

日本教科書發展初期曾有「教科書樣式建議」，作為出版社設計教科書的範本。然而在日本語境中，「建議」常常等同於「規定」，讓人們容易因上行下效而失去創意。為了讓教科書的樣貌能有多元的發展，故政府在1999年決定廢止此項建議。

教科書更新，老師也得更新

日本的教師每10年需要參與「教師增能」培訓，並透過檢定更新證照，日本透過這種方式確保教育改革的執行，不只停留在教科書上。

本文收錄於英語島English Island 2019年2月號
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英語島

一口入魂。 這個雜誌很有趣，我們也不特別教英文，但你讀了英文自然就變好。我們有「世界旅行家」、有「線上圖書館」、有「英語島教學實驗室」、有「Debug」…… 知識的滲透是不可思議、恍然大悟，會讓英文走入靈魂。英語入魂，像傳說中的拉麵口味，吸一口，一口入魂。

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